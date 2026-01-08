Ieșirile din Republica Moldova, aproape paralizate. Autoritățile recomandă rute alternative

Republica Moldova. Ieșirile din Republica Moldova sunt extrem de aglomerate, potrivit autorităților vamale și Poliției de Frontieră. Cele mai mari fluxuri de călători și mijloace de transport se înregistrează la punctele de trecere a frontierei Leușeni, Sculeni și Criva, pe sensul de ieșire din țară.

Autoritățile precizează că activitatea în punctele de control se desfășoară la capacitate maximă, fiind aplicate măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier. Cu toate acestea, valorile ridicate de trafic se mențin, iar șoferii și pasagerii sunt sfătuiți să ia în calcul rute alternative pentru a evita așteptările lungi.

Pentru evitarea aglomerației, cetățenii pot opta pentru traversarea frontierei prin punctele Leova, Costești, Cahul, Larga sau Briceni, acolo unde fluxul de călători este mai redus. Autoritățile fac apel la răbdare și înțelegere, menționând că situația este monitorizată constant și vor reveni cu actualizări în funcție de evoluția traficului.

În perioada sărbătorilor de iarnă, fluxul de călători la punctele de trecere crește semnificativ, în special în zilele de weekend, când revenirea moldovenilor din diasporă coincide cu deplasările turistice ale cetățenilor. Perioadele cele mai aglomerate sunt, de regulă, între orele 15:00 și 19:00. Persoanele care parcurg distanțe mai mari sunt sfătuite să își planifice călătoria dimineața devreme sau pe timp de noapte pentru a evita aglomerația.

Pentru reducerea timpului de așteptare, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră acționează în regim alert, monitorizând în permanență fluxul de pasageri și autovehicule și aplicând măsuri de fluidizare.

Autoritățile reamintesc că situația la frontieră este monitorizată continuu și recomandă cetățenilor să respecte indicațiile polițiștilor și angajaților vamali, să fie răbdători și să folosească canalele oficiale pentru informații actualizate despre trafic și condițiile de traversare. Pentru detalii și informații operative, călătorii pot consulta rubrica „Trafic online” de pe site-ul Serviciului Vamal sau pot apela Centrul Unic al Serviciului Vamal la 022 78 88 88.

Anul 2025 s-a încheiat cu rezultate remarcabile pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, care a înregistrat un trafic total de 6.080.431 de pasageri, în creștere cu 46,8% comparativ cu 2024. Această cifră depășește prognoza inițială stabilită pentru anul trecut cu 6,8%.

Doar în decembrie, aeroportul a operat aproximativ 470.000 de pasageri și 3.664 de zboruri, marcând o creștere de 41,8% față de aceeași perioadă a anului anterior. Transportul de mărfuri a atins un volum de peste 297 de tone, realizând prognoza în proporție de 106,3%.

Cele mai solicitate curse aeriene au fost către Sharm el-Sheikh, București, Paris, Istanbul, Tel Aviv, Bruxelles, Barcelona, Larnaca, Dubai și Erevan. În decembrie, destinațiile noi introduse în rețeaua de zboruri au atras 59.397 de pasageri, reprezentând aproape 10% din traficul lunar total. Printre cele mai atractive rute noi se numără Bruxelles, Napoli, Dortmund și Nürnberg.