Doliu la Hollywood. Boala Parkinson a învins-o pe Valerie Perrine, vedeta din „Superman”

Moartea actriței americane Valerie Perrine, cunoscută pentru rolurile din filme precum „Lenny” și „Superman”, a fost confirmată luni, în Beverly Hills, potrivit reprezentanților săi citați de Fox News Digital. Actrița avea 82 de ani și s-a stins din viață în urma complicațiilor provocate de boala Parkinson.

Potrivit declarațiilor făcute de prietena apropiată a actriței, Stacey Souther, decesul a survenit după complicații asociate bolii Parkinson. Aceasta a transmis un mesaj public în care a anunțat pierderea:

„Cu profundă tristețe că împărtășesc vestea sfâșietoare că Valerie a murit.”

În același mesaj, Souther a descris modul în care actrița a gestionat boala:

„S-a confruntat cu boala Parkinson cu un curaj și o compasiune incredibile, fără să se plângă vreodată. A fost o adevărată inspirație care a trăit viața din plin — și ce viață magnifică a fost.”

Aceasta a mai adăugat:

„Lumea pare mai puțin frumoasă fără ea. Te iubesc, Valerie. Ne vom revedea pe lumea cealaltă.”

Actrița fusese diagnosticată cu boala Parkinson în anul 2015, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat treptat. În 2023, după ce și-a pierdut capacitatea de a merge, a fost inițiată o campanie de strângere de fonduri pentru a o sprijini financiar. Inițiativa a reușit să adune peste 95.000 de dolari.

În necrologul publicat ulterior, Stacey Souther a făcut apel la public pentru sprijin în organizarea funeraliilor:

„Dorința ei finală este să fie înmormântată la Forest Lawn Cemetery, dar după mai bine de 15 ani de luptă cu Parkinson, resursele ei financiare sunt epuizate.”

Aceasta a continuat:

„Haideți să ne unim pentru a-i îndeplini ultima dorință — chiar merită acest lucru.”

Născută în statul Texas, Valerie Perrine a crescut în diverse locuri din țară, fiind fiica unui locotenent-colonel din armata americană. Înainte de a intra în industria filmului, a lucrat ca showgirl în Las Vegas.

Primul rol important a venit odată cu adaptarea cinematografică a romanului Slaughterhouse-Five, regizată de George Roy Hill. Ulterior, a jucat alături de Jeff Bridges în filmul The Last American Hero.

Apogeul carierei sale a fost atins în 1974, când a interpretat un rol în filmul Lenny, alături de Dustin Hoffman. Pentru această prestație, a primit o nominalizare la premiile Oscar pentru cea mai bună actriță.

Ulterior, Perrine a devenit cunoscută publicului larg pentru rolul Miss Teschmacher, partenera personajului Lex Luthor, în filmele Superman și Superman II.

Activitatea sa s-a extins și în televiziune, unde a apărut în producția Leo & Liz in Beverly Hills, alături de Harvey Korman.