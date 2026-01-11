Vremea

Ger și ninsori în București. Prognoza ANM până pe 13 ianuarie

Ger și ninsori în București. Prognoza ANM până pe 13 ianuarie
Capitala se află, în intervalul 11 ianuarie, ora 01:30 – 13 ianuarie, ora 10:00, sub incidența unui mesaj de informare meteorologică emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Avertizarea vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și depunerea unui strat de zăpadă.

Prognoza meteo pentru intervalul 11 ianuarie, ora 08:00 – 12 ianuarie, ora 08:00

Pentru intervalul 11 ianuarie, ora 08:00 – 12 ianuarie, ora 08:00, meteorologii prognozează menținerea unei vremi deosebit de reci.

„Cerul va fi noros și, în special pe parcursul zilei, va continua să ningă, dar slab cantitativ, și se va depune strat de zăpadă în general de 2–4 centimetri. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -4…-3 grade, iar minima de -6…-5 grade”, a transmis ANM.

Vreme deosebit de rece și în intervalul 12–13 ianuarie

În intervalul 12 ianuarie, ora 08:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, vremea se va menține deosebit de rece în București. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad Celsius, iar temperatura minimă va fi cuprinsă între -10 și -8 grade Celsius.

Probleme la munte, în condiții de iarnă: zeci de intervenții Salvamont

Dispeceratul Național Salvamont a anunțat duminică un număr foarte mare de evenimente montane și un record al acestui sezon de iarnă, înregistrat în ultimele 24 de ore. Potrivit datelor oficiale, au fost primite 121 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, în urma cărora au fost salvate 123 de persoane.

Salvamont Brașov

Salvamont Brașov. Sursă foto: Facebook

Zonele cu cele mai multe solicitări

Cele mai multe apeluri, respectiv 18, s-au înregistrat la Salvamont Voineasa. Câte 17 apeluri au fost primite de salvamontiștii din județele Cluj și Maramureș. Alte 13 apeluri au fost înregistrate de Salvamont Municipiul Brașov, iar 9 apeluri de Salvamont Județul Brașov.

În urma acestor intervenții au fost salvate 123 de persoane. Dintre acestea, 61 de persoane au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont. Restul persoanelor salvate au primit acordul de a fi transportate cu autoturisme personale.

Mesajul salvamontiștilor

În aceeași perioadă, Dispeceratul Național Salvamont a primit și 41 de apeluri prin care erau solicitate sfaturi și informații referitoare la diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, este mesajul transmis de salvamontiști.

