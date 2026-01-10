Iarna care bate recordurile. Ce nu s-a mai văzut în ultimii șapte ani

Vremea geroasă continuă să afecteze România, în special în regiunile de nord, centru și est ale țării, iar temperaturile vor rămâne foarte scăzute până în jurul datei de 15 ianuarie, a avertizat meteorologul Roxana Bojariu, potrivit ANM. Nopțile și diminețile vor fi în continuare cele mai reci, iar gerul se va resimți chiar și în timpul zilei în zonele nordice.

„Temperaturile cele mai scăzute se înregistrează în nordul Moldovei, iar gerul va persista și în următoarele zile”, a declarat Bojariu. Meteorologul a explicat că scăderea accentuată a temperaturilor este influențată și de un ciclon mediteranean, care aduce aer rece dinspre nord și va afecta în special sudul țării.

Conform specialistului ANM, în contextul actual, ciclonii nord-atlantici traversează Europa de la vest la est, activând și sistemul mediteranean și determinând intensificarea fenomenelor meteorologice. Rezultatul este o combinație de ger persistent, precipitații sub formă de ninsoare și polei în mai multe zone, inclusiv în Capitală.

Bucureștiul se va confrunta cu temperaturi scăzute și ninsori în următoarele zile, iar drumurile vor deveni alunecoase, atenționează meteorologii. Stratul de zăpadă s-a acumulat deja în Transilvania, vestul și nord-vestul țării, iar condițiile de iarnă se vor menține la nivel național pentru cel puțin o săptămână.

Roxana Bojariu estimează că luna ianuarie ar putea fi cea mai friguroasă din ultimii șapte ani, dar precizează că după jumătatea săptămânii viitoare regimul termic va începe să se stabilizeze.

„Dacă vorbim de ce se întâmplă în țară, vedem că ninsorile au conturat deja zonele Transilvania-Vest, Nord și Sud-Vest. Situația este foarte dinamică și va dura până pe 15 ianuarie, deci este important să urmărim actualizările meteo în continuare”, a mai spus Bojariu.

Meteorologul recomandă prudență maximă în trafic, din cauza poleiului și a drumurilor alunecoase. Autoritățile locale și serviciile de deszăpezire monitorizează în permanență situația pentru a preveni accidentele.