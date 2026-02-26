Noapte nebună în Champions League. Real Madrid dă lovitura, PSG tremură teribil, iar Juventus trăiește o dramă istorică!

Ultimele meciuri din play-off-ul celei mai tari competiții intercluburi, Liga Campionilor, au oferit microbiștilor o nouă seară de-a dreptul stelară, presărată cu răsturnări de situație, răzbunări și tensiune dusă până la extrem. Miercuri seara s-a scris istorie pe marile stadioane ale Europei.

Real Madrid a demonstrat încă o dată de ce este considerată regina competiției, reușind să completeze o revanșă perfectă împotriva portughezilor de la Benfica.

În același timp, miliardarii de la PSG au transpirat serios pentru o calificare la limită în fața rivalilor de la AS Monaco, în timp ce la Torino s-a consumat o dramă absolută. Juventus a fost la un pas de un miracol istoric, reușind să remonteze un scor imposibil în 90 de minute, dar a cedat dramatic în prelungiri în fața turcilor de la Galatasaray.

Echipa blanco s-a răzbunat crunt pentru înfrângerea suferită în faza grupelor și a eliminat-o pe Benfica din cursa pentru marele trofeu. Madrilenii și-au garantat accesul în optimile de finală ale Ligii Campionilor, după ce au trecut de lusitani cu scorul general de 3-1, impunându-se cu 1-0 în tur și cu 2-1 în returul de pe teren propriu.

Lusitanii nu au venit însă să se predea și au început tare partida, aruncându-se în ofensivă, tupeu care le-a adus deschiderea scorului în primul sfert de oră. O centrare periculoasă din lateral l-a obligat pe Asencio să respingă defectuos spre propria poartă. Portarul Thibaut Courtois a reușit o respingere in extremis, însă mingea a ajuns direct la Rafa Silva, care nu i-a lăsat nicio șansă belgianului. Los Blancos au avut însă o reacție demnă de o adevărată campioană și au restabilit rapid egalitatea pe vulcanicul Bernabeu, grație unei execuții de mare efect reușite de Tchouameni de la marginea careului.

Arda Guler ar fi putut calma definitiv apele în Spania, dar reușita sa a fost anulată în minutul 32 pe motiv de ofsaid. Cel care a adus victoria și a sigilat definitiv calificarea a fost brazilianul Vinicius, eroul din turul de la Lisabona. Acesta a profitat la maximum de viteza sa uluitoare pe un contraatac, finalizând impecabil la firul ierbii în minutul 80.

Pentru trupa spaniolă urmează un test de foc în optimile de finală, unde va întâlni fie colosul Manchester City, fie pe Sporting Lisabona, decizia urmând să fie luată la tragerea la sorți de vineri, 27 februarie.

Paris Saint-Germain s-a calificat la limită în faza optimilor de finală, la capătul unei duble manșe extrem de strânse și tensionate cu AS Monaco. Formația pariziană, care învinsese cu 3-2 în Principat, a obținut doar o remiză pe teren propriu, scor 2-2, în fața unei echipe monegasce care a terminat ambele manșe cu un om în minus. Akliouche a fost cel care a aprins scânteia speranței pentru oaspeți pe finalul primei reprize, învingându-l pe portarul Safonov cu un șut violent din interiorul careului, mingea lovind bara înainte de a scutura plasa.

Actul secund a adus însă dezechilibrul care a ruinat visul monegasc. Coulibaly a încasat două cartonașe galbene într-un interval uluitor de doar trei minute, fiind trimis la cabine mai devreme de arbitrul român Istvan Kovacs. Imediat după această eliminare, Marquinhos a egalat situația pe Parc des Princes, fructificând o pasă excelentă venită de la Doue. Kvaratskhelia și-a adus apoi echipa în avantaj cu un șut plasat din fața porții în minutul 66.

Deși Jordan Teze a restabilit egalitatea în primul minut de prelungiri, scorul final de 2-2 a fost suficient pentru ca PSG să meargă mai departe la un singur gol diferență la general. În faza următoare, Parisul se pregătește pentru un șoc galactic împotriva spaniolilor de la Barcelona sau a englezilor de la Chelsea.

Cea mai intensă partidă a serii s-a jucat fără îndoială în Italia, acolo unde Juventus a izbutit doar o jumătate de miracol în returul de infarct cu Galatasaray. După ce la Istanbul turcii s-au impus la pas cu un neverosimil 5-2, puțini le mai dădeau șanse italienilor. Cu toate acestea, formația torineză a făcut un meci fabulos și s-a impus cu 3-0 în timpul regulamentar, trimițând confruntarea în prelungiri, totul în condițiile în care au jucat repriza secundă cu un om în minus. Locatelli a sunat adunarea și a dat startul revenirii fantastice prin transformarea unei lovituri de pedeapsă în minutul 37.

Actul secund a declanșat nebunia absolută, în ciuda faptului că Lloyd Kelly a văzut cartonașul roșu imediat după pauză. Federico Gatti în minutul 70 și Weston McKennie în minutul 82 au marcat golurile care au egalat situația la general, aruncând tribunele în aer. „Bătrâna Doamnă” a avut chiar șansa monumentală de a face 4-0 la începutul primei reprize de prelungiri, dar șutul expediat de Zhegrova dintr-o poziție favorabilă a trecut agonizant pe lângă poartă.

Această ocazie uriașă s-a răzbunat crunt. Starul Osimhen l-a executat pe Perin cu un șut necruțător din careu, diminuând presiunea uriașă care apăsa pe Allianz Stadium. Lovitura de grație a fost dată de Yilmaz Baris, care a închis definitiv meciul în minutul 119, scăpând singur cu portarul.

Juventus a cedat onorabil după 120 de minute de luptă eroică, în timp ce Galatasaray avansează în optimi, unde va da piept cu granzii din Premier League, Liverpool sau Tottenham.