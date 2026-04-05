Cea mai mare pensie militară din România depășește 36.000 de lei. Câți beneficiari include sistemul

Cea mai mare pensie militară din România depășește 36.000 de lei. Câți beneficiari include sistemulPensii militare. Sursa foto: colaj EVZ
Cea mai mare pensie militară din România ajunge la 36.932 de lei. Sistemul include peste 87.000 de beneficiari și prezintă diferențe mari între cuantumuri.

Cea mai mare pensie militară depășește pragul de 36.000 de lei lunar

Datele transmise de Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale arată că în luna ianuarie 2026, cea mai mare pensie de serviciu netă acordată în sistemul militar a fost de 36.932 de lei. Informațiile se bazează pe situația beneficiarilor aflați în plată în acel moment.

În același timp, cea mai mică pensie de serviciu cu vechime completă înregistrată în sistem a fost de 1.486 de lei net. Totodată, sistemul pensiilor militare nu include în aceste date magistrații militari.

Peste 87.000 de pensionari militari primesc lunar plăți din sistem

În ianuarie 2026, în evidențele Casei de pensii sectoriale a MApN se aflau 87.569 de beneficiari de pensii militare de stat. Aceștia au cumulat, pe parcursul anului 2025, plăți totale brute de 5.583.260.395 de lei. Sumele includ și diferențe restante aferente anilor anteriori, potrivit  profit.ro.

Nivelul mediu al pensiei militare este raportat la aproximativ 4.700 de lei, conform datelor instituției.

În comparație, media pensiilor la nivel național este indicată la aproximativ 3.000 de lei, în timp ce pensia medie din sistemul militar se situează la un nivel superior.

Ilie Bolojan a anunțat când va fi gata legea pensiilor militare

Zilele trecute, Ilie Bolojan, premierul României, a declarat că, în perioadă următoare, va fi gata legea pensiilor militare.

"În două săptămâni va fi gata legea pensiilor militare, care va urmări creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani. Nimeni nu este dator să plătească pensiile celor care ies la pensie la 48 de ani. În România suntem liberi să ne alegem meseria, dar este anormal ca persoane aflate încă în deplină capacitate fizică să beneficieze de astfel de regimuri speciale. Gata cu pensiile speciale", a spus Bolojan.

Radu Miruță, ministrul Apărării: Nu se va schimba modul în care se calculează pensiile

În urmă cu o lună, Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a vorbit, la rândul lui, despre pensiile militare, asigurând că nu se va schimba modul în care acestea se calculează.

M-am uitat foarte atent la situația pensiilor. Eu am făcut o dreptate la pensiile celor cu grupe de muncă, din opoziție, când nimeni nu credea că se poate. Cu mine acolo nu va fi o nedreptate pentru oamenii din zona militară. Este o nedreptate ceea ce se spune acum în spațiul public. Vă dau un răspuns pe scurt și după aceea explic: nu se va schimba modul în care se calculează pensiile, nu se va reduce numărul de militari, nu se va reduce venitul militarilor ca să scadă cheltuiala”, a spus Radu Miruță.

