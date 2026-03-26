Doliu la Hollywood. Boala Parkinson a învins-o pe Valerie Perrine, vedeta din „Superman”
- Iulia Moise
- 26 martie 2026, 07:21
Moartea actriței americane Valerie Perrine, cunoscută pentru rolurile din filme precum „Lenny” și „Superman”, a fost confirmată luni, în Beverly Hills, potrivit reprezentanților săi citați de Fox News Digital. Actrița avea 82 de ani și s-a stins din viață în urma complicațiilor provocate de boala Parkinson.
Confirmarea morții lui Valerie Perrine
Potrivit declarațiilor făcute de prietena apropiată a actriței, Stacey Souther, decesul a survenit după complicații asociate bolii Parkinson. Aceasta a transmis un mesaj public în care a anunțat pierderea:
„Cu profundă tristețe că împărtășesc vestea sfâșietoare că Valerie a murit.”
În același mesaj, Souther a descris modul în care actrița a gestionat boala:
„S-a confruntat cu boala Parkinson cu un curaj și o compasiune incredibile, fără să se plângă vreodată. A fost o adevărată inspirație care a trăit viața din plin — și ce viață magnifică a fost.”
Aceasta a mai adăugat:
„Lumea pare mai puțin frumoasă fără ea. Te iubesc, Valerie. Ne vom revedea pe lumea cealaltă.”
Lupta cu boala și dificultățile din ultimii ani
Actrița fusese diagnosticată cu boala Parkinson în anul 2015, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat treptat. În 2023, după ce și-a pierdut capacitatea de a merge, a fost inițiată o campanie de strângere de fonduri pentru a o sprijini financiar. Inițiativa a reușit să adune peste 95.000 de dolari.
În necrologul publicat ulterior, Stacey Souther a făcut apel la public pentru sprijin în organizarea funeraliilor:
„Dorința ei finală este să fie înmormântată la Forest Lawn Cemetery, dar după mai bine de 15 ani de luptă cu Parkinson, resursele ei financiare sunt epuizate.”
Aceasta a continuat:
„Haideți să ne unim pentru a-i îndeplini ultima dorință — chiar merită acest lucru.”
Cariera și debutul în cinematografie a lui Valerie Perrine
Născută în statul Texas, Valerie Perrine a crescut în diverse locuri din țară, fiind fiica unui locotenent-colonel din armata americană. Înainte de a intra în industria filmului, a lucrat ca showgirl în Las Vegas.
Primul rol important a venit odată cu adaptarea cinematografică a romanului Slaughterhouse-Five, regizată de George Roy Hill. Ulterior, a jucat alături de Jeff Bridges în filmul The Last American Hero.
Recunoașterea critică și rolurile celebre
Apogeul carierei sale a fost atins în 1974, când a interpretat un rol în filmul Lenny, alături de Dustin Hoffman. Pentru această prestație, a primit o nominalizare la premiile Oscar pentru cea mai bună actriță.
Ulterior, Perrine a devenit cunoscută publicului larg pentru rolul Miss Teschmacher, partenera personajului Lex Luthor, în filmele Superman și Superman II.
Activitatea sa s-a extins și în televiziune, unde a apărut în producția Leo & Liz in Beverly Hills, alături de Harvey Korman.
