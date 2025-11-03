Cele mai mari capcane online de Black Friday. Cum să eviți ofertele înșelătoare

Se apropie perioada reducerilor de Black Friday, iar reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) îi îndeamnă pe români să fie vigilenți atunci când fac tranzacții online. În ultimii ani, numărul cazurilor de fraudă a crescut semnificativ în perioada Black Friday, infractorii profitând de dorința cumpărătorilor de a obține cele mai bune oferte.

ANPC recomandă ca plățile în avans să fie efectuate doar către magazine de încredere și atrage atenția că plata cu cardul oferă protecție suplimentară: tranzacțiile neautorizate pot fi contestate prin procedura de returnare a plății.

„Acordați atenție sporită magazinelor care solicită plata în avans. Nu se pot percepe taxe suplimentare pentru metode de plată obișnuite (ex: card de credit), conform legislației europene. Dacă se optează pentru plata cu cardul, aveți dreptul să solicitați anularea tranzacțiilor neautorizate — prin procedura de returnare a plății. În caz de eroare, încercați mai întâi o soluționare amiabilă cu comerciantul, iar dacă acest lucru nu este posibil, se recomandă contactarea băncii pentru inițierea anulării tranzacției”, spun reprezentanții ANPC.

Pentru cumpărăturile online, ANPC recomandă utilizarea site-urilor sigure, care încep cu HTTPS și afișează simbolul de lacăt, evitarea rețelelor Wi-Fi publice și activarea unor metode suplimentare de securizare a plăților, precum coduri SMS, autentificare biometrică sau aplicații bancare.

„Actualizați mereu aplicațiile bancare la cea mai recentă versiune pentru reducerea riscurilor. Este esențial ca datele cardului să fie păstrate în siguranță, deoarece acestea pot fi folosite pentru tranzacții neautorizate”, adaugă sursa.

Protecția datelor cardului este esențială: numărul cardului, data expirării și codul CVV nu trebuie dezvăluite niciodată prin telefon, e-mail, mesaje sau rețele sociale. În magazinele fizice, cardul nu trebuie lăsat nesupravegheat, iar codul PIN trebuie introdus discret, fără a fi notat sau păstrat împreună cu cardul.

ANPC subliniază că informarea corectă și prudența sunt vitale pentru protecția finanțelor personale în perioada Black Friday. Reclamațiile legate de ofertele înșelătoare pot fi depuse direct la ANPC.

Prețul de referință, potrivit legislației în vigoare, reprezintă cel mai mic preț practicat de un magazin pentru un produs în ultimele 30 de zile, înainte de aplicarea reducerii. Asta înseamnă că, dacă un produs pus la vânzare cu ocazia Black Friday sau alt eveniment de reduceri are un preț mai mare decât cel mai mic preț din ultima lună, magazinul poate fi acuzat de practici înșelătoare, iar consumatorii pot depune reclamații la ANPC.

Sesizările pot fi transmise în scris sau online, printr-un formular dedicat. Este esențial ca reclamațiile să fie făcute în nume propriu, cu date de identificare complete, deoarece sesizările anonime sau incomplete „nu se iau în considerare și se clasează”, conform OG nr. 27/2002.

Pentru ca reclamația să fie soluționată, aceasta trebuie însoțită de dovezi care să susțină acuzația, cum ar fi anunțuri, fotografii ale prețurilor și evoluția acestora în ultimele 30 de zile.

În plus, comercianții care aplică reduceri de Black Friday pot fi verificați nu doar de ANPC, ci și de Agenția Națională de Administrare Fiscală, Consiliul Concurenței sau Inspecția Muncii.