Mii de persoane și-au activat abonamentul Genius la eMAG înainte de Black Friday

Înainte de cea de-a 15-a ediție de Black Friday, eMAG a raportat un vârf de 5.000 de clienți care și-au activat abonamentul Genius într-o singură oră, ceea ce arată interesul crescut pentru ofertele disponibile în această perioadă, a anunțat compania într-un comunicatul de presă.

Compania a transmis că utilizatorii care își activează acum abonamentul Genius plătesc 49 de lei pentru primul an și primesc beneficii în valoare de 250 de lei, sub formă de vouchere:

patru vouchere de câte 25 de lei pentru eMAG;

patru vouchere de câte 25 de lei pentru Fashion Days;

un voucher de 50 de lei pentru Flip.

Prin abonamentul Genius, utilizatorii au acces la beneficii comune pe cinci platforme – eMAG, Fashion Days, Freshful, Flip și Wolt – care oferă livrare rapidă, reduceri speciale și avantaje suplimentare de Black Friday, toate într-un singur pachet.

Pe 7 noiembrie 2025, eMAG va organiza cea de-a 15-a ediție a campaniei Black Friday, considerată cel mai important eveniment de cumpărături al anului, oferind clienților reduceri semnificative, livrare rapidă și opțiuni flexibile de plată.

Fondată în 2001, eMAG este una dintre primele companii de comerț online din România, Ungaria și Bulgaria.

Clienții eMAG din România au acces la servicii suplimentare precum aplicația mobilă, livrarea rapidă la easybox, posibilitatea de retur în 30 de zile, rambursarea instant prin Instant Money Back și opțiuni flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet. De asemenea, pot beneficia de abonamentul Genius, care oferă livrare gratuită în cinci aplicații de comerț electronic: eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful și Flip.

Prin eMAG Marketplace, antreprenorii români care își vând produsele pe platformă au acces la diverse programe și instrumente menite să le sprijine extinderea afacerilor în Europa Centrală și de Est.