Miracolul AUR. Cum a transformat Petrișor Peiu vinul în apă în apărarea lui George Simion

În încercarea de a stinge incendiul mediatic provocat de acuzațiile privind întâlnirea dintre George Simion și emisarii americani, senatorul AUR Petrișor Peiu a publicat un text-fluviu menit să restabilească „adevărul istoric”. Strategia a fost clară: o cronologie minuțioasă, o pledoarie pentru nevinovăție bazată pe date calendaristice și o încercare de a proiecta o imagine de sobrietate absolută asupra liderului său.

Totuși, în excesul de zel de a construi portretul politicianului perfect, care lucrează pentru țară până târziu în noapte, Peiu a comis o greșeală de începător: a negat evidența din propria fotografie.

În textul său, Petrișor Peiu insistă asupra atmosferei de lucru de la întâlnirea nocturnă, ora 22:30, din 3 mai 2025. Pentru a sublinia seriozitatea momentului și a se distanța de imaginea unor „conspirații la șpriț”, senatorul scrie negru pe alb: „După cum se vede din fotografia făcută atunci, pe masă era doar...apă.”

Problema este că fraza începe cu „După cum se vede”, invitând cititorul să privească imaginea. Și ce vede cititorul? Exact opusul. Pe masă, alături de sticlele de apă, tronează un pahar cu vin. Cum este normal la orice restaurant civilizat, cu excepția bodegilor din piață, vinul stă în frapieră, sau pe o masă separată. Te servește chelnerul, nu-ți pui singur...

Acest detaliu, aparent minor, devine cheia de boltă care dărâmă credibilitatea întregii construcții narative. De ce ar simți nevoia un demnitar să mintă despre un pahar de vin consumat la o cină târzie, într-un restaurant, alături de oaspeți străini?

Minciuna despre „doar apă” nu este întâmplătoare. Ea face parte dintr-o strategie de comunicare menită să îl sacralizeze pe George Simion. Narativul AUR încearcă să impună ideea că liderul lor nu are viață personală, nu are vicii, nu se relaxează; el este o mașinărie de luptă politică alimentată doar cu apă plată și patriotism.

Prezența vinului în poză ar fi umanizat scena. Ora târzie, locația, ar fi marcat o întâlnire normală între oameni politici, la un restaurant. Dar Peiu a vrut mai mult: a vrut să sugereze o stare de urgență și o sobrietate monahală. Prin negarea vinului, el a încercat să transforme o cină banală într-o celulă de criză.

Pericolul real pentru AUR nu vine din faptul că s-a consumat alcool la masă, un lucru perfect legal și social acceptabil, ci din faptul că apărarea oficială conține un neadevăr verificabil instantaneu.

În retorică există principiul „falsus in uno, falsus in omnibus” (cine minte într-o privință, minte în toate). Dacă Petrișor Peiu este dispus să denatureze realitatea vizibilă dintr-o poză pe care chiar el o postează, cum poate publicul să aibă încredere necondiționată în restul afirmațiilor sale, care sunt mult mai greu de verificat?

Putem fi siguri că discuția a durat doar cât spune el? Putem fi siguri că mesajul primit de la Sprânceană nu este scos din context? Putem fi siguri că subiectul discuției a fost inocent?

Postarea lui Petrișor Peiu trebuia să fie scutul de apărare al lui George Simion. Trebuia să demonstreze, cu rigoare matematică, specifică formației lui Petrișor Peiu, că acuzațiile lui Dragoș Sprânceană sunt imposibile cronologic. Într-adevăr, argumentul cronologic privind Visa Waiver rămâne valid.

Însă, inserând acea minciună copilărească despre „doar apă”, Peiu a compromis seriozitatea demersului. În loc să vorbim despre date și fapte, vorbim despre ipocrizie. În loc să vedem un lider politic victima unor declarații hazardate, vedem o echipă de comunicare panicată, gata să nege chiar și ceea ce avem în fața ochilor.

E un exces de comunicare care duce în derizoriu întregul eșafodaj. Și te faci de râs...

Nu de alta, dar când încerci să convingi poporul că vinul din poză e apă, ești doar (încă) un politician prins cu minciuna.