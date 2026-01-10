Viața la −50 de grade Celsius. Cum supraviețuiesc oamenii în cel mai rece oraș de pe planetă

Într-un colț izolat al planetei, acolo unde iarna pare să nu se mai termine niciodată, există un oraș în care frigul dictează viața cotidiană a locuitorilor. Considerat cel mai rece oraș locuit din lume, acest loc pare desprins dintr-un experiment al naturii, unde temperaturile pot coborî sub −50 de grade Celsius, iar o simplă ieșire afară devine o adevărată probă de rezistență.

Iakuțk, capitala Republicii Saha (Iakuția), este unul dintre cele mai fascinante orașe ale Siberiei și, totodată, un loc al extremelor. Situat pe malul fluviului Lena, în estul îndepărtat al Rusiei, orașul este recunoscut la nivel mondial drept cea mai rece capitală regională de pe planetă.

Iernile din Iakuțk sunt aspre și necruțătoare, cu temperaturi care pot coborî frecvent sub –40°C, iar recordurile istorice au atins chiar valori mai scăzute. Cu toate acestea, viața nu se oprește. Orașul este viu, iar locuitorii s-au adaptat condițiilor climatice extreme: clădirile sunt ridicate pe piloni, iar infrastructura este gândită să reziste frigului extrem.

Dincolo de temperaturile sale legendare, Iakuțk este și un centru cultural și economic important. Regiunea este bogată în resurse naturale, în special diamante, aur și gaze naturale, care susțin economia locală și atrag interesul marilor companii, iar muzeele orașului spun povestea unui teritoriu unde trecutul preistoric pare încă viu.

Cultura lor joacă un rol central în identitatea orașului. Tradițiile, limba și festivalurile locale, precum sărbătoarea Ysyakh, dedicată verii și renașterii naturii, oferă o imagine autentică a vieții din nordul extrem. Într-un peisaj dominat de gheață și distanțe uriașe.

Pe timpul iernii, automobilele nu sunt oprite complet, deoarece motoarele ar putea îngheța în doar câteva minute. Și construcțiile sunt adaptate mediului ostil, fiind proiectate special pentru a rezista solului înghețat permanent.

Din cauza temperaturilor extreme, viața socială se mută în mare parte în interior. Copiii merg la școală doar atunci când condițiile meteo permit, iar autoritățile pot decide suspendarea cursurilor dacă frigul devine un pericol real.

Chiar și în aceste condiții dificile, comunitatea rămâne unită. Tradițiile, sărbătorile și obiceiurile zilnice sunt păstrate cu grijă, reflectând o capacitate impresionantă de adaptare.

Aflat în nord-estul Siberiei, orașul Iakutsk are o populație de peste 372.800 de locuitori. Construit pe permafrost, orașul beneficiază de doar câteva ore de lumină naturală pe zi, ceea ce face ca vizibilitatea să fie extrem de redusă.

O creatoare de conținut care se prezintă pe YouTube sub numele Kiun B își transformă experiențele cotidiene în povești despre viața într-un oraș unde frigul extrem dictează totul. Într-unul dintre videoclipurile sale, aceasta a vorbit deschis despre cât de complicate și costisitoare pot deveni până și cele mai banale drumuri zilnice.

La temperaturi care ajung la −42 de grade Celsius, pregătirea pentru a ieși din casă devine un adevărat ritual. Kiun explică faptul că îmbrăcămintea în straturi nu este un moft, ci o necesitate: două perechi de colanți, benzi groase de lână aplicate peste genunchi pentru protejarea articulațiilor, pantaloni izotermici și două jachete groase fac parte din echipamentul de bază.

La acestea se adaugă cizme speciale din blană, singurele care pot face față temperaturilor extreme. Potrivit ei, cizmele obișnuite de iarnă pur și simplu nu rezistă, iar fără protecția adecvată, corpul ar ceda în doar câteva minute.

Chiar și astfel echipată, Kiun mărturisește că o plimbare de cinci minute până la cea mai apropiată stație de autobuz este o provocare serioasă. Frigul pătrunde printre straturi, iar părul începe să înghețe rapid. După doar zece minute petrecute afară, nasul i s-a albit, un semn clar de început de degerătură, ceea ce a forțat-o să se refugieze de urgență într-un magazin pentru a se încălzi.

Un detaliu mai puțin obișnuit al vieții în această zonă ține de relația oamenilor cu tehnologia: telefoanele mobile sunt folosite foarte rar. Temperaturile extreme golesc rapid bateriile, motiv pentru care Kiun spune că își pornește telefonul doar în situații limită.

Problemele nu se opresc aici. Utilizarea dispozitivelor în aer liber este complicată, deoarece presupune scoaterea mănușilor speciale pentru a putea tasta. În doar câteva clipe, frigul devine insuportabil, iar degetele pot îngheța.

Regimul alimentar este, la rândul său, adaptat condițiilor dure. Kiun explică faptul că organismul are nevoie de un aport caloric mult mai mare pentru a face față frigului. Astfel, două mic dejunuri pe zi nu reprezintă un exces, ci o normalitate pentru ea și pentru alți localnici, fiind o metodă eficientă de a-și menține temperatura corporală.

Alimentele proaspete sunt considerate un adevărat lux, deoarece solul înghețat permanent nu permite cultivarea lor. Fructele și legumele ajung aici doar prin import din regiuni cu climă mai blândă, ceea ce face ca prețurile să fie aproape duble comparativ cu cele din centrul Rusiei. Din acest motiv, Kiun se bazează în principal pe produse cu termen lung de valabilitate, precum laptele UHT și conservele de carne, potrivit Express.