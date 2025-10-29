Cum să eviți fraudele la Black Friday. Sfaturi de la reprezentanții ANCOM

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) le amintește utilizatorilor, înainte de ofertele de Black Friday, că furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune trebuie să îi informeze corect despre condițiile de încheiere a contractelor online, indiferent dacă acestea includ sau nu vânzarea de echipamente.

De Black Friday, mulți utilizatori aleg să semneze noi contracte pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune, să cumpere pachete care includ și echipamente sau să își reînnoiască abonamentele actuale. În general, ofertele promoționale pot fi găsite pe site-urile furnizorilor, în secțiunea dedicată magazinului online.

ANCOM anunță că, pentru comenzile online, pagina de comandă trebuie să includă înainte de finalizare o serie de informații esențiale. Butonul de plasare a comenzii trebuie să afișeze clar faptul că utilizatorul are o obligație de plată după trimiterea comenzii, iar dacă această atenționare lipsește, comanda nu generează nicio obligație. Totodată, pagina trebuie să permită verificarea și corectarea eventualelor erori înainte de trimitere.

Contractul este considerat încheiat atunci când furnizorul confirmă acceptarea comenzii utilizatorului pe un suport durabil.

„Atenţie! Dacă furnizorul nu confirmă acceptarea comenzii, contractul nu este considerat încheiat. Astfel, dacă stocul de terminale la preţuri promoţionale se epuizează înainte de transmiterea acestei confirmări de către furnizor, acesta nu este obligat să livreze produsul pentru care a primit comanda online. De asemenea, furnizorul de servicii are obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorului şi fişa de sinteză a contractului, cel târziu înaintea începerii furnizării serviciilor sau la momentul livrării produselor, după caz”, a anunțat ANCOM.

Pe pagina InfoCentru a ANCOM, utilizatorii pot găsi informații despre condițiile de încheiere a contractelor la distanță și pot consulta recomandările privind alegerea ofertelor.

ANCOM menționează că, după semnarea unui contract la distanță, utilizatorul are dreptul să se retragă fără a motiva decizia, în termen de 14 zile de la data încheierii contractului. Dacă acesta include și achiziția unui echipament, perioada de 14 zile se calculează de la data primirii produsului.

Furnizorul trebuie să informeze utilizatorii despre dreptul de retragere atât în momentul prezentării ofertei, cât și la semnarea contractului, prin furnizarea formularului de retragere. Utilizatorul poate renunța la contract trimițând formularul sau o declarație clară de retragere către furnizor, înainte de expirarea celor 14 zile.

Pentru terminalele livrate prin curier, ANCOM îi sfătuiește pe utilizatori să verifice, înainte de plata rambursului, dacă ei sau un membru al familiei au plasat comanda online.

ANCOM îi avertizează pe utilizatori să nu răspundă mesajelor primite prin SMS sau e-mail, care par trimise de un furnizor de servicii poștale și solicită accesarea unui link ori completarea unor date personale, cum ar fi numărul cardului bancar. Dacă au urmat instrucțiunile și au devenit victime ale unei fraude, aceștia trebuie să anunțe Poliția pentru începerea unei anchete.

ANCOM poate interveni atunci când furnizorii nu respectă drepturile utilizatorilor privind încheierea contractelor la distanță pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune și anunță că utilizatorii pot depune sesizări.