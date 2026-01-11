Gerul îngheață România. ANM a anunțat când vin zile mai blânde

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează pentru perioada 11–15 ianuarie o vreme deosebit de rece în majoritatea regiunilor țării, cu ger local, ninsori, depuneri de chiciură și intensificări ale vântului. Temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius, iar unele zone vor fi afectate de precipitații mixte și polei.

În noaptea de 11 spre 12 ianuarie, vremea se va menține deosebit de rece, local geroasă în jumătatea nordică a țării, în dealurile subcarpatice din sud și pe arii restrânse în alte regiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -14 și -6 grade Celsius, iar cerul va fi mai mult noros în nord-vest și centru și temporar noros în rest. În Maramureș și în zona Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 5–8 cm, temporar ninsori vor fi și în restul zonei montane, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Crișana și Banat și izolat în Muntenia și nordul Moldovei, cu depuneri de 1–4 cm.

Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în sud-vest și pe litoral (40–50 km/h), precum și la munte, în special la altitudini mari, unde rafalele vor ajunge la 60–80 km/h, viscolind ninsoarea. Izolat se va forma ceață cu depunere de chiciură.

În Capitală, cerul va fi noros în primele ore ale nopții, când va mai ninge slab, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi de -7…-6 grade Celsius, mai scăzute în zona preorășenească, până la -10 grade.

Între 12 ianuarie, ora 8:00, și 13 ianuarie, ora 8:00, vremea se menține deosebit de rece, geroasă dimineața local în jumătatea nordică a țării și izolat în rest, iar noaptea în cea mai mare parte a teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între -10 și 0 grade Celsius, iar minimele între -19 și -9 grade, local mai ridicate în extremitatea de sud-vest, pe litoral și în deltă, unde se vor înregistra valori de -7…-5 grade.

Cerul va fi variabil în regiunile sudice și sud-estice, în timp ce în restul zonelor vor fi înnorări temporare. Temporar va ninge slab, ziua local la munte și în nordul și centrul țării, iar noaptea pe alocuri, îndeosebi în vest și nord. În Maramureș și în nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 3–7 cm.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Carpații Orientali și Meridionali, în special în zona montană înaltă, unde rafalele vor atinge 70–80 km/h, viscolind zăpada. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață cu depunere de chiciură.

La București, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ -2 grade, iar cea minimă de -13…-9 grade.

În perioada 13 ianuarie, ora 8:00 – 14 ianuarie, ora 8:00, vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața în cea mai mare parte a țării și noaptea în nord și nord-est, precum și pe arii restrânse în centru, sud și est. Maximele vor fi cuprinse între -8 și 2 grade, iar minimele între -16 și -4 grade, local mai mari în sud-vest, unde se vor înregistra valori între -3 și 3 grade.

Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice, unde temporar va ninge, depunându-se un strat nou de 2–8 cm, iar în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali stratul de zăpadă va fi de 10–15 cm. În sud și est, înnorările vor fi temporare, iar ninsorile slabe se vor semnala pe arii relativ extinse în Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Dobrogea și Moldova. În Banat și Oltenia, mai ales spre seară și noaptea, ninsorile se vor transforma izolat în lapoviță și ploaie, cu depuneri de polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă a Carpaților Meridionali, unde rafalele vor ajunge la 70–80 km/h viscolind zăpada. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață și chiciură.

La București, cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza și seara vor fi ninsori slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, cu temperaturi maxime de -3…-2 grade și minime de -9…-7 grade. Spre sfârșitul nopții se vor semnala condiții de ceață.

Între 14 ianuarie, ora 8:00 – 15 ianuarie, ora 8:00, vremea va rămâne deosebit de rece în sud și est, dar se va încălzi treptat în restul țării. În regiunile intracarpatice, precipitațiile vor fi predominant ploaie cu depuneri de polei, iar la munte vor fi precipitații mixte. Temperaturile maxime se vor încadra între -4 și 7 grade, mai scăzute în nordul Moldovei (-9°C), iar minimele vor fi cuprinse între -10 și 4 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață asociată cu depunere de chiciură sau fulguială.

La București, cerul va fi variabil, cu vânt slab până la moderat, temperaturi maxime de -2…0 grade și minime de -6…-3 grade.

Între 15 ianuarie, ora 8:00 – 16 ianuarie, ora 8:00, vremea va continua să se încălzească ușor în majoritatea regiunilor. Cerul va fi temporar noros, cu precipitații slabe predominant sub formă de ploaie în jumătatea nordică și precipitații mixte la munte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la altitudini mari. Temperaturile maxime vor fi între -2 și 9 grade, mai scăzute în nordul Moldovei (-5°C), iar minimele între -6 și 3 grade. Izolat, dimineața și noaptea, se va semnala ceață cu depunere de chiciură, fulguială sau burniță.

La București, temperaturile vor crește ușor, cerul va fi variabil cu înnorări spre finalul intervalului, vânt slab până la moderat, maxime de 1–2 grade și minime de -4…-2 grade.

Potrivit ANM, în perioada 16–19 ianuarie, valorile termice vor continua să crească de la o zi la alta, iar probabilitatea pentru precipitații va fi redusă. În zonele joase, local se va semnala ceață, trecător asociată cu burniță sau chiciură. În București, temperaturile vor continua să crească, cu probabilitate redusă de precipitații.