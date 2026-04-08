Mai mulți pensionari din țară au renunțat la produsele tradiționale de Paște din cauza prețurilor ridicate

Tot mai mulți pensionari din România trec printr-o perioadă dificilă înainte de sărbători, fiind nevoiți să se descurce cu sume foarte mici pentru masa de Paște. Printre ei se numără și o femeie de 71 de ani, care a explicat că trebuie să împartă 200 de lei pentru a avea câteva preparate pe masă.

Situația nu este un caz izolat, iar pensionarii din Iași au explicat că se descurcă tot mai greu cu banii și că, anul acesta, au renunțat la carnea de miel sau la alte produse pe care nu și le permit. În Iași sunt aproximativ 160.000 de pensionari, dintre care aproape 30.000 primesc pensia minimă de 1.281 de lei.

Maria Luca, o pensionară din Iași, a fost în Piața Alexandru cel Bun la începutul lunii aprilie, unde a verificat prețurile și și-a făcut lista de cumpărături. Pentru masa de Paște a avut la dispoziție 200 de lei și a explicat că nu știe cum să îi împartă, în condițiile în care produsele sunt scumpe.

Femeia a continuat și a explicat că, deși are 32 de ani de muncă în domeniul chimiei, pensia sa este de 2.183 de lei.

„Doar să mă duc să iau o bucățică de carne de pui și să fac salată de boeuf, și ce mai am prin congelator, cumpărat treptat. Scot de acolo și mai fac niște pârjoluțe. Am 32 de ani de muncă în domeniul chimiei, iar pensia e 2.183 de lei”, a afirmat aceasta.

Aceeași opinie au avut-o și alți pensionari din Iași, care au spus că în viitor va fi mai greu pentru toată lumea. Iulian, în vârstă de 67 de ani, a spus că anul acesta nu va mai cumpărat miel și că abia se descurcă.

„Cu pensia minimă, ce poți să iei? Mielul e exclus. Fac o salată de boeuf, iau niște curcan, verdeață și gata banii. Noi, pensionarii, o vom duce tot mai greu. Dar nici pentru tineri nu va fi mai bine cu toate scumpirile”, a explicat aceasta.