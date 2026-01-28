Jobul râvnit În 2026. Salariul ajunge până la 15.000 de lei, iar angajații își fac programul după preferințe

Într-o perioadă în care piața muncii se schimbă radical, anumite joburi din sectorul livrărilor au ajuns să fie extrem râvnite. Curierii se numără printre cei mai căutați angajați ai momentului, conform anunțurilor publicate pe platformele de recrutare eJobs și Bestjobs.

Salariile pentru curierii din marile orașe pornesc de la 4.000 de lei și pot ajunge până la 12.000 sau chiar 15.000 de lei pe lună, în funcție de orele lucrate. Companii precum Wolt, Glovo sau Bolt Food sunt mereu în căutarea de angajați, iar cererea depășește adesea oferta.

Dacă îți dorești să lucrezi independent, să te bucuri de aer liber și să ai un program flexibil, aceasta este oportunitatea perfectă pentru tine! Responsabilități: Efectuarea livrărilor de mâncare și produse prin aplicațiile Bolt Food și Wolt, asigurându-te că standardele de calitate și timp sunt respectate. Preluarea comenzilor din restaurante și livrarea lor la clienți în mod sigur și prompt. Menținerea unui rating ridicat prin comunicare eficientă cu clienții și atenție la detalii. Respectarea regulilor de trafic și a măsurilor de siguranță”, se arată într-un anunț publicat în mediul online.

În majoritatea cazurilor, angajații sunt atrași de libertatea pe care o au. Spre deosebire de multe locuri de muncă,curierii își pot stabili singuri intervalele orare de lucru. Mulți aleg să fie activi seara sau în weekend, când comenzile sunt mai numeroase, ceea ce le permite să câștige mai mult fără a depinde de un program fix.

Companiile din acest sector au investit și în tehnologii care le permit angajaților să gestioneze cu ușurință traseele și comenzile. Aplicațiile moderne permit monitorizarea performanței, dar și ajustarea rapidă a programului, astfel încât fiecare curier să poată să își optimizeze timpul fără presiunea unui program fix.

Chiar dacă programul este flexibil, angajații se confruntă adesea cu perioade intense de muncă, trafic aglomerat și condiții meteorologice dificile. Zilele ploioase sau geroase fac livrările mai grele și pot încetini ritmul de lucru. Totuși, pentru majoritatea curierilor, avantajele depășesc aceste dificultăți. Salariile atractive și libertatea de a-și stabili singuri programul rămân principalele motive pentru care tinerii aleg această meserie.