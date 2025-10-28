Daniel David, promisiuni pentru dascălii din România. Majorarea plății cu ora și deblocarea posturilor din învățământ, pe lista priorităților

Daniel David, ministrul Educației, vrea să majoreze plata cu ora pentru profesorii din învățământul preuniver și să deblocheze posturile din întreg sistemul. Conform planului, aceste schimbări vor fi valabile începând de anul viitor. De la începutul anului școlar, noile reguli legate de plata cu ora au stârnit numeroase nemulțumiri în rândul dascălilor.

Ministrul a explicat că măsurile adoptate până acum au asigurat plata salariilor și burselor până la sfârșitul anului, fiind esențiale din punct de vedere fiscal și bugetar.

„Miza mea fundamentală, alături de plata cu ora în preuniversitar, este deblocarea posturilor, pe care aş vrea să o obţinem de la început de an, pentru că educaţia a implementat măsurile de reformă şi nu văd de ce să nu avem o libertate pentru angajări”, a spus ministrul, într-o intervenție la Digi 24.

De asemenea, oficialul a subliniat că bugetul pe anul viitor ar trebui gândit în această direcție.

„În legătură cu plata cu ora, aceste măsuri ne-au asigurat salariile şi bursele până la sfârşitul anului. Sunt măsuri fiscal-bugetare fără de care n-am fi avut această situaţie. Evident că, dacă scade valoarea plăţii cu ora, şi motivaţia oamenilor să asume acele ore este mai scăzută. Cu toate astea, orele până la urmă au fost preluate, iar şcoala funcţionează. Asta ce înseamnă? Înseamnă că, pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar şi începem să gândim bugetul pentru anul viitor, trebuie să vedem dacă valoarea plăţii cu ora nu poate fi modificată astfel încât să devină mai atractivă. Asta este opţiunea mea pe termen scurt”, a explicat el.

Ministrul Educației nu a oferit detalii privind valoarea exactă a plății cu ora pentru profesorii din învățământul preuniversitar, nici data de la care aceasta ar urma să fie majorată.

„Am spus că este interesul meu pe termen scurt şi am spus că vom discuta când lucrăm pentru bugetul de anul viitor, de când putem face acest lucru şi în funcţie de indicatorii fiscal-bugetari pe care o să-i avem. Nu vă pot spune acum exact din ce lună şi cum, dar este printre primele măsuri pe care aş dori să le iau şi să le prindem în bugetul pe anul viitor, pe care o să începem să-l discutăm cândva din sfârşitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie”, a mai spus oficialul.

Ministrul Daniel David a spus că, având în vedere scăderea motivației profesorilor, valoarea plății cu ora va trebui majorată. El a precizat că aceasta nu va reveni la nivelul anterior, ci va fi ajustată într-un mod care să țină cont de rațiunea educațională.

„Nu ştiu în acest moment cu cât, pentru că - încă o dată spun - când vom lucra la buget vom şti pe ce indicatori fiscal-bugetari discutăm. Sigur, pe mine mă va interesa să creez cu cât de mult pot pe bugetul de anul viitor, dar nu pot să vă spun cu cât în acest moment”, a continuat ministrul.

Ministrul Daniel David a precizat că, în timpul verii, au fost necesare măsuri fiscal-bugetare pentru a asigura plata salariilor și burselor. El a subliniat că, în trecut, salariile profesorilor erau calculate doar pentru orele de predare, nu pentru întreaga zi de lucru.

„Ăsta este motivul pentru care, când ne vom stabiliza fiscal-bugetar, voi încerca să creştem această valoare, dar ideea fundamentală pentru mine este să creştem salariul şi, odată crescut salariul, şi valoarea plăţii cu ora se va stabiliza. Rămân la ceea ce am spus în iulie, că salariul trebuie să se raporteze la tot timpul de lucru, şi nu doar la orele de predare”, a explicat David.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan în care și-a prezentat intenția privind plata cu ora a profesorilor. Cei doi au convenit să discute în detaliu acest subiect atunci când vor începe lucrul la bugetul pe anul viitor, pentru a stabili în ce măsură poate fi implementată majorarea.

„Pentru mine, miza fundamentală, de exemplu, alături de plata cu ora în preuniversitar, este deblocarea posturilor, pe care aş vrea să o obţinem de la început de an, pentru că educaţia a implementat măsurile pe care a trebuit să le implementeze, astfel încât nu este corect cumva că am intrat în logica generală cu blocarea angajărilor în sistem, în condiţiile în care noi ne-am făcut reformele şi stăm în bugetul pe care îl avem”, a arătat el.

„Nu văd de ce să nu avem o libertate pentru angajări, mai ales că noi oricum va trebui să facem aceste lucruri şi în zona preuniversitară, şi în zona universitară”, a spus ministrul.

„Nu văd de ce să nu avem o libertate pentru angajări, mai ales că noi oricum va trebui să facem aceste lucruri şi în zona preuniversitară, şi în zona universitară”, a spus ministrul.

El a subliniat că, în acest moment, posturile blocate nu afectează funcționarea școlilor și universităților.

„În filosofia mea, o dată ce noi ne-am făcut reformele pe care trebuia să le facem este momentul să avem o libertate mai mare decât alţii, care încă nu le-au făcut”, a încheiat Daniel David.