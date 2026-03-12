Real Madrid și PSG, victorii spectaculoase în Liga Campionilor. Bodø/Glimt a mai făcut o victimă, iar Arsenal evită pe final un eșec

Real Madrid și PSG au obținut victorii categorice în prima manșă a optimilor din Liga Campionilor. Arsenal a egalat pe final la Leverkusen, iar Bodø/Glimt a produs surpriza serii cu un succes clar în fața lui Sporting.

Real Madrid a făcut un pas important spre sferturile de finală ale UEFA Champions League, după o victorie categorică în fața formației Manchester City. Meciul disputat pe Bernabéu s-a încheiat cu scorul de 3-0 pentru echipa spaniolă.

Partida a fost decisă încă din prima repriză. Federico Valverde a fost protagonistul serii și a reușit un hat-trick în doar 22 de minute. Mijlocașul uruguayan a deschis scorul în minutul 20, a majorat avantajul șapte minute mai târziu și a stabilit scorul pauzei în minutul 42.

Succesul le oferă madrilenilor un avantaj consistent înaintea returului care se va disputa la Manchester, programat pe 17 martie.

La Paris, PSG și Chelsea au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale serii. Formația franceză s-a impus cu 5-2 și pornește cu prima șansă înaintea manșei secunde.

Gazdele au deschis scorul rapid, în minutul 10, prin Bradley Barcola. Echilibrul s-a menținut pe parcursul partidei, însă parizienii au reușit să se desprindă pe final.

Ousmane Dembélé a readus PSG în avantaj înainte de pauză, iar în repriza a doua Vitinha a înscris golul care a dus scorul la 3-2, în minutul 74. În ultimele minute ale întâlnirii, echipa din capitala Franței a mai punctat de două ori și a stabilit scorul final, 5-2.

Confruntarea dintre Bayer Leverkusen și Arsenal s-a încheiat la egalitate, 1-1, după un final dramatic.

Formația germană a deschis scorul imediat după reluarea celei de-a doua reprize. Robert Andrich a marcat pentru Leverkusen, oferindu-le gazdelor avantajul mult dorit.

Londonezii au reușit să evite înfrângerea chiar înainte de final. În minutul 89, Kai Havertz a transformat o lovitură de pedeapsă și a stabilit scorul final al partidei.

Rezultatul menține duelul deschis înaintea returului de la Londra.

Una dintre cele mai mari surprize ale serii s-a înregistrat în Norvegia, unde Bodø/Glimt a învins clar formația Sporting CP, scor 3-0. Echipa norvegiană a confirmat forma bună din actualul sezon european și a făcut un pas important spre calificare. Scorul a fost deschis de

Sondre Brunstad Fet, iar avantajul gazdelor a fost majorat ulterior prin reușitele lui Ole Didrik Blomberg și Kasper Høgh. Succesul le oferă norvegienilor un avantaj consistent înaintea manșei secunde.

Returul optimilor este programat pe 17 martie. Rezultatele din prima manșă oferă avantaje clare pentru Real Madrid, PSG și Bodø/Glimt, în timp ce duelul dintre Arsenal și Bayer Leverkusen rămâne deschis.