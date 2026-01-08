Vremea s-a înrăutățit în centrul țării. Turiștii, atenționați să nu părăsească zonele montane securizate

La final de săptămână, vremea s-a înrăutățit în majoritatea regiunilor din țară, iar traficul este îngreunat pe mai multe drumuri județene. În aceste condiții, turiștii sunt sfătuiți de salvamontiștii brașoveni să evite deplasările pe munte în următoarele ore, din cauza condițiilor meteorologice periculoase, cu vânt puternic, viscol și vizibilitate redusă.

Salvamontiștii le recomandă turiștilor să evite orice deplasare pe traseele nemarcate sau în afara pârtiilor de schi. Ei adaugă că avalanșele, alunecările de teren și accidentele sunt mai probabile în aceste condiții, iar intervențiile de salvare pot fi dificile.

„Având în vedere gravitatea situaţiei, Salvamont Braşov recomandă evitarea deplasărilor în zona montană înaltă, amânarea turelor alpine şi a drumeţiilor pe trasee de creastă, precum şi renunţarea la activităţile montane desfăşurate în afara domeniilor amenajate şi securizate. În aceste condiţii meteorologice, traseele pot deveni impracticabile într-un interval foarte scurt, iar intervenţiile de salvare sunt considerabil îngreunate”, anunţă, joi, Salvamont Braşov.

Salvatorii montani fac apel la responsabilitatea tuturor celor care intenționează să desfășoare activități pe munte, recomandând respectarea avertizărilor oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie și informarea constantă asupra evoluției vremii, evitând expunerea inutilă la risc.

Aceștia subliniază că prevenția rămâne cea mai eficientă măsură de protecție în condițiile unor fenomene meteorologice severe. Recomandările Serviciului Județean Salvamont Brașov vin în contextul avertizărilor ANM care vizează perioada 8 ianuarie 2026, ora 10:00 – 10 ianuarie 2026, ora 10:00. Județul Brașov și zona montană a Munților Făgăraș și Bucegi se află sub cod galben și cod portocaliu, din cauza condițiilor meteo periculoase.

În zona montană înaltă, la altitudini de peste 1.700 de metri, se prognozează intensificări foarte puternice ale vântului, cu rafale de 85–120 km/h, viscol accentuat, troienirea zăpezii și vizibilitate redusă sub 50 de metri. Salvamontiștii avertizează că astfel de fenomene pot pune în pericol viața turiștilor și fac apel la prudență maximă.

„Aceste condiţii generează un risc major pentru siguranţa persoanelor, deplasarea devenind extrem de periculoasă, cu posibilitatea apariţiei rapide a dezorientării, hipotermiei şi a accidentelor grave”, mai spun salvamontiștii.

România se confruntă, la final de săptămână, cu un ciclon mediteranean care aduce ninsori abundente și temperaturi extrem de scăzute în mare parte din țară. Mai multe drumuri naționale sunt închise, iar traficul se desfășoară în condiții de iarnă pe arterele principale.

Meteorologii avertizau încă de miercuri asupra unui val de aer polar care va afecta Capitala, cu temperaturi ce pot ajunge la -10 grade Celsius și vânt cu intensități de până la 70 km/h în sud și est, dar și 85 km/h în zonele montane.

Joi, 8 ianuarie, autoritățile au închis mai multe drumuri județene și naționale, intervenind cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant pentru a menține circulația în siguranță. Fenomenul face parte dintr-o activitate ciclonica intensă la nivel european, prezentă încă de la începutul anului. Ciclonii formați în zona Atlanticului au transportat mase de aer polar către sudul Europei, care, întâlnind aerul mai cald din bazinul Mediteranei, au generat precipitații semnificative și intensificări ale vântului și în România.

Răcirea vremii va fi accentuată în zilele de 8 și 9 ianuarie, cu maxime negative în vest, centru și nord, iar în zonele montane și intracarpatice se va instala gerul, cu minime sub -10 grade Celsius. Meteorologii anunță că regimul termic va rămâne sub mediile climatologice până la jumătatea lunii ianuarie, cu maxime între -10 și -2 grade și minime ce pot scădea sub -16 grade în intervalul 12–15 ianuarie. O ușoară încălzire este estimată după 16 ianuarie.