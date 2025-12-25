Mesaje de Crăciun de la Chișinău și partenerii externi. Pace, unitate și încredere în viitor pentru Republica Moldova. Video

Republica Moldova. Cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului, oficialii Republicii Moldova, alături de partenerii externi ai țării, au adresat mesaje de felicitare cetățenilor, transmițând urări de pace, sănătate, unitate și speranță. Mesajele au pus accent atât pe semnificația spirituală a Crăciunului, cât și pe așteptările și obiectivele pentru anul care urmează.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat cetățenii printr-un mesaj video difuzat cu ocazia Crăciunului, în care apare alături de copii, împodobind bradul de Crăciun de la Președinție. Șefa statului a transmis un îndemn simplu și cald: „Crăciun fericit!”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a îndemnat cetățenii să întâmpine Crăciunul cu recunoștință și apropiere de cei dragi.

„Oriunde vă găsește această sărbătoare magică, vă invit să fim recunoscători pentru viață, pentru sănătate și pentru oamenii dragi de lângă noi. Crăciunul este acea perioadă a anului când avem frumoasa ocazie să creăm amintiri de neuitat, împreună cu familiile noastre și cu cei pe care îi iubim”, a declarat Igor Grosu.

Cu ocazia Crăciunului, membrii Cabinetului de miniștri au transmis, la rândul lor, mesaje de felicitare cetățenilor, cu urări de pace, siguranță, sănătate și încredere în viitor. Oficialii au vorbit despre angajamentele Guvernului pentru anul care vine, în domenii precum economia, protecția socială, educația, energia, cultura și securitatea.

„Dragi cetățeni, vă dorim sărbători de iarnă fericite, cu pace, speranță și încredere în viitor. Crăciun fericit și la mulți ani!”, a transmis premierul Alexandru Munteanu.

Un mesaj de Crăciun a venit și din partea Uniunii Europene. Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, a apreciat progresele realizate de țară în anul 2025 și determinarea cetățenilor de a continua parcursul european.

„În ajun de sărbători, vă doresc ceea ce este cel mai important: să vă reîntâlniți cu familiile voastre, cu cei care trăiesc peste hotare și revin acasă sau pe care poate îi veți vizita voi. Prețuiți aceste momente. Ne iubim familiile mai presus de orice. Îmi doresc ca această țară să se dezvolte în viitor și mai mult decât în anul care se încheie. La mulți ani!”, a declarat Iwona Piórko.

Un mesaj de felicitare a fost transmis și de Statele Unite ale Americii. Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, împreună cu familia sa, a adresat cetățenilor urări de bine, subliniind valorile comune care unesc cele două state.

„În acest sezon, sărbătorim spiritul credinței, al familiei și al libertății – valori care ne unesc. Pe măsură ce Republica Moldova și Statele Unite se pregătesc să marcheze aniversări importante în anul care urmează, reflectăm asupra valorilor noastre comune și a parteneriatului care ne face pe ambele țări mai puternice”, a transmis Nick Pietrowicz.

Creștinii sărbătoresc astăzi, 25 decembrie, Nașterea Domnului, conform calendarului gregorian, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății. Dis-de-dimineață, credincioșii participă la liturghia de Crăciun, iar în aceste zile își deschid casele pentru rude și cei dragi, adunându-se în jurul mesei de sărbătoare.