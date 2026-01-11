Vremea

Vreme extremă în Antarctica României. Vor fi minime de -25°C

Vreme extremă în Antarctica României. Vor fi minime de -25°CSursa Foto: Arhiva EVZ
Temperaturi extreme vor fi înregistrate în această săptămână în orașul Întorsura Buzăului, supranumit „Antarctica României”, potrivit meteorologilor de la Accuweather. Localitatea din județul Covasna este recunoscută pentru frigul extrem, iar recordul istoric de -35,8°C, înregistrat în februarie 200.

Temperaturi extreme în țară

Orașul, cu o populație de 7.528 de locuitori, include și satele Brădet, Floroaia și Scrădoasa. Luni, 12 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi maxime de -13°C pe timpul zilei și minime nocturne de -25°C.

Vremea în Întorsătura Buzăului.v1

Vremea în Întorsătura Buzăului. Sursa foto Accuweather

Ninsorile vor continua să cadă pe parcursul zilei, creând condiții de iarnă severă. Meteorologul Cristian Pistol a precizat că în prezent nu sunt drumuri închise, însă a recomandat amânarea deplasărilor în zonele afectate de coduri meteo.

Marți, 13 ianuarie, se estimează continuarea ninsorilor, cu valori de -4°C ziua și -15°C noaptea. Miercuri, 14 ianuarie, soarele va ieși printre nori, iar temperaturile vor crește ușor: 1°C pe timpul zilei și -4°C pe timpul nopții. Săptămâna se va încheia cu vreme mohorâtă, cu maxime de 3°C și minime de -5°C.

Ninsoare, viscol

Ninsoare, viscol. Sursa foto: arhiva EVZ

Ninsorile nu se opresc

Meteorologii avertizează că ninsorile se vor relua către sfârșitul lunii, începând cu 26 ianuarie, și vor persista până la finalul lunii. În această perioadă, temperaturile vor oscila între 5°C și -9°C. În general, între 12 și 19 ianuarie, valorile termice vor fi mai scăzute decât media perioadei pe întreg teritoriul României, cu precipitații normale.

În intervalul 19–26 ianuarie, temperaturile medii vor depăși ușor normalul sezonier în zonele montane și în vest și sud, iar în restul țării vor fi apropiate de normal. Regimul pluviometric va rămâne aproape de cel obișnuit. La sfârșitul lunii, între 26 ianuarie și 2 februarie, vremea va fi apropiată de normal, cu precipitații deficitare în zonele montane și cantități normale în restul regiunilor.

Vremea continua să fie geroasă

Pe termen scurt, până la finalul săptămânii, vremea va fi geroasă în nord, centru și vest și local în est. Cerul va fi temporar noros, cu ninsoare dimineața la munte și extinderea precipitațiilor seara.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Carpații Meridionali și Orientali, unde rafalele vor atinge 65–75 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între -6 și 3°C, iar minimele între -14°C în nordul Moldovei și 3°C pe litoral, cu posibilitate de ceață și chiciură.

În București, cerul va fi variabil, cu înnorări nocturne și precipitații mixte dimineața, favorizând poleiul. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile vor oscila între -3 și 2°C.

