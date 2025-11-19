Darryl Nirenberg, audiat de Congresul american. Se află la un pas să devină ambasador al SUA în România

Procedura de numire a viitorului ambasador american la București intră în etapa esențială:Darryl Nirenberg este audiat în Congresul SUA, unde își prezintă prioritățile și viziunea asupra relației bilaterale. Odată validat, el va deveni principalul reprezentant al Washingtonului în România, cu responsabilități în cooperarea strategică, apărare, economie și agenda regională. „Mă voi concentra pe securitatea americanilor care servesc, lucrează sau vizitează țara. (…) Relațiile cu România sunt în cel mai important punct din istoria colaborării româno-americană”, a afirmat viitorul ambasador în cadrul audierilor.

În fața comisiei, Darryl Nirenberg a vorbit despre legătura personală cu România și despre contextul geopolitic în care își începe mandatul.

„Este extrem de importan pentru mine să fiu nominalizat ca ambasador în România. Bunicii mei au emigrat în această țară din estul Europei (…) și am văzut o istorie neașteptată cum se desfășoară, când zidul Berlinului a căzut și poporul român și-a câștigat libertatea față de comunism. Dacă voi fi numit, se va închide un cerc complet. România este un aliat cheie al NATO, poziția sa la Marea Neagră și vecinătatea cu Ucraina îi oferă un rol strategic”, a mai declarat el.

El a subliniat că mandatul său ar pune un accent puternic pe siguranța cetățenilor americani aflați în România și pe consolidarea parteneriatului bilateral.

„Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă pentru noi”, a punctat Nirenberg.

În momentul nominalizării sale, Nirenberg figura ca partener în cadrul firmei de avocatură Steptoe, una dintre cele mai influente din Washington.

„Darryl Nirenberg promovează și protejează interesele clienților în fața Congresului SUA, a agențiilor federale și a Casei Albe, fiind specializat în gestionarea problemelor complexe și adesea controversate. Este o autoritate în ceea ce privește procedurile legislative și parlamentare ale Senatului și combină în mod eficient cunoștințele de fond, expertiza procedurală și legăturile puternice cu factorii de decizie politică pentru a obține rezultate clare pentru clienți”, scrie pe site-ul firmei de avocatură.

Steptoe menționează și experiența lui Nirenberg în Senat, unde a ocupat funcții importante timp de 14 ani, inclusiv în cadrul Comitetului pentru Relații Externe. Tot acolo și-a construit reputația unui profesionist capabil să lucreze cu ambele tabere politice și să faciliteze colaborarea bipartizană.

În plan politic, Nirenberg a candidat în 2021 din partea Partidului Republican pentru consiliul local al orașului Alexandria, aflat în zona metropolitană Washington. Nu a obținut însă voturile necesare pentru unul dintre cele șase locuri.

Site-ul său de campanie oferă detalii despre traseul personal: Nirenberg locuiește de peste un sfert de secol în Alexandria și provine dintr-un orășel din nordul statului New York, unde a urmat școala publică și a practicat baseball și fotbal.

„Darryl și-a plătit singur studiile universitare și facultatea de drept, câștigând bani distribuind ziare, livrând alimente pentru un magazin de cartier, zugrăvind case, muncind la un magazin alimentar, servind la mese într-o stațiune din Catskills sau la Key Bridge Marriott din Rosslyn și din propria afacere cu bomboane premium vândute dintr-un stand de pe marginea drumului.

În ziua în care a absolvit Universitatea Colgate, Darryl s-a mutat în Alexandria și și-a găsit un loc de muncă în Congresul american, în timp ce seara era iar ospătar la Marriott.

În timp ce lucra ca angajat al Senatului, Darryl a urmat cursurile serale ale Facultății de Drept de la Universitatea George Washington. După o carieră de paisprezece ani în Senat, în care și-a câștigat reputația de a colabora cu celălalt partid pentru a găsi un teren comun și a obține rezultate, Darryl a intrat în sectorul privat, practicând avocatura la două mari firme de avocatură bipartizane din Washington”, se mai spune pe site-ul său de campanie.