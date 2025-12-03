Firmele de curierat și presiunea asupra angajaților în perioada sărbătorilor. Cum arată, în realitate, o zi de lucru pentru un curier

Perioada cuprinsă între Black Friday și începutul lunii ianuarie este considerată, în industrie, cea mai solicitantă parte a anului. Companiile de curierat din România anunță anual creșteri importante de volum în acest interval.

Fan Courier, de exemplu, a comunicat public în anii trecuți că în perioada Black Friday numărul livrărilor poate crește cu peste 30% față de restul anului. Sameday și GLS au raportat, la rândul lor, creșteri similare, potrivit datelor prezentate în comunicatele oficiale și în articolele de presă dedicate fenomenului.

Creșterea accelerată este susținută de evoluția comerțului online. Datele publicate de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) arată că în România, în perioada noiembrie-decembrie,valorile tranzacțiilor prin e-commerce depășesc constant media obișnuită a anului. Această presiune se transferă direct către companiile de curierat, care trebuie să gestioneze fluxuri mari într-o perioadă scurtă.

O zi obișnuită de lucru în sezon începe mult mai devreme decât în restul anului. În centrele logistice mari, scanarea și încărcarea coletelor se fac în general înainte de ora 7. Curierii ajung la depozit, preiau mașina și încep sortarea pe trasee. Companiile folosesc sisteme digitale pentru optimizarea rutelor, însă, în sezon, numărul mare de adrese face ca durata de pregătire să crească.

Informațiile furnizate de companii cu ocazia campaniilor de Black Friday arată că încărcarea autovehiculelor poate dura între 45 de minute și două ore, în funcție de dimensiunea traseului. Curierii sunt obligați să scaneze individual fiecare colet, să verifice integritatea pachetelor și să respecte ordinea de livrare stabilită de sistem.

În condiții normale, un curier livrează, potrivit datelor prezentate în presa economică, între 80 și 120 de colete pe zi. În perioada sărbătorilor, aceleași surse indică valori care pot depăși 150 sau chiar 200 de livrări zilnic. Acest volum ridicat determină un program de lucru care se prelungește semnificativ.

Livrarea începe, în mod obișnuit, în jurul orei 8:30–9:00 și poate continua până seara. Companiile de curierat anunță în comunicate extinderea programului în sezon, cu posibilitatea livrărilor până la ora 20 sau chiar 21. În anumite zone urbane, unde densitatea este mare, curierii continuă traseul după lăsarea întunericului pentru a finaliza lista completă.

În sezonul de vârf, rata comenzilor nereușite poate crește. Motivele sunt variate: clienți care nu sunt acasă, imposibilitatea de a intra în clădire, lipsa locurilor de parcare sau dificultăți în identificarea adreselor. Curierii sunt obligați, prin procedurile companiilor, să încerce contactarea telefonică a destinatarilor și să respecte regulile interne privind reprogramarea livrărilor.

Comerțul online generează și situații suplimentare. Datele furnizate de operatorii de curierat arată că retururile cresc semnificativ în perioada post sărbători. Curierii trebuie să preia coletele returnate în paralel cu cele livrate, ceea ce prelungește traseul.

Numărul mare al coletelor este doar unul dintre motivele pentru care perioada de iarnă este considerată dificilă. Publicațiile economice explică faptul că, odată cu creșterea comenzilor, apare și presiunea timpurilor de livrare. Este nevoie de sincronizare între depozite, transportul interjudețean și distribuția locală.

Traficul rutier în marile orașe, accentuat în perioada sărbătorilor, devine un obstacol suplimentar. Conform datelor publice prezentate de platformele de monitorizare a traficului, în lunile noiembrie și decembrie aglomerația crește constant în București, Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara. Aceasta afectează direct timpii de livrare.

Condițiile meteo pot complica traseele. Zăpada, ploaia sau temperaturile scăzute influențează ritmul de lucru și impun opriri suplimentare. Companiile sunt obligate să respecte procedurile legate de siguranța muncii, iar curierii trebuie să gestioneze coletele în condiții care nu sunt întotdeauna favorabile.

În spatele livrărilor către clienți se află o activitate intensă în depozitele principale. În perioada sărbătorilor, companiile majore de curierat din România anunță operațiuni extinse de sortare pe timpul nopții. Informațiile publice arată că liniile automate de sortare pot funcționa fără întrerupere, iar numărul echipelor este suplimentat.

Acest lucru permite ca livrările să pornească la primele ore ale dimineții. Curierii depind direct de ritmul depozitelor, deoarece întârzierile în sortare pot afecta întregul traseu. Din acest motiv, companiile introduc ture suplimentare și angajează personal temporar.

O zi de lucru în sezonul sărbătorilor se poate transforma într-un maraton logistic. Presiunea vine atât din numărul coletelor, cât și din așteptările clienților. Companiile din domeniu subliniază în comunicările oficiale necesitatea respectării timpilor de livrare, în special pentru comenzile urgente.

Pentru curieri, ritmul intens are consecințe directe asupra duratei de lucru. Presa economică notează că programul lor se poate extinde la zece sau chiar douăsprezece ore în vârful sezonului. Volumul de muncă este gestionat prin distribuirea coletelor în funcție de zone, însă diferențele de densitate urbană fac ca unele trasee să fie mai dificil de acoperit.

Curierii sunt nevoiți să acorde atenție și procedurilor interne. Fiecare colet trebuie scanat, fiecare destinație trebuie confirmată, iar retururile trebuie procesate conform regulilor. În perioadele aglomerate, timpul necesar pentru aceste operațiuni administrative crește.

Pentru a face față volumului ridicat, companiile de curierat anunță anual măsuri suplimentare. Printre acestea se numără angajarea de personal temporar, extinderea parcului auto sau prelungirea programului de lucru în depozite. Măsurile sunt reflectate în comunicatele oficiale ale companiilor mari, care explică modul în care infrastructura logistică este ajustată pentru a acoperi vârful de sezon.

Unele firme introduc puncte de ridicare sau lockere automate, care reduc presiunea asupra livrărilor la domiciliu. Datele publice arată că utilizarea acestor sisteme crește constant în perioada sărbătorilor.