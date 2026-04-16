Fostul portar al lui Arsenal, Alexander Manninger, a murit după ce mașina sa a fost lovită de tren

Fostul portar Alexander Manninger, cunoscut pentru perioada petrecută la Arsenal, a murit într-un accident tragic petrecut în Austria. Fostul internațional austriac avea doar 48 de ani, informează gbnews.com.

Conform informațiilor disponibile, autovehiculul în care se afla a fost lovit de un tren regional la o trecere de cale ferată nepăzită, incidentul producându-se în dimineața zilei de joi, 16 aprilie.

Impactul s-a petrecut în jurul orei 08:20, în apropiere de localitatea Nußdorf am Haunsberg, din landul Salzburg, unde minivanul VW al fostului fotbalist a fost purtat câțiva metri de-a lungul șinelor.

Alexander Manninger a îmbrăcat de 33 de ori tricoul naționalei Austriei și a avut o carieră importantă în fotbalul european, evoluând pentru cluburi de renume precum Juventus, Fiorentina și Liverpool, înainte de a se retrage din activitate în 2017.

El se afla singur în vehicul în momentul producerii impactului. Nici pasagerii trenului local, în număr de aproximativ 25, și nici mecanicul de locomotivă nu au fost răniți în urma coliziunii.

Autovehiculul condus de Alexander Manninger, de generație recentă, a fost grav avariat în urma impactului cu trenul. Parchetul a desemnat expertul criminalist Gerhard Kronreif pentru a reface în detaliu desfășurarea evenimentelor dinaintea tragediei.

Acesta a precizat că, datorită tipului de vehicul implicat, datele electronice pot oferi indicii importante despre comportamentul la volan înainte de coliziune.

Anchetatorii vor analiza și înregistrările sistemului de control al trenului, cu scopul de a reconstrui cât mai exact dinamica incidentului. O întrebare esențială rămâne dacă semnalizările de avertizare ale trecerii la nivel fără supraveghere au funcționat corespunzător și au fost activate la timp. În acest moment, circumstanțele exacte ale accidentului nu au fost stabilite complet.

Alexander Manninger a avut o carieră lungă la nivel internațional. A început fotbalul profesionist în Austria, la Austria Salzburg, după care a trecut pe la Vorwärts Steyr și GAK, unde a atras atenția prin reflexe și siguranță între buturi.

Ascensiunea sa majoră a venit în 1997, când a fost transferat la Arsenal, una dintre echipele de top ale Angliei. Deși nu a fost mereu titular, a devenit celebru în acel sezon pentru că a intrat în poartă în perioada în care echipa a avut o serie impresionantă de rezultate fără înfrângere.

După experiența din Premier League, a continuat în Italia, unde a evoluat pentru cluburi precum Fiorentina și mai multe formații din Serie A, inclusiv Juventus, unde a fost în principal portar de rezervă, dar apreciat pentru profesionalism și fiabilitate când a fost folosit.

În anii următori a continuat în Italia la echipe precum Udinese, unde a avut una dintre cele mai stabile perioade ale carierei, fiind chiar titular în mai multe sezoane. Spre finalul carierei, a avut o scurtă experiență la Liverpool, înainte de a se retrage în 2017.

La nivel internațional, a strâns 33 de selecții pentru naționala Austriei, fiind o prezență constantă în lot timp de mai mulți ani. Per ansamblu, Manninger a fost genul de portar apreciat mai mult pentru constanță, disciplină și experiență decât pentru statutul de vedetă, dar a reușit să prindă o carieră solidă în unele dintre cele mai competitive ligi din lume.