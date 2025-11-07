Black Friday la locuințe. Strategia investitorilor pentru a atrage cumpărători. Reduceri de mii de euro

Luna noiembrie aduce, ca în fiecare an, reduceri atractive de Black Friday, iar piața imobiliară nu face excepție. Startul sesiunii de reduceri a fost dat vineri, 7 noiembrie 2025. În timp ce comercianții din alte domenii vor avea oferte disponibile doar pe parcursul acestei zile, unii dezvoltatorii vor să le prelungească până la finalul lunii noiembrie, în încercarea de a atrage mai mulți cumpărători.

Dezvoltatorii și investitorii caută să transforme această perioadă într-o oportunitate de vânzări semnificative. Strategia investitorilor se bazează pe mai multe tactici. Unele companii oferă reduceri de mii de euro pentru apartamentele disponibile, în timp ce altele vin cu alte propuneri legate de mobilarea locuințelor noi.

De asemenea, alți dezvoltatori vin cu oferte legate de reducerea pragului de avans pentru locuințele noi. Scopul este să atragă cumpărători rapid, într-o perioadă în care vânzările de apartamente noi au stagnat.

Recent, brokerul imobiliar Marion Stanca a declarat pentru EVZ că interesul pentru locuințele noi construite între 2024 și 2025 a scăzut cu aproximativ 30% în ultimele săptămâni.

Potrivit acestuia, proprietarii de apartamente vechi au majorat ușor prețurile, încercând să rămână competitivi față de noile oferte de pe piață. El a adăugat că această evoluție arată modul în care piața se adaptează la schimbările fiscale.

„Cererea a scăzut cu 30% în ultima lună, ceea ce are un impact major asupra noastră. Încheiem mai puține tranzacții. Schimbarea se vede mai ales pe partea de rezidențial nou, adică tot ceea ce s-a construit în 2024–2025 — cererile au scăzut puternic pe fondul creșterii prețurilor și a TVA. Mai ales că se preconizează o nouă creștere a TVA, de la 21% la 24%. Asta îi alarmează pe clienți, îi blochează și îi face să caute alte soluții alternative de achiziție, cum ar fi rezidențialul vechi”, explica reprezentantul agenției imobiliare din Capitală.

Chiar dacă mulți cumpărători își concentrează atenția asupra apartamentelor vechi în această perioadă, procesul de achiziție rămâne departe de a fi simplu.

Brokerul imobiliar a explicat că aceștia merg zeci de vizionări înainte de a lua o decizie finală, analizând cu atenție prețurile, starea locuinței, amplasamentul și raportul calitate–preț.

„Cumpărătorul se hotărăște mult mai greu înainte de o achiziție. Dacă înainte făcea cinci–șapte vizionări și alegea o proprietate, acum ajunge să facă 20–30 și, totuși, nu finalizează achiziția — ceea ce reprezintă o problemă”, a mai spus el.