Manchester City bate Arsenal cu 2-1 și se apropie la trei puncte în lupta pentru titlul din Premier League

Manchester City a învins-o pe Arsenal cu scorul de 2-1, în etapa a 33-a din Premier League, și a redus la trei puncte diferența față de lider, într-un moment în care finalul de sezon din Anglia se anunță extrem de strâns. În condițiile în care echipa lui Pep Guardiola are și un meci mai puțin disputat, iar cele două formații pot încheia campionatul la egalitate de puncte, inclusiv golaverajul devine un criteriu care poate cântări decisiv în lupta pentru titlu.

Succesul obținut de Manchester City în confruntarea directă cu Arsenal schimbă din nou calculele din vârful clasamentului. Formația pregătită de Pep Guardiola s-a impus cu 2-1 și s-a apropiat la trei puncte de „tunari”, într-un context favorabil și din perspectiva faptului că are un meci în minus.

Rezultatul face ca lupta pentru titlu să rămână complet deschisă înaintea ultimelor etape. Mai mult, dacă ambele echipe își vor câștiga toate partidele rămase până la final, campioana ar putea fi stabilită la golaveraj. La acest capitol, diferența este în acest moment foarte mică: Manchester City are un bilanț de 65 de goluri marcate și 29 primite, în timp ce Arsenal are 63 de goluri marcate și 26 primite.

În aceste condiții, nu doar punctele, ci și fiecare gol marcat sau primit poate conta în economia finală a campionatului.

Partida a început într-un ritm ridicat, iar prima mare ocazie a apărut încă din minutul 4. Erling Haaland a încercat o reluare cu călcâiul, mingea a ajuns apoi la Rayan Cherki, care a șutat la colțul lung. Balonul a lovit bara, a mers pe linia porții și s-a oprit în brațele lui Raya.

După acest avertisment, Manchester City a continuat să atace, iar deschiderea scorului a venit în minutul 16. Rayan Cherki a reușit o fază individuală spectaculoasă, a depășit mai mulți adversari și a șutat la colțul lung, deși era înconjurat de patru jucători ai lui Arsenal, reușind să ducă scorul la 1-0.

Golul confirmă și sezonul foarte bun al francezului. Cherki este singurul jucător din Premier League care a ajuns la minimum 10 goluri marcate și minimum 10 pase decisive în toate competițiile, în actuala stagiune.

Avantajul lui Manchester City nu a rezistat însă mult. Arsenal a revenit repede în joc, profitând de o gafă mare comisă de Gianluigi Donnarumma. Portarul a degajat direct în piciorul lui Kai Havertz, iar mingea a ricoșat în poartă. Pentru Havertz, acesta a fost primul gol în campionat în acest sezon, într-un moment important pentru echipa lui Mikel Arteta. Germanul a lipsit o perioadă din cauza unei accidentări, dar începe să revină treptat la forma care l-a făcut important în angrenajul lui Arsenal.

Până la pauză, Manchester City a mai încercat să revină în avantaj. Haaland a căutat și el golul, însă nu a prins spațiul porții, iar Bernardo Silva a încercat să surprindă direct din corner, însă Saliba a respins de pe linia porții. Astfel, la pauză, scorul a rămas egal, 1-1.

Partea secundă a început tot într-un ritm foarte intens. Arsenal a avut prima mare șansă, dar Donnarumma a intervenit bine și a respins șutul lui Havertz. În minutul 61, Eberechi Eze a încercat și el poarta din afara careului, însă a trimis în bară. La scurt timp, Manchester City a găsit golul care avea să decidă meciul.

În minutul 65, Donnarumma a trimis o minge lungă, O'Reilly a continuat faza în careu pentru Rodri, acesta a ratat întâlnirea cu balonul, însă Haaland a urmărit foarte bine și a înscris pentru 2-1. Arsenal a fost aproape să egaleze din nou la puțin timp după golul primit. Gabriel a reluat cu capul, mingea a lovit bara, iar apoi Havertz a fost blocat de un adversar înainte să poată finaliza. A fost a doua bară a echipei lui Arteta într-un meci care a rămas deschis până aproape de final.

Meciul s-a încheiat 2-1 pentru Manchester City, iar acest rezultat comprimă și mai mult lupta pentru câștigarea titlului în Premier League. Cele două formații rămân în cursă directă, iar fiecare depinde în continuare de propriul parcurs.

În același timp, confruntarea confirmă și un alt detaliu important din perspectiva duelurilor directe. Manchester City a ajuns la 11 meciuri consecutive fără înfrângere pe teren propriu în Premier League împotriva lui Arsenal. În această serie, echipa a obținut opt victorii și trei egaluri, de la ultimul eșec, 0-2, suferit în ianuarie 2015, pe vremea lui Manuel Pellegrini.

Datele arată că derby-ul direct a fost câștigat de City într-un moment-cheie al sezonului, într-un context în care orice pas greșit poate modifica ierarhia.

Până la finalul sezonului, Arsenal mai are de disputat cinci partide. Programul formației londoneze este următorul: cu Newcastle, cu Fulham, în deplasare cu West Ham, cu Burnley și în deplasare cu Crystal Palace.

Manchester City are de jucat șase meciuri până la final. Echipa lui Guardiola va întâlni Crystal Palace, Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth și Aston Villa.

Acest dezechilibru de un meci explică și de ce succesul din confruntarea directă are o miză atât de mare pentru City. Cu un joc mai puțin și cu diferența redusă la trei puncte, formația lui Guardiola rămâne puternic angrenată în cursa pentru primul loc.