Trump despre show-ul lui Bad Bunny din pauza Super Bowl: Absolut teribil

Președintele Donald Trump a lansat critici la adresa spectacolului de la pauza Super Bowl LX, susținut de artistul portorican Bad Bunny. Liderul de la Casa Albă a calificat show-ul drept „absolut teribil”, afirmând că a fost unul dintre cele mai proaste din istoria Super Bowl-ului, relatează Metro.

În pofida coregrafiilor elaborate, a efectelor spectaculoase și a aparițiilor-surpriză ale unor celebrități, cel mai îndrăzneț moment al spectacolului de la pauza Super Bowl din acest an a fost unul intim, dedicat iubirii, o interpretare pe care președintele Donald Trump nu a împărtășit-o.

În mijlocul show-ului susținut de Bad Bunny, camerele de filmat au surprins un cuplu aflat sub o arcadă decorativă, chiar pe terenul de joc. O mireasă și un mire, așezați în centru, au rostit jurăminte, iar sărutul lor din momentul decisiv a părut atât de autentic încât a stârnit imediat curiozitatea publicului

Mulți s-au întrebat dacă scena a fost doar o parte din conceptul artistic sau dacă ceremonia a fost reală. Răspunsul a venit ulterior, când reprezentanții artistului au confirmat faptul că momentul a fost adevărat.

Bad Bunny le promisese fanilor că „lumea va dansa”, iar spectacolul a respectat această promisiune pe parcursul întregii seri. Decorul a recreat atmosfera vibrantă a unui cartier portorican cu frizerii, saloane de manichiură, bătrâni jucând domino și o casă tradițională strălucind în centrul scenei.

Donald Trump a criticat dur spectacolul artistului, pe care l-a descris „dezgustător” și un „afront la adresa măreției Americii”

„Spectacolul de la pauza Super Bowl este absolut groaznic, unul dintre cele mai proaste DINTOTDEAUNA! Nu are sens, este un afront la adresa măreției Americii și nu reprezintă standardele noastre de succes, creativitate sau excelență. Nimeni nu înțelege un cuvânt din ce spune tipul ăsta, iar dansul este dezgustător, mai ales pentru copiii mici care se uită din Statele Unite și din întreaga lume. Acest „spectacol” este doar o „palmă” dată țării noastre, care stabilește noi standarde și recorduri în fiecare zi. Nu inspiră nimic această harababură de spectacol de la pauză, va primi recenzii excelente din partea mass-mediei de știri false, pentru că habar n-au ce se întâmplă în LUMEA REALĂ – Și, apropo, NFL ar trebui să renunțe imediat noua regulă ridicolă de începere a meciului. FACEȚI AMERICA DIN NOU MĂREAȚĂ!”. este mesajul postat pe rețeaua truthsocial.com.

Spre finalul spectacolului, Bad Bunny a rostit „Dumnezeu să binecuvânteze America!”, una dintre puținele intervenții în limba engleză din întregul show.

Momentul a fost urmat de un apel simbolic adresat națiunilor din America de Nord, Centrală și de Sud, artistul menționând pe rând țări precum Uruguay, Columbia, Venezuela, Cuba, Statele Unite și Canada.

Imediat după acest moment, o paradă de steaguri reprezentând statele enumerate a traversat decorul format din plantații de trestie de zahăr, element central al scenografiei și al mesajului vizual al spectacolului.

În încheiere, Bad Bunny a transmis un mesaj cu puternică încărcătură identitară, afirmând în limba spaniolă: „Mi Patria Puerto Rico, seguimos aquí”, „Patria mea, Puerto Rico, suntem încă aici!”.