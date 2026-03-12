Sport

Real Madrid și PSG, victorii spectaculoase în Liga Campionilor. Bodø/Glimt a mai făcut o victimă, iar Arsenal evită pe final un eșec

Comentează știrea
Real Madrid și PSG, victorii spectaculoase în Liga Campionilor. Bodø/Glimt a mai făcut o victimă, iar Arsenal evită pe final un eșecReal Madrid .Sursa foto: facebook / Real Madrid
Din cuprinsul articolului

Real Madrid și PSG au obținut victorii categorice în prima manșă a optimilor din Liga Campionilor. Arsenal a egalat pe final la Leverkusen, iar Bodø/Glimt a produs surpriza serii cu un succes clar în fața lui Sporting.

Real Madrid domină Manchester City în Liga Campionilor și își asigură un avantaj important

Real Madrid a făcut un pas important spre sferturile de finală ale UEFA Champions League, după o victorie categorică în fața formației Manchester City. Meciul disputat pe Bernabéu s-a încheiat cu scorul de 3-0 pentru echipa spaniolă.

Partida a fost decisă încă din prima repriză. Federico Valverde a fost protagonistul serii și a reușit un hat-trick în doar 22 de minute. Mijlocașul uruguayan a deschis scorul în minutul 20, a majorat avantajul șapte minute mai târziu și a stabilit scorul pauzei în minutul 42.

Succesul le oferă madrilenilor un avantaj consistent înaintea returului care se va disputa la Manchester, programat pe 17 martie.

De ce trece România la ora de vară mai devreme decât anul trecut
De ce trece România la ora de vară mai devreme decât anul trecut
Trump: Iranul e la capăt de linie, dar războiul va continua. Membri ai forțelor de securitate din Iran, loviți de drone din Israel. Live text
Trump: Iranul e la capăt de linie, dar războiul va continua. Membri ai forțelor de securitate din Iran, loviți de drone din Israel. Live text

PSG câștigă duelul spectaculos cu Chelsea

La Paris, PSG și Chelsea au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale serii. Formația franceză s-a impus cu 5-2 și pornește cu prima șansă înaintea manșei secunde.

Gazdele au deschis scorul rapid, în minutul 10, prin Bradley Barcola. Echilibrul s-a menținut pe parcursul partidei, însă parizienii au reușit să se desprindă pe final.

Ousmane Dembélé a readus PSG în avantaj înainte de pauză, iar în repriza a doua Vitinha a înscris golul care a dus scorul la 3-2, în minutul 74. În ultimele minute ale întâlnirii, echipa din capitala Franței a mai punctat de două ori și a stabilit scorul final, 5-2.

Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Sursa foto: X (Twitter)

Arsenal evită înfrângerea la Leverkusen în ultimele minute

Confruntarea dintre Bayer Leverkusen și Arsenal s-a încheiat la egalitate, 1-1, după un final dramatic.

Formația germană a deschis scorul imediat după reluarea celei de-a doua reprize. Robert Andrich a marcat pentru Leverkusen, oferindu-le gazdelor avantajul mult dorit.

Londonezii au reușit să evite înfrângerea chiar înainte de final. În minutul 89, Kai Havertz a transformat o lovitură de pedeapsă și a stabilit scorul final al partidei.

Rezultatul menține duelul deschis înaintea returului de la Londra.

Bodø/Glimt produce surpriza serii în Liga Campionilor cu o victorie clară

Una dintre cele mai mari surprize ale serii s-a înregistrat în Norvegia, unde Bodø/Glimt a învins clar formația Sporting CP, scor 3-0. Echipa norvegiană a confirmat forma bună din actualul sezon european și a făcut un pas important spre calificare. Scorul a fost deschis de

Sondre Brunstad Fet, iar avantajul gazdelor a fost majorat ulterior prin reușitele lui Ole Didrik Blomberg și Kasper Høgh. Succesul le oferă norvegienilor un avantaj consistent înaintea manșei secunde.

Returul optimilor este programat pe 17 martie. Rezultatele din prima manșă oferă avantaje clare pentru Real Madrid, PSG și Bodø/Glimt, în timp ce duelul dintre Arsenal și Bayer Leverkusen rămâne deschis.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:32 - De ce trece România la ora de vară mai devreme decât anul trecut
08:29 - Trump: Iranul e la capăt de linie, dar războiul va continua. Membri ai forțelor de securitate din Iran, loviți de dro...
08:27 - ISW confirmă: Armata rusă pierde mai mult teritoriu decât câștigă, pentru prima dată din 2023
08:19 - Dan Andronic desființează isteria AUR din jurul deciziei CSAT: "Așa-zișii suveraniști distrug orice idee de strategie...
08:13 - Trimisul lui Vladimir Putin, întâlnire la Florida, cu negociatorii americani. Care au fost concluziile întrevederii
08:01 - Cum funcționează pensiile paneuropene și ce avantaje au românii care lucrează în UE

HAI România!

Problema cea mai mare a galeriilor de artă: concurența neloială. „Atunci apar căpușele”
Problema cea mai mare a galeriilor de artă: concurența neloială. „Atunci apar căpușele”
Domeniul care asigură banii în orice criză economică. Profitul crește de la an la an
Domeniul care asigură banii în orice criză economică. Profitul crește de la an la an
Momentul în care Nicușor Dan a devenit îmbătrânit, desfigurat: „A fost scos din rutina lui”
Momentul în care Nicușor Dan a devenit îmbătrânit, desfigurat: „A fost scos din rutina lui”

Proiecte speciale