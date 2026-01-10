Vremea

Iarna care bate recordurile. Ce nu s-a mai văzut în ultimii șapte ani

Comentează știrea
Iarna care bate recordurile. Ce nu s-a mai văzut în ultimii șapte aniViscol. Sursa foto: Foto 12961964 © Paul Hakimata | Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Vremea geroasă continuă să afecteze România, în special în regiunile de nord, centru și est ale țării, iar temperaturile vor rămâne foarte scăzute până în jurul datei de 15 ianuarie, a avertizat meteorologul Roxana Bojariu, potrivit ANM. Nopțile și diminețile vor fi în continuare cele mai reci, iar gerul se va resimți chiar și în timpul zilei în zonele nordice.

Vremea geroasă continuă să afecteze România

„Temperaturile cele mai scăzute se înregistrează în nordul Moldovei, iar gerul va persista și în următoarele zile”, a declarat Bojariu. Meteorologul a explicat că scăderea accentuată a temperaturilor este influențată și de un ciclon mediteranean, care aduce aer rece dinspre nord și va afecta în special sudul țării.

Ninsoare

Ninsoare. Sursa foto. Pixabay

Conform specialistului ANM, în contextul actual, ciclonii nord-atlantici traversează Europa de la vest la est, activând și sistemul mediteranean și determinând intensificarea fenomenelor meteorologice. Rezultatul este o combinație de ger persistent, precipitații sub formă de ninsoare și polei în mai multe zone, inclusiv în Capitală.

Ninsori și ger în Capitală

Bucureștiul se va confrunta cu temperaturi scăzute și ninsori în următoarele zile, iar drumurile vor deveni alunecoase, atenționează meteorologii. Stratul de zăpadă s-a acumulat deja în Transilvania, vestul și nord-vestul țării, iar condițiile de iarnă se vor menține la nivel național pentru cel puțin o săptămână.

Capcana lui Nicușor Dan privind raportul alegerilor. Băsescu arată soluția
Capcana lui Nicușor Dan privind raportul alegerilor. Băsescu arată soluția
O tragedie uitată a sportului. Celebra Ulrike Maier a murit pe pârtie, în timpul unei coborâri, sub ochii copilului
O tragedie uitată a sportului. Celebra Ulrike Maier a murit pe pârtie, în timpul unei coborâri, sub ochii copilului
ninsoare

Sursa foto: EVZ

Ianuarie, cea mai friguroasă lună din ultimii șapte ani

Roxana Bojariu estimează că luna ianuarie ar putea fi cea mai friguroasă din ultimii șapte ani, dar precizează că după jumătatea săptămânii viitoare regimul termic va începe să se stabilizeze.

„Dacă vorbim de ce se întâmplă în țară, vedem că ninsorile au conturat deja zonele Transilvania-Vest, Nord și Sud-Vest. Situația este foarte dinamică și va dura până pe 15 ianuarie, deci este important să urmărim actualizările meteo în continuare”, a mai spus Bojariu.

Meteorologul recomandă prudență maximă în trafic, din cauza poleiului și a drumurilor alunecoase. Autoritățile locale și serviciile de deszăpezire monitorizează în permanență situația pentru a preveni accidentele.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:22 - Locuri de muncă, taxe vamale mici și exporturi mari. Acordul Mercosur, explicat de ministrul USR al Economiei
22:10 - Capcana lui Nicușor Dan privind raportul alegerilor. Băsescu arată soluția
22:01 - Inovație, geopolitică și revoluția verde. Cursa marilor puteri pentru stocarea energiei
21:53 - Un nou film în cinematografele din România. O celebră actriță, în rolul principal
21:41 - Iarna care bate recordurile. Ce nu s-a mai văzut în ultimii șapte ani
21:34 - Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94/2025 dezvăluie adevărata zi de naștere a lui Nicolae Ceaușescu!

HAI România!

Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității

Proiecte speciale