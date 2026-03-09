„Clasicul” Ligii Campionilor: 16 dueluri într-un deceniu

Real Madrid primește vizita lui Manchester City în optimile de finală ale Ligii Campionilor 2025-2026. Cu „dubla” din această fază, vor fi 16 confruntări între aceste două echipe în numai zece ani!

„Știm cu toții că vineri, la tragerea la sorți, va fi Manchester City! Toată lumea știe asta...”, spunea Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid, înaintea tragerii la sorți a partidelor din „optimile” Ligii Campionilor. Ei bine, profeția s-a adeverit. Realul și City au fost „împerecheate” din nou.

Mai diplomat, Pep Guardiola, antrenorul „cetățenilor”, s-a rezumat să spună că „pentru clubul nostru, pe măsură ce joci împotriva celor mai bune echipe din istoria acestei competiții, înveți, te perfecționezi și devii mai bun în viitor”.

Au fost 14 meciuri între Real Madrid și Manchester City din aprilie 2016 până în prezent. Reprezentanta Spaniei a câștigat de 5 ori, iar formația britanică s-a impus de 6 ori. Numai trei jocuri directe s-au încheiat cu scor egal.

Deși în ultimul deceniu au fost printre cele mai valoroase echipe de fotbal europene, Realul și „City” nu s-au întâlnit niciodată în finala Ligii Campionilor, „sorții” făcându-le să se „ciocnească” pe drumul spre meciul care s-a jucat cu trofeul pe masă. Real Madrid a cucerit cinci trofee în acest interval (2024, 2022, 2018, 2017, 2016), iar Manchester City unul singur (2023).

Cea mai recentă întâlnire a avut loc chiar în această stagiune, în faza principală a Champions League. Pe „Bernabeu”, Rodrygo a deschis scorul pentru gazde în minutul 28, dar oaspeții au întors rezultatul până la pauză, grație golurilor marcate de O’Reilly (minutul 35) și Haaland (minutul 43 – din penalty).

Și din cauza acelei înfrângeri, Realul Madrid a fost nevoită să joace un baraj pentru a ajunge în optimile de finală. „Albii” au trecut de Benfica în Play-off, după 1-0 în deplasare și 2-1 pe teren propriu.

Liga Campionilor 2025-2026 – faza grupei principale

Real Madrid vs Manchester City 1-2

Liga Campionilor 2024-2025 – Play-off

Real Madrid vs Manchester City 3-1

Manchester City vs Real Madrid 2-3

Liga Campionilor 2023-2024 – sferturi de finală

Manchester City vs Real Madrid 1-2

Real Madrid vs Manchester City 3-3

Liga Campionilor 2022-2023 - semifinale

Manchester City vs Real Madrid 4-0

Real Madrid vs Manchester City 1-1

Liga Campionilor 2021-2022 - semifinale

Real Madrid vs Manchester City 3-1

Manchester City vs Real Madrid 4-3

Liga Campionilor 2019-2020 – optimi de finală

Manchester City vs Real Madrid 2-1

Real Madrid vs Manchester City 1-2

International Cup 2017

Manchester City vs Real Madrid 4-1

Liga Campionilor 2015-2016 – semifinale

Real Madrid vs Manchester City 1-0

Manchester City vs Real Madrid 0-0

Cea mai disputată dublă confruntare a fost în sezonul 2023-2024. După ce Real Madrid s-a impus cu 2-1 la Manchester, elevii lui Guardiola au condus cu 3-2 în Spania, dar echipa iberică a egalat în minutul 79 și s-a calificat în semifinale.

Real Madrid traversează o perioadă destul de proastă. Elevii lui Arbeloa au învins-o (2-1) în deplasare pe Celta Vigo în ultima etapă din LaLiga, grație unui gol norocos marcat de Valverde, în minutul 90+4! „Albii” pierduseră precedentele două jocuri de campionat, 1-2 în deplasare cu Osasuna și 0-1 acasă cu Getafe. După eșecul cu Getafe, fanii au cerut demisia președintelui Florentino Perez, pe care îl acuză că a fost în stare să aducă un antrenor principal „de nivelul Realului”.

De cealaltă parte, Manchester City este în revenire de formă. La finalul lui 2025, se părea că formația antrenată de Pep Guardiola nu mai are nicio șansă la câștigarea Premier League. În prezent, „cetățenii” sunt pe locul secund, la numai șapte puncte distanță de liderul Arsenal și cu un meci mai puțin disputat. Așadar, dacă City va câștiga restanța cu Crystal Palace, va fi la numai 4 puncte de primul loc.