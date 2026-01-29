Cât câștigă o menajeră în 2026. Cazierul judiciar, cerință principală la angajare

Jobul de menajeră câștigă tot mai multă recunoaștere și oferă salarii atractive, mai ales în marile orașe, unde ritmul vieții este alert. Din cauza programului încărcat și a responsabilităților profesionale, multe familii nu mai reușesc să se ocupe de treburile casnice și aleg să angajeze o menajeră care să le ușureze viața de zi cu zi. Conform anunțurilor de angajare publicate pe OLX, salariile în acest domeniu pornesc de la 3.800 de lei și pot ajunge până la 6.000 de lei pe lună.

Câștigul lunar variază în funcție de experiență, de complexitatea sarcinilor și de numărul de ore lucrate. În cazul unui program full-time, salariul poate crește atunci când menajera se ocupă de întreaga casă și preia toate responsabilitățile zilnice.

Responsabilitățile nu se limitează doar la curățenie. Menajera se ocupă de igienizarea suprafețelor, aspirat și spălat pardoseli, curățarea băilor și bucătăriilor, spălat și călcat rufe, dar și organizarea dulapurilor și frigiderului. Uneori, ea gestionează și aprovizionarea cu alimente și alte produse casnice, conform preferințelor familiei.

În plus, menajerele pot avea grijă de plante, de curățenia din curte sau pot supraveghea copiii pentru perioade scurte, dacă familia solicită acest lucru.

O familie din Capitală este gata să ofere un salariu de 6.000 de lei pentru o menajeră care să se ocupe de întreținerea completă a locuinței și pregătirea mesei.

„Căutăm o doamnă pentru menaj vila în care locuiesc doi adulți și doi copii. Mama se ocupă de copii, cel mare merge la grădiniță. Atribuțiile menajerei: menajul complet al casei, spălat, gătit românește. Se oferă concediu”, se arată în anunț.

Cererea pentru menajere este în creștere, având în vedere că majoritatea femeilor pun accent pe carieră. Pentru multe familii, ajutorul unei menajere nu mai este un lux, ci o necesitate pentru a păstra un echilibru între viața profesională și cea personală.

Cererea nu se limitează doar la București, fenomenul fiind vizibil la nivel național. Oferte de muncă pentru menajere apar în tot mai multe orașe din țară, pe fondul schimbărilor din stilul de viață al familiilor.

Variante la fel de atractive există și pentru cele care vor să lucreze part-time. În astfel de cazuri, plata se face la zi sau la oră, iar tarifele sunt adaptate cererii ridicate din piață, mai ales în marile orașe.

Câștigul diferă în funcție de experiență, tipul de activități și zona în care se lucrează. Multe menajere aleg să lucreze pentru mai multe familii, ceea ce le permite să își crească veniturile fără un program solicitant.

„Angajăm menajeră serioasă pentru un apartament cu 4 camere în Pipera. Program 09–13. Două zile pe săptămână. Salariu 400 lei/zi”, este anunțul publicat de o familie din Sectorul 3.

Pentru siguranța familiei, angajatorii solicită ca persoanele interesate să trimită încă de la momentul aplicării o recomandare scrisă sau un certificat de cazier judiciar, alături de un act de identitate.

„Pentru siguranța familiei, doamnele interesate sunt rugate să trimită o recomandare scrisă sau un cazier și un document de identitate în momentul aplicării”, se arată în anunț.