Doliu la Hollywood. Boala Parkinson a învins-o pe Valerie Perrine, vedeta din „Superman”

Valerie Perrine / sursa foto: captură video
Moartea actriței americane Valerie Perrine, cunoscută pentru rolurile din filme precum „Lenny” și „Superman”, a fost confirmată luni, în Beverly Hills, potrivit reprezentanților săi citați de Fox News Digital. Actrița avea 82 de ani și s-a stins din viață în urma complicațiilor provocate de boala Parkinson.

Confirmarea morții lui Valerie Perrine

Potrivit declarațiilor făcute de prietena apropiată a actriței, Stacey Souther, decesul a survenit după complicații asociate bolii Parkinson. Aceasta a transmis un mesaj public în care a anunțat pierderea:

„Cu profundă tristețe că împărtășesc vestea sfâșietoare că Valerie a murit.”

În același mesaj, Souther a descris modul în care actrița a gestionat boala:

Atacuri cu drone în Ucraina și Rusia. Victime la Harkov și Belgorod, pagube în portul Izmail
Atacuri cu drone în Ucraina și Rusia. Victime la Harkov și Belgorod, pagube în portul Izmail
Donald Trump confirmă întâlnirea cu Xi Jinping după soluționarea crizei din Iran
Donald Trump confirmă întâlnirea cu Xi Jinping după soluționarea crizei din Iran

„S-a confruntat cu boala Parkinson cu un curaj și o compasiune incredibile, fără să se plângă vreodată. A fost o adevărată inspirație care a trăit viața din plin — și ce viață magnifică a fost.”

Aceasta a mai adăugat:

„Lumea pare mai puțin frumoasă fără ea. Te iubesc, Valerie. Ne vom revedea pe lumea cealaltă.”

Lupta cu boala și dificultățile din ultimii ani

Actrița fusese diagnosticată cu boala Parkinson în anul 2015, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat treptat. În 2023, după ce și-a pierdut capacitatea de a merge, a fost inițiată o campanie de strângere de fonduri pentru a o sprijini financiar. Inițiativa a reușit să adune peste 95.000 de dolari.

În necrologul publicat ulterior, Stacey Souther a făcut apel la public pentru sprijin în organizarea funeraliilor:

„Dorința ei finală este să fie înmormântată la Forest Lawn Cemetery, dar după mai bine de 15 ani de luptă cu Parkinson, resursele ei financiare sunt epuizate.”

Aceasta a continuat:

„Haideți să ne unim pentru a-i îndeplini ultima dorință — chiar merită acest lucru.”

Cariera și debutul în cinematografie a lui Valerie Perrine

Născută în statul Texas, Valerie Perrine a crescut în diverse locuri din țară, fiind fiica unui locotenent-colonel din armata americană. Înainte de a intra în industria filmului, a lucrat ca showgirl în Las Vegas.

Primul rol important a venit odată cu adaptarea cinematografică a romanului Slaughterhouse-Five, regizată de George Roy Hill. Ulterior, a jucat alături de Jeff Bridges în filmul The Last American Hero.

Recunoașterea critică și rolurile celebre

Apogeul carierei sale a fost atins în 1974, când a interpretat un rol în filmul Lenny, alături de Dustin Hoffman. Pentru această prestație, a primit o nominalizare la premiile Oscar pentru cea mai bună actriță.

Ulterior, Perrine a devenit cunoscută publicului larg pentru rolul Miss Teschmacher, partenera personajului Lex Luthor, în filmele Superman și Superman II.

Activitatea sa s-a extins și în televiziune, unde a apărut în producția Leo & Liz in Beverly Hills, alături de Harvey Korman.

Stiri calde

09:34 - Atacuri cu drone în Ucraina și Rusia. Victime la Harkov și Belgorod, pagube în portul Izmail
09:29 - Peste 30.000 de locuri de muncă disponibile în România. Care sunt cele mai căutate meserii
09:21 - Donald Trump confirmă întâlnirea cu Xi Jinping după soluționarea crizei din Iran
09:12 - Scandal la TVR. Patriarhul Daniel și Catedrala Mântuirii Neamului, sub atac. Biserica reacționează: „remarci superfic...
09:03 - Rețetă simplă de salată orientală. Te cucerește de la prima lingură
08:57 - Cum și când vrea Trump să încheie războiul din Iran

Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României
Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură

