Black Friday: istoria unei zile care a schimbat comerțul mondial

Cum a apărut Black Friday. În fiecare an, în luna noiembrie, lumea întreagă pare să intre într-o febră colectivă a reducerilor. Comercianții își pregătesc ofertele cu luni înainte, clienții stau la coadă ore întregi, iar rețelele sociale se umplu de imagini cu oameni încărcați de sacoșe.

Este Black Friday, ziua care marchează începutul sezonului de cumpărături de iarnă, dar și una dintre cele mai controversate invenții comerciale ale secolului trecut. Ceea ce astăzi este sinonim cu „superoferte” și „vânzări record” are, însă, o istorie mai veche și mult mai complexă decât pare.

Termenul „Black Friday” a fost folosit pentru prima dată nu în comerț, ci în domeniul financiar. În 24 septembrie 1869, doi speculatori de pe Wall Street, Jay Gould și James Fisk, au încercat să manipuleze prețul aurului.

Conspirația lor s-a prăbușit într-o singură zi, ducând la faliment numeroși investitori și la o criză economică pe termen scurt. Ziua respectivă a rămas în istorie drept „Vinerea Neagră”, din cauza panicii și pierderilor masive de pe piață.

Abia un secol mai târziu, termenul a început să fie asociat cu comerțul. În anii ’50-’60, polițiștii din orașul american Philadelphia au început să folosească expresia „Black Friday” pentru a descrie haosul care urma Zilei Recunoștinței.

În acea perioadă, mii de cumpărători și turiști invadau orașul pentru a face cumpărături și pentru a asista la meciul de fotbal american dintre „Army” și „Navy”, tradițional organizat în acel weekend. Străzile erau blocate, magazinele aglomerate, iar poliția era nevoită să lucreze ore suplimentare pentru a gestiona traficul și furturile.

Comercianții, iritați de conotația negativă a expresiei, au încercat ulterior să o transforme într-un simbol pozitiv. Astfel, a apărut o nouă explicație – una convenabilă și atractivă pentru public: în ziua de după Ziua Recunoștinței, vânzările creșteau atât de mult încât magazinele „ieșeau din roșu” (pierdere) și „intru în negru” (profit), conform practicilor contabile americane.

Explicația s-a răspândit rapid și a fost preluată de media, consolidând asocierea cu succesul financiar, nu cu dezordinea urbană.

Anii ’80 au marcat momentul în care Black Friday a fost adoptată oficial de comercianți la nivel național. Marile lanțuri de magazine au început să anunțe reduceri majore, încurajând cumpărătorii să se trezească devreme pentru a prinde cele mai bune oferte. Ziarele publicau pliante întregi cu discounturi, iar posturile TV promovau „marea zi a reducerilor”.

În 2001, Black Friday a devenit, pentru prima dată, cea mai aglomerată zi de cumpărături din SUA, depășind chiar și perioada premergătoare Crăciunului. Scenele de oameni care se îmbulzesc la deschiderea magazinelor au devenit emblematice, dar și problematice: numeroase incidente, accidente și chiar conflicte fizice au fost raportate în fiecare an.

Totuși, dincolo de haos, retailerii raportau profituri uriașe. Conceptul a fost preluat rapid și de mediul online.

Odată cu apariția comerțului electronic, în anii 2000, Black Friday a căpătat o nouă dimensiune. În 2005, comercianții americani au lansat și „Cyber Monday” – o zi dedicată exclusiv reducerilor online. Astfel, perioada de cumpărături s-a extins, iar competiția dintre magazinele fizice și cele digitale a impulsionat economia de consum.

Pe măsură ce internetul a devenit global, fenomenul s-a extins și în afara Statelor Unite. În Europa, primele campanii de Black Friday au apărut în jurul anului 2010. Marea Britanie, Germania, Franța și Spania au adoptat rapid conceptul, adaptându-l la specificul local. În Europa de Est, inclusiv în România, ideea a fost preluată ulterior, devenind un reper anual în comerțul electronic.

În România, Black Friday a fost introdus în 2011 de retailerul online eMAG, care a promovat evenimentul drept „ziua celor mai mari reduceri din an”. Succesul a fost instantaneu: site-ul s-a blocat din cauza numărului uriaș de accesări, iar comenzile au depășit toate așteptările.

De atunci, evenimentul a devenit tradiție, fiind extins de la o singură zi la perioade de câteva săptămâni. Comercianții au început să-și anunțe „Black Friday propriu”, deseori devansând data oficială.

Astăzi, Black Friday nu mai este doar un eveniment comercial american, ci un fenomen global care reflectă transformările lumii moderne. A evoluat dintr-o zi haotică de cumpărături într-o strategie economică sofisticată, susținută de marketing, algoritmi și analize de date.

Deși criticată pentru excesele consumiste, Black Friday rămâne un simbol al capitalismului contemporan – un moment în care dorința de a cumpăra se împletește cu promisiunea iluzorie a economisirii.