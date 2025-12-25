Social

Sărbătorile aduc aglomerație la frontieră. Autoritățile din Republica Moldova activează în regim sporit până la mijlocul lunii ianuarie

Republica Moldova. În perioada sărbătorilor de iarnă, când mii de cetățeni ai Republicii Moldova revin acasă sau pleacă peste hotare pentru a-și petrece vacanța, punctele de trecere a frontierei înregistrează un aflux semnificativ de călători. Autoritățile anunță că traficul este în creștere atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară, iar situația se va menține cel puțin până la jumătatea lunii ianuarie.

Potrivit Serviciului Vamal, în această perioadă drumurile duc, în mod simbolic și practic, „spre casă”, iar revederile cu cei dragi generează un volum sporit de deplasări. „De sărbătorile de iarnă, fluxul de călători la frontieră este în creștere, iar acest lucru impune o mobilizare suplimentară a autorităților”, a declarat Tatiana Șompol, șefa Secției Relații Publice a Serviciului Vamal.

Vama Albița

Vama Albița. Sursa foto Google Maps

Regim sporit de activitate la punctele de trecere

Pentru a preveni formarea cozilor și a reduce timpii de așteptare, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră activează în regim intensificat. Autoritățile monitorizează permanent situația din punctele de trecere și adaptează activitatea în funcție de intensitatea traficului.

„Suplinim personalul din prima linie, deschidem, la nevoie, artere suplimentare de control și separăm fluxurile de transport, astfel încât traversarea frontierei să fie mai rapidă și mai confortabilă pentru călători”, a explicat Tatiana Șompol.

Cooperare transfrontalieră și monitorizare continuă

Un rol important îl joacă și cooperarea cu autoritățile de frontieră din statele vecine. Serviciul Vamal anunță că dialogul cu instituțiile similare din România și Ucraina este permanent, pentru a gestiona eficient fluxurile de trafic și a evita blocajele în punctele aglomerate.

„Colaborarea cu partenerii noștri externi este esențială în această perioadă, deoarece traficul intens de pe un sens influențează direct și activitatea de pe celălalt”, a mai precizat reprezentanta Serviciului Vamal.

Trafic

Trafic. Sursă foto: Freepik

Recomandări pentru călători

Autoritățile le recomandă cetățenilor să-și planifice din timp deplasările, să verifice situația traficului înainte de a porni la drum și să utilizeze toate punctele de trecere a frontierei disponibile. De asemenea, călătorii sunt îndemnați să se asigure că dețin documentele necesare și valabile pentru traversarea frontierei, pentru a evita întârzierile neprevăzute.

Fluxul sporit la frontieră este estimat să continue până în jurul datei de 15 ianuarie, perioadă în care autoritățile promit să mențină măsurile suplimentare și să intervină prompt ori de câte ori situația o va impune.

