Trafic intens la frontiera de vest. Leușeni, supraîncărcat pe sensul de ieșire din Republica Moldova

Republica Moldova. Un flux sporit de pasageri și mijloace de transport se înregistrează în dimineața zilei de 2 ianuarie în punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Situația este determinată de revenirea cetățenilor peste hotare după sărbătorile de iarnă, dar și de reluarea activităților economice în statele europene.

Potrivit Poliției de Frontieră, în punctul de trecere Leușeni se atestă un trafic intens atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru autoturisme, ceea ce generează timpi mai mari de așteptare.

Reprezentanții Poliției de Frontieră anunță că autoritățile de control au întreprins măsuri suplimentare pentru fluidizarea traficului transfrontalier. Activitatea în punctul de trecere se desfășoară la capacitatea maximă, fiind suplimentat personalul și utilizate toate benzile disponibile pentru procesarea documentelor.

„Se depun eforturi pentru reducerea timpului de așteptare, iar echipele de control sunt mobilizate pentru a asigura o traversare cât mai eficientă a frontierei”, precizează Poliția de Frontieră.

Pentru a evita întârzierile, călătorii sunt îndemnați să opteze din timp pentru puncte alternative de traversare a frontierei. Printre acestea se numără punctele de trecere Leova, Costești și Cahul, unde, la această oră, fluxul este mai redus comparativ cu Leușeni.

Autoritățile subliniază că utilizarea uniformă a tuturor punctelor de trecere disponibile contribuie semnificativ la reducerea presiunii asupra celor mai solicitate.

Conform datelor Poliției de Frontieră, în ultimele 24 de ore, fluxul total de persoane care au traversat frontiera Republicii Moldova a constituit 59.914 traversări, un indicator ridicat pentru această perioadă.

Cele mai tranzitate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, unde au fost înregistrate 10.622 traversări, urmat de punctul de trecere Leușeni, cu 3.627 de persoane. Un flux semnificativ s-a atestat și la punctul de trecere Sculeni, unde au fost contabilizate 3.431 de traversări.

De asemenea, prin punctul de trecere Palanca au trecut 1.674 de persoane, iar prin punctul de trecere Otaci – 1.432 de cetățeni.

Autoritățile recomandă cetățenilor să-și planifice din timp deplasările, să verifice situația traficului înainte de a porni la drum și să utilizeze toate punctele de trecere a frontierei disponibile. Totodată, călătorii sunt îndemnați să se asigure că dețin documente de călătorie valabile și complete, pentru a evita întârzierile neprevăzute.

Pentru informații actualizate privind starea traficului la frontieră, Poliția de Frontieră recomandă consultarea paginilor oficiale ale instituției sau apelarea Liniei verzi.

Potrivit estimărilor autorităților, fluxul sporit la frontieră este așteptat să continue până în jurul datei de 15 ianuarie. În această perioadă, Poliția de Frontieră anunță că va menține măsurile suplimentare de control și va interveni prompt ori de câte ori situația o va impune, pentru a asigura securitatea și fluiditatea traversării frontierei.