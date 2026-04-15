Atletico Madrid și PSG s-au calificat în semifinalele Ligii Campionilor după ce au eliminat Barcelona, respectiv Liverpool

Atletico Madrid și PSG au obținut calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, după meciuri decisive cu Barcelona și Liverpool. Madrilenii au trecut mai departe la general, iar parizienii s-au impus clar pe Anfield.

Atletico Madrid s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor după o dublă manșă echilibrată cu Barcelona. Echipa din capitala Spaniei a pierdut returul de pe teren propriu, scor 1-2, însă a avut avantaj la general, 3-2.

Partida a început în forță pentru oaspeți. Lamine Yamal a deschis scorul încă din minutul 4, iar în minutul 24, Dani Olmo i-a pasat decisiv lui Ferran Torres, care a majorat avantajul catalanilor.

Gazdele au reacționat rapid. În minutul 31, Ademola Lookman a redus diferența și a readus speranțele echipei antrenate de Diego Simeone.

Până la pauză, Barcelona a rămas în avantaj, iar în repriza secundă a continuat să caute golul decisiv. Reușita lui Ferran Torres din minutul 55 a fost, însă, anulată pentru ofsaid. În minutul 65, Dani Olmo a ratat o nouă ocazie importantă.

Finalul meciului a fost complicat pentru oaspeți. Eric Garcia a fost eliminat în minutul 80, după intervenția VAR, iar Barcelona a rămas în inferioritate numerică. În ciuda presiunii, scorul a rămas neschimbat.

Meciul s-a încheiat 1-2, dar Atletico Madrid s-a calificat în semifinale datorită rezultatului din tur, 2-0.

PSG a obținut o calificare fără emoții în semifinalele competiției, după victoria cu 2-0 în deplasare împotriva Liverpool. Parizienii au închis duelul cu un scor general de 4-0.

Prima repriză a fost echilibrată, cu ocazii la ambele porți. Ousmane Dembele a ratat o oportunitate importantă în minutul 17, iar portarul Safonov a intervenit decisiv la o fază creată de Mohamed Salah.

Liverpool a avut șansa de a deschide scorul în minutul 64, când arbitrul a acordat penalty, însă decizia a fost anulată după consultarea VAR.

Parizienii au lovit decisiv pe final. În minutul 72, Ousmane Dembele a deschis scorul, iar în prelungiri a reușit “dubla” care a stabilit rezultatul final.