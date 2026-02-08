Trădarea lui George Simion. Când „suveranismul” devine lobby împotriva României, plătit cu bani de la buget

Trădarea lui George Simion, plătit cu un salariu bun ca parlamentar al României, am aflat-o în vâltoarea evenimentelor din această săptămână. Prin care România a ajuns în prim-planul actualității internaționale. Nu printr-o inițiativă diplomatică inteligentă, nu printr-un proiect strategic, ci pe uşa din dos a unui „Interim/Majority Staff Report” din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA, folosit în războiul ideologic Washington–Bruxelles.

În podcast de vienri am spus clar: documentul nu este „raportul Congresului” și nici verdictul unanim al Americii despre România. Este poziția unei părți politice, republicane, într-un moment de conflict intern american, în care România a fost un exemplu convenabil, nu o prioritate. Dovada? La audieri, România a dispărut din discuție! Agenda reală a fost protejarea giganților Tech de reglementările și amenzile europene. În tot acest zgomot, noi trebuia să facem un singur lucru: să venim cu fapte, cu un dosar, cu o poziție.

Dar în politică externă, ca și în viață, când tu taci, vorbește altul în locul tău. Iar când instituțiile nu comunică, când nu există un raport românesc credibil despre marile controverse interne, se creează vidul perfect pentru „suveraniștii” care se duc cu pâra la Înalta Poartă. De la Washingon.

În acel vid cresc personaje care își fac din România un instrument de campanie: ba o denigrează, ba o vând ca monedă în negocieri obscure, ba își construiesc imaginea de „om cu intrare” peste Ocean. Exemplul perfect se dovedește a fi liderul AUR, George Simion.

Aici intră în discuție acuzațiile lansate public de Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în SUA, asociat în spațiul public cu rolul de „emisar” propus la începutul lui 2025 pentru relația România–SUA.

Dragoș Sprînceană susține că George Simion, cam băut, i-ar fi spus că a făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver, pentru a câștiga capital electoral împotriva coaliției de guvernare. Lipsa de reacție vehementă, reacția AUR care reduce totul la „păreri personale”, îmi arată că Dragoș Sprânceană nu minte. Nu suntem în sala de judecată ca să dăm verdicte, dar suntem într-un spațiu public în care un lider politic trebuie să dea explicații, nu să ridice din umeri.

Și totuși, chiar dacă lăsăm deoparte acuzația de lobby, rămâne un fapt politic greu de digerat: George Simion a mulțumit public Statelor Unite ale Americii pentru scoaterea României din Visa Waiver, argumentând că România „nu este în momentul de față un stat democratic, demn de Visa Waiver”. Astăzi înțelegem că își valida propria trădare.

Aici nu mai vorbim despre interpretări. Vorbim despre un gest asumat: să transformi un interes direct al cetățenilor români, libera circulație fără viză, într-o armă de campanie, împotriva propriului stat.

Într-o asemenea situație, orice politician care „aplaudă” public un eșec național ori pretinde că a contribuit la el, nu mai joacă în logica interesului României. Joacă împotriva României. Și asta este, în termeni simpli, trădarea încrederii alegătorilor: să-ți folosești influența și banii primiți ca subvenție de la bugeul de stat, ca să produci pagubă țării, doar ca să marchezi electoral.

Un lider care pretinde că apără „poporul” nu își lovește poporul la frontieră. Visa Waiver nu este o temă de talk-show, ci o chestiune concretă pentru milioane de români: timp, bani, umilință birocratică, acces.

Dacă un politician își construiește strategia pe ideea „să sufere românii ca să câștig eu”, atunci nu mai vorbim despre opoziție. Vorbim despre cinism împachetat în patriotism. Sau suveranism cum îi place lui George Simion să se definească.

România nu-și permite luxul de a trata relația cu SUA ca pe un teatru de revistă. Parteneriatul strategic se ține cu agendă strictă, cu acces, cu lobby profesionist, cu oameni serioși, cu poziții coerente. Dacă nu înțelegem asta, vom rămâne „în prim-plan” doar când alții au nevoie de un exemplu. Iar între timp, vom descoperi că adevăratele costuri ale populismului se plătesc în vize, în credibilitate și în garanții de securitate.

P.S. În mod evident, acum putem privi cu alți ochi gestul recent, la fel de iresponsabil, al lui George Simion, aflat din nou în SUA, de a tăia un tort de forma Groenlandei. Cred că ar face orice pentru o bătaie pe umeri și un sac de voturi.