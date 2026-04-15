Atletico Madrid și PSG s-au calificat în semifinalele Ligii Campionilor după ce au eliminat Barcelona, respectiv Liverpool

Atletico Madrid și PSG, în semifinalele Ligii Campionilor, Sursa foto: colaj EVZ
Atletico Madrid și PSG au obținut calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, după meciuri decisive cu Barcelona și Liverpool. Madrilenii au trecut mai departe la general, iar parizienii s-au impus clar pe Anfield.

Atletico Madrid a obținut calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, deși a pierdut returul cu Barcelona

Atletico Madrid s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor după o dublă manșă echilibrată cu Barcelona. Echipa din capitala Spaniei a pierdut returul de pe teren propriu, scor 1-2, însă a avut avantaj la general, 3-2.

Partida a început în forță pentru oaspeți. Lamine Yamal a deschis scorul încă din minutul 4, iar în minutul 24, Dani Olmo i-a pasat decisiv lui Ferran Torres, care a majorat avantajul catalanilor.

Gazdele au reacționat rapid. În minutul 31, Ademola Lookman a redus diferența și a readus speranțele echipei antrenate de Diego Simeone.

Până la pauză, Barcelona a rămas în avantaj, iar în repriza secundă a continuat să caute golul decisiv. Reușita lui Ferran Torres din minutul 55 a fost, însă, anulată pentru ofsaid. În minutul 65, Dani Olmo a ratat o nouă ocazie importantă.

Atletico Madrid. Sursa foto: Instagram

Barcelona a terminat partida de pe Wanda Metropolitano în inferioritate numerică

Finalul meciului a fost complicat pentru oaspeți. Eric Garcia a fost eliminat în minutul 80, după intervenția VAR, iar Barcelona a rămas în inferioritate numerică. În ciuda presiunii, scorul a rămas neschimbat.

Meciul s-a încheiat 1-2, dar Atletico Madrid s-a calificat în semifinale datorită rezultatului din tur, 2-0.

PSG a câștigat și pe Anfield și și-a asigurat prezența în semifinalele Ligii Campionilor

PSG a obținut o calificare fără emoții în semifinalele competiției, după victoria cu 2-0 în deplasare împotriva Liverpool. Parizienii au închis duelul cu un scor general de 4-0.

Prima repriză a fost echilibrată, cu ocazii la ambele porți. Ousmane Dembele a ratat o oportunitate importantă în minutul 17, iar portarul Safonov a intervenit decisiv la o fază creată de Mohamed Salah.

Liverpool a avut șansa de a deschide scorul în minutul 64, când arbitrul a acordat penalty, însă decizia a fost anulată după consultarea VAR.

Parizienii au lovit decisiv pe final. În minutul 72, Ousmane Dembele a deschis scorul, iar în prelungiri a reușit “dubla” care a stabilit rezultatul final.

