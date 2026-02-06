Salariul administratorului de bloc în 2026. Cum se împarte costul între proprietari

Pentru românii care locuiesc la bloc, lista de întreținere rămâne una dintre cele mai sensibile cheltuieli lunare. Dincolo de facturi și consumuri, există un cost constant, adesea trecut cu vederea: salariul administratorului de bloc. În 2026, această funcție continuă să ofere un venit stabil, iar în unele situații ajunge chiar peste media națională, în funcție de mărimea imobilului și de volumul de responsabilități asumate.

Administrarea unui bloc nu mai este demult o activitate ocazională. Pentru unii, este un al doilea loc de muncă, tocmai pentru că permite un program flexibil. Pentru alții, mai ales în cazul blocurilor mari sau al celor care gestionează mai multe imobile, administrarea devine principala sursă de venit.

Salariul nu este impus din exterior și nu există o grilă unică la nivel național. El este stabilit intern, suportat de proprietari și aprobat prin decizie colectivă, în cadrul Adunării Generale a asociației.

Diferențele de venit apar, în primul rând, în funcție de numărul de apartamente. Spre exemplu, în blocurile mici, cu zece până la douăzeci de locuințe, administratorii ajung, de regulă, la un salariu brut cuprins între 2.500 și 3.000 de lei pe lună. În imobilele de dimensiune medie, cu douăzeci până la patruzeci de apartamente, nivelul crește spre 3.000–4.000 de lei brut lunar. În cazul blocurilor mari, cu peste patruzeci de apartamente, venitul poate depăși 5.000 de lei brut și, în unele situații, ajunge chiar la 6.000 de lei sau mai mult, mai ales atunci când volumul de muncă este ridicat.

Există și situații în care salariul nu este singura formă de remunerare. Unele asociații stabilesc un venit fix, la care se adaugă sume suplimentare pentru activități concrete, precum citirea apometrelor, coordonarea unor reparații sau gestionarea relației cu furnizorii de servicii. În blocurile mari, aceste sume suplimentare pot conta semnificativ în venitul lunar final al administratorului.

Salariul administratorului este stabilit în mod oficial în Adunarea Generală, unde se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al asociației. Acolo se decide suma totală alocată personalului, care poate include nu doar administratorul, ci și alte funcții, dacă există. Ulterior, această sumă ajunge să fie repartizată pe fiecare apartament și apare pe lista de întreținere.

Cea mai frecventă metodă de repartizare este cea proporțională, în funcție de cota-parte indiviză a fiecărei locuințe, așa cum este trecută în actele de proprietate. Astfel, garsonierele plătesc mai puțin, iar apartamentele mari contribuie mai mult. Există și cazuri în care asociația decide împărțirea egală a sumei, astfel încât fiecare apartament să achite aceeași contribuție, indiferent de suprafață. Această variantă este mai rar aplicată, deoarece poate genera nemulțumiri și este percepută ca inechitabilă.

Pe lângă mărimea blocului, salariul administratorului mai este influențat și de alți factori. Contează dacă gestionează un singur imobil sau mai multe, forma de colaborare aleasă, nivelul de experiență și obligația legală de a deține un atestat profesional. În marile orașe, acolo unde blocurile sunt mari și problemele administrative numeroase, aceste elemente pot face diferența dintre un salariu modest și unul considerabil.

Pentru proprietarii care consideră că plătesc prea mult sau care vor pur și simplu să înțeleagă cum se ajunge la suma trecută pe listă, legea oferă drepturi clare. Orice locatar poate solicita explicații privind cheltuielile asociației, bugetul aprobat, salariile personalului și hotărârile luate în Adunările Generale. În cazul în care asociația refuză să ofere aceste informații, proprietarul poate apela la primăria de sector, prin compartimentul care se ocupă de relația cu asociațiile de proprietari, iar în situații mai grave se poate ajunge și la sesizări către autoritățile competente.

Baza legală pentru toate aceste cheltuieli este stabilită prin Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Actul normativ precizează că cheltuielile asociației se împart între proprietari în funcție de categoriile stabilite de lege și de regulamentul condominiului. Tot aceeași lege arată clar că salariile personalului angajat al asociației reprezintă cheltuieli comune și se repartizează proprietarilor proporțional cu cota-parte indiviză de proprietate.

În 2026, salariul administratorului de bloc rămâne, așadar, o cheltuială obligatorie, dar nu una arbitrară. Nivelul lui este decis de proprietari, modul de împărțire este stabilit prin lege, iar transparența ar trebui să fie regula, nu excepția.