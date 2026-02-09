Sport Special

Seattle Seahawks a câștigat Super Bowl după ce a învins, clar, pe New England Patriots

Seattle Seahawks a câștigat Super Bowl după ce a învins, clar, pe New England PatriotsJucătorii lui Seattle Seahawks și New England Patriots au luptat până la epuizare în finala Super Bowl. Sursa foto: colaj Instagram
Seattle Seahawks a jucat excelent din punct de vedere defensiv și a învins, duminică, pe New England, scor 29-13, în Super Bowl LX. Patriots a ratat, astfel, cel de-al șaptelea titlu în NFL, potrivit Reuters.

Seattle l-a placat de şase ori pe quarterback-ul Patriots, Drake Maye, inclusiv o dată când s-a ajuns la o recuperare a mingii şi un touchdown târziu, şi a obţinut cinci field goal-uri de la Jason Myers.

Seattle a învins pe Patriots, în finala Super Bowl. Ce record a bifat Sam Darnold

Sam Darnold, aflat la una dintre cele mai remarcabile reveniri la sfârșitul carierei, este acum al patrulea quarterback care câștigă Super Bowl-ul în primul său sezon cu o echipă, alăturându-se lui Tom Brady, Trent Dilfer și Matthew Stafford.

Este incredibil. Tot ce s-a întâmplat în cariera mea, dar să fac asta cu această echipă, nu mi-aș fi imaginat altfel. Sunt atât de mândru de colegii meci, de apărare, de întreaga echipă. E un sentiment incredibil. Mă bucur mult pentru băieții din vestiar și pentru antrenorii noștri”, a spus Darnold, care joacă pentru a cincea echipă în opt sezoane, în NFL.

Kenneth Walker III de la Seattle, care a adunat 135 de yarzi în alergare și a adăugat încă două recepții pentru alți 26 de yarzi, a fost desemnat cel mai bun jucător al Super Bowl-ului, fiind primul fundaș care câștigă premiul din 1998, de la Terrell Davis, legitimat la Denver.

Seattle Seahawks a câștigat ediția Super Bowl 2026

Jucătorii lui Seattle Seahawks, alături de trofeu. Sursa foto: Instagram

Seattle Seahawks, al doilea Super Bowl din istorie

Victoria a marcat al doilea Super Bowl al lui Seattle Seahawks din istoria clubului și primul din 2014. Anul următor, a suferit o înfrângere zdrobitoare în Super Bowl, eveniment care aduce zeci de milioane de dolari, chiar împotriva lui New England Patriots, de care a dispus duminică.

Seattle, surpriza sezonului, a primit mingea la începutul meciului și a realizat o serie de opt faze care a dus la un field-goal de 33 de yarzi al lui Myers pentru deschiderea scorului.

Myers a dublat avantajul echipei Seattle în al doilea sfert, de la 39 de yarzi, și a conectat un alt field-goal de 41 de yarzi în ultimele secunde ale primei jumătăți.

Cum a arătat finalul partidei

Însă Patriots, a răspuns imediat cu o lovitură de touchdown, care a redus avantajul echipei Seattle cu puțin peste 12 minute rămase înainte de final. Ulterior, Seattle a revenit cu un alt field-gol, iar scorul a devenit 22-7.

Seattle a marcat din nou, dar Maye a colaborat cu Rhamondre Stevenson pentru un touchdown târziu. Patriots nu au reușit să recupereze diferența, iar Seattle a câștigat meciul, scor 29-13.

1
