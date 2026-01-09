Vremea Breaking news

Temperaturi neobișnuite în următoarea perioadă. Câmai ține gerul în România. Prognoza pe termen lung

Temperaturi neobișnuite în următoarea perioadă. Câmai ține gerul în România. Prognoza pe termen lung
În următoarea săptămână, meteorologii estimează că temperaturile vor fi mai scăzute decât media obișnuită pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi local mai frecvente în anumite regiuni. După această perioadă rece, vremea se va stabiliza treptat, cu valori termice apropiate de normalul sezonului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM)  a publicat prognoza pentru intervalul 12 ianuarie – 9 februarie, oferind detalii despre evoluția temperaturilor, a precipitațiilor și a regimului de vânt în principalele zone ale țării.

Prognoza meteo pentru următoarea săptămână

Meteorologii estimează că în intervalul 12 – 19 ianuarie temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă pe întreg teritoriul României, iar cantitățile de precipitații se vor menține în general în limite normale.

În săptămâna 19 – 26 ianuarie, valorile medii ale temperaturii vor depăși normalul perioadei în zonele montane și local în regiunile vestice și sudice, iar în restul țării vor fi apropiate de cele specifice sezonului. Regimul pluviometric se va menține în general normal pentru această săptămână.

Cum va fi vremea la începutul lunii februarie

Pentru intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, temperatura medie a aerului va fi apropiată de normal în cea mai mare parte a țării, iar precipitațiile vor fi local deficitare în zonele montane, restul regiunilor înregistrând cantități aproape de cele obișnuite.

În săptămâna 2 – 9 februarie, mediile termice vor fi apropiate de normal pe întreg teritoriul României, iar regimul pluviometric se va menține aproape de cel specific perioadei în majoritatea zonelor.

Prognoza meteo pentru acest final de săptămână. Vreme geroasă la final de săptămână în mai multe zone din țară

La finalul săptămânii, temperaturile diurne vor fi mai scăzute decât normalul perioadei în nord, centru și vest și local în est, fiind apropiate de mediile climatice în restul țării, arată prognoza Administrației Naționale de Meteorologie pentru 9 ianuarie.

Cerul va fi temporar noros, iar dimineața, la munte, vor fi precipitații sub formă de ninsoare. Seara, aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest. În Transilvania, Maramureș și Crișana, ninsoarea va fi locală, iar în Banat, Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia vor fi precipitații mixte, favorizând poleiul.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Carpații Meridionali și Orientali, unde rafalele vor ajunge la 65–75 km/h, și local în sud, est și centru. Temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade, iar minimele între -14 grade în nordul Moldovei și 3 grade pe litoral. Pe alocuri se va semnala ceață și chiciură.

În București, cerul va fi variabil, cu înnorări pe timpul nopții și probabilitate ridicată de precipitații mixte dimineața, favorizând poleiul. Vântul va sufla slab și moderat, iar valorile termice se vor situa între -3 și 2 grade.

