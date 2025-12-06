Social

Povestea celui mai scund om din istorie

Chandra Bahadur Dangi. Sursa foto: commons.wikimedia
În lumea recordurilor, unii oameni rămân în istorie nu doar prin statura lor, ci prin impactul pe care l-au avut asupra societății, iar cel mai scund om din istorie este un exemplu viu. Deși înălțimea sa a fost neobișnuit de mică, de doar 30 de cm, viața și faptele sale au lăsat o amprentă greu de ignorat, scrie allthatsinteresting.com.

Ce se știe despre viața celui mai scund om din lume

De la un jucător de baseball din liga majoră, cu doar 1,20 m, până la gemenii Munchkin din „Vrăjitorul din Oz”, cei mai scunzi oameni din lume și-au lăsat amprenta asupra istoriei. În întreaga lume, bărbații au, în medie, între 1,70 m și 1,80 m, iar femeile între 1,28 m și 1,70 m. Dar sunt și oameni care uimesc prin înălțimea lor.

De-a lungul timpului, persoanele cu statură neobișnuit de mică sau neobișnuit de înaltă au atras mereu atenția publicului. Fie că vorbim despre cel mai înalt bărbat din istorie sau despre cea mai scundă femeie în viață, astfel de oameni au fascinat lumea.

În cazul celor mai scunzi, multi au rămas neînregistrați sau au fost recunoscuți oficial abia în zilele noastre. Dacă am ar fi să ne uităm la câteva exemple documentate ale celor mai mici persoane din lume, ne oprim la cea a unui bărbat considerat cel mai scund din lume, iar povestea sa este cu adevărat remarcabilă, deoarece în ciuda staturii sale, a lăsat o impresie și un exemplu de neuitat.

Chandra Bahadur Dangi

Chandra Bahadur Dangi. Sursa foto: commons.wikimedia.org

Chandra Bahadur Dangi: omul care a schimbat percepția despre limitele umane

Cu doar 30 de centimetri înălțime, Chandra Bahadur Dangi deține recordul pentru cea mai scundă persoană adultă din istorie. Născut pe 30 noiembrie 1939, în satul izolat Reemkholi din Nepal, Dangi a dus o viață discretă.

Majoritatea anilor săi au trecut în același ritm liniștit al comunității sale: țesător și fermier, ca ceilalți săteni, el și-a întreținut familia prin muncă simplă și constantă. Nu s-a căsătorit niciodată, alegând să locuiască alături de unul dintre frați și câteva rude apropiate.

În ciuda faptului că unii dintre cei șapte frați ai săi erau, de asemenea, scunzi, iar alții aveau înălțime medie, Dangi se detașa clar prin dimensiunile sale minuscule, devenind simbolul recordurilor și al extraordinarei diversități umane.

Dangi

Dangi. Sursa foto: commons.wikimedia.org.

La 72 de ani, Dangi a devenit brusc o figură cunoscută la nivel internațional

Chandra Bahadur Dangi a fost privit de localnicii din satul său izolat ca o ciudățenie, iar viața lui a trecut aproape neobservată. Totul s-a schimbat atunci când un antreprenor silvic l-a descoperit și a împărtășit povestea lui cu agențiile de presă locale.

Atenția mass-media a atras rapid interesul Guinness World Records. În 2012, reprezentanții organizației au ajuns la Kathmandu pentru a-l măsura și a confirma dacă Dangi era cu adevărat cel mai scund om din lume. La 72 de ani, el a devenit brusc o figură cunoscută la nivel internațional, celebrat pentru înălțimea sa record.

Visul său de-o viață de a călători prin lume s-a împlinit: Dangi a vizitat Regatul Unit, Australia, Italia și Statele Unite, bucurându-se de fiecare experiență. Cu toate acestea, bucuria a fost de scurtă durată. La vârsta de 75 de ani, în timpul unui turneu în Samoa Americană, Dangi a făcut pneumonie și a cedat infecției murind pe data de 3 septembrie 2015, în Pago Pago.

