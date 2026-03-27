Tom Hanks, protagonist într-un film despre baseball. În distribuție apar Bad Bunny și Colman Domingo

Tom Hanks și regizoarea Marielle Heller lucrează la un nou lungmetraj inspirat din lumea baseballului, marcând prima lor colaborare după filmul din 2019 „O zi minunată în cartier”, care a fost nominalizat la Oscar. Potrivit publicației Variety, proiectul este deja în atenția mai multor studiouri, interesate să obțină drepturile de producție.

Filmul are la bază nuvela „The Comebacker”, semnată de Dave Eggers, scriitor finalist la Premiul Pulitzer, cunoscut pentru stilul său distinct și pentru poveștile cu puternic impact emoțional. Proiectul îi aduce din nou împreună pe Tom Hanks și Marielle Heller, care nu doar că vor colabora pe partea artistică, ci se vor implica și în producție prin intermediul propriilor companii.

Povestea face parte din seria de cărți „The Forgetters” și marchează o nouă etapă în relația profesională dintre Hanks și universul literar al lui Eggers. Actorul a mai jucat în ecranizări ale operelor autorului, precum „Hologramă pentru rege” și „The Circle”, consolidând o colaborare care continuă să atragă interesul studiourilor și al publicului.

Acțiunea îl are în centru pe Lionel, un jurnalist sportiv aflat într-un punct delicat al carierei, marcat de lipsa inspirației și de presiunea constantă a redacției. Totul începe să se schimbe în momentul în care descoperă povestea unui aruncător din ligile minore, un sportiv aparent anonim, dar care ajunge să-i redea interesul pentru meseria pe care aproape o abandonase.

Titlul nuvelei este inspirat dintr-un moment dramatic din joc, când jucătorul este lovit puternic în cap de o minge. În mod neașteptat, după accidentare, comportamentul acestuia suferă o transformare radicală, iar felul în care vorbește capătă accente aproape poetice. Această schimbare îl influențează direct pe Lionel, ale cărui articole încep să capete o profunzime aparte și să atragă atenția publicului la nivel național.

Inițial, povestea este legată de echipa San Francisco Giants, însă există indicii că adaptarea cinematografică ar putea muta acțiunea în jurul echipei New York Mets. O astfel de modificare ar putea aduce o dinamică diferită filmului, adaptând contextul pentru un public mai larg și oferind o nouă perspectivă asupra evoluției personajelor.

Potrivit unor surse, Bad Bunny și Colman Domingo ar putea intra în distribuție, însă implicarea lor nu este confirmată în acest moment. În același timp, studiourile negociază drepturile asupra proiectului, iar Sony Pictures ar avea un avantaj, atât prin oferta făcută, cât și prin colaborarea anterioară cu echipa filmului.

Nu se știe încă ce rol ar putea interpreta Bad Bunny, al cărui nume real este Benito Antonio Martínez Ocasio. Artistul este implicat într-un turneu mondial până la finalul lunii iulie, ceea ce ar putea influența calendarul filmărilor.

De asemenea, implicarea lui Colman Domingo este la nivel de interes, iar reprezentanții celor doi nu au oferit până acum declarații oficiale.