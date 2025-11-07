Economie

Serverele eMag, suprasolicitate de Black Friday. Site-ul și aplicația au căzut o scurtă perioadă

Serverele eMag, suprasolicitate de Black Friday. Site-ul și aplicația au căzut o scurtă perioadă
Compania eMag a dat startul campaniei de Black Friday pe 7 noiembrie, însă debutul evenimentului a fost marcat de probleme tehnice majore, după ce serverele retailerului nu au rezistat valului uriaș de trafic generat de clienții care au încercat să acceseze ofertele promise simultan. Problema a fost însă repede remediată, iar acum siteul magazinului online este funcțional.

Serverele eMAG au cedat sub presiunea traficului uriaș

La scurt timp după lansarea campaniei de Black Friday 2025, site-ul eMAG a devenit inaccesibil pentru numeroși utilizatori. Clienții au reclamat dificultăți în accesarea paginii principale și erori în procesul de finalizare a comenzilor, în ciuda promisiunilor retailerului privind reduceri record.

Problemele tehnice au apărut în primele minute după ora 7:00, când a fost deschis oficial evenimentul de cumpărături. Pe rețelele sociale, utilizatorii au semnalat blocaje și mesaje de eroare, iar mulți au afirmat că produsele dorite s-au epuizat înainte ca site-ul să redevină funcțional.

Traficul intens ar fi provocat blocajele platformei

Reprezentanții eMAG nu au transmis încă o poziție oficială privind problemele tehnice, însă surse din industria IT susțin că acestea ar fi fost generate de numărul foarte mare de accesări simultane. Situații similare au fost raportate și în anii anteriori, când platforma a înregistrat peste 500.000 de utilizatori conectați în același timp.

Black Friday

Black Friday

Pentru ediția Black Friday 2025, eMAG a pregătit peste 2,2 milioane de oferte, dintre care aproximativ 1,5 milioane la „cel mai bun preț din an”. Compania estima vânzări totale de aproape 940 de milioane de lei, depășind recordul stabilit anul trecut, când comenzile au atins 524 de milioane de lei în primele trei ore.

Black Friday, reper în comerțului online românesc

Evenimentul „Black Friday” organizat de eMAG rămâne cel mai important din România și este considerat un barometru al pieței de comerț online. Cu toate acestea, întreruperile repetate ale platformei au provocat nemulțumiri în rândul clienților, care solicită soluții tehnice mai stabile pentru ziua reducerilor.

Anul acesta, zeci de magazine și retaileri iau parte la campania Black Friday 2025, eveniment ajuns deja la tradiție pe piața locală. Introduse în România în 2011, reducerile de Black Friday au fost aduse pentru prima dată de eMAG și Flanco. Între timp, site-ul eMag și-a revenit, chiar dacă nu funcționează pentru toți utilizatorii, iar aplicația încă întâmpină probleme.

 

