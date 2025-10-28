Mihai Fifor, critici legate de planul de măsuri al lui Ilie Bolojan: Este o politică a cifrelor reci și a orgoliilor mari

Nemulțumiți de măsurile Guvernului Bolojan, sindicaliștii din diferite sectoare de activitate au anunțat că vor ieși în stradă miercuri. În aceeași zi, oficialii guvernamentali vor discuta despre înghețarea salariului minim, o măsură intens criticată în ultimele săptămâni. Într-un mesaj publicat pe Facebook, deputatul PSD Mihai Fifor a criticat planul de măsuri al premierului, menționând că oamenii ies la protest „din disperare”.

Potrivit deputatului PSD, românii se confruntă cu dificultăți în a trăi de la salariu la altul sau dintr-o pensie prea mică pentru cheltuielile lunare.

„Mâine, mii de angajați din sistemul bugetar, din administrație, educație, poliție, sănătate, din rândul rezerviștilor militari, ies în stradă. Nu, nu ies nici de bine, nici de drag. Ies din disperare. Pentru că sunt umiliți zilnic, pentru că nu pot trăi de la un salariu la altul, de la o pensie la alta. Pentru că se luptă să supraviețuiască și pentru că, în tot acest haos, și-au pierdut speranța.Așa arată cei atinși de miracolul de la Bihor. Uitați-vă bine la ei, domnule Bolojan: ei sunt România reală. Nu sunt cifre, nu sunt statistici, nu sunt decor electoral. Sunt oameni vii și sunt cu apa la gură”, a scris Fifor pe Facebook.

El atrage atenția că reforma nu presupune concedieri colective, nici în educație, unde au fost desființate 14.000 de posturi, nici în administrație, unde alte 13.000 vor avea aceeași soartă. Potrivit deputatului, această abordare reprezintă o politică a cifrelor reci și a orgoliilor mari, plătită prea scump de cetățenii cinstiți ai țării.

„Reforma sistemului bugetar este mai mult decât necesară, dar ceea ce faceți de luni de zile nu are nimic de-a face cu o reformă reală. Reforma nu înseamnă concedieri colective – nici în educație, unde au dispărut 14.000 de posturi, nici în administrație, unde alte 13.000 urmează aceeași soartă, doar ca să vă atingeți norma la dat afară. Asta nu e reformă, domnule Bolojan. Este o politică a cifrelor reci și a orgoliilor mari, plătită prea scump de oameni cinstiți din această țară”, a adăugat el.

Mihai Fifor subliniază că România nu poate fi tratată ca un teren de experimente. Deputatul atrage atenția că puterea de cumpărare a românilor a scăzut semnificativ, inflația s-a dublat în doar două luni, iar economia funcționează cu mari dificultăți.

„România nu e un județ în care să experimentați după bunul plac. Poate, măcar acum, când mai sunt două luni până la finalul anului, găsiți răgaz să vă încruntați și mai tare, ca să vedeți mai bine, și priviți în jur:

puterea de cumpărare a românilor s-a prăbușit;

inflația s-a dublat în numai două luni și a ajuns la două cifre;

economia e pe aparate;

investițiile publice sunt blocate;

deficitul bugetar este la fel de mare ca anul trecut, semn clar că reforma cu barda este un fiasco total;

Iar peste toate acestea, ideea de a îngheța veniturile românilor este, pur și simplu, absurdă. Nu poți pretinde echilibru fiscal lovind exact în cei care țin economia în mișcare. Înghețarea salariilor și a pensiilor înseamnă blocarea consumului, accentuarea inegalităților și adâncirea sărăciei”, continuă el.

Mihai Fifor adaugă că România are nevoie de politici inteligente, de stimularea economiei și de stabilitate, nu de măsuri îi care afectează în mod direct pe angajați. El subliniază că este urgent ca Guvernul să preia și să aplice pachetul de stimulare economică propus de Sorin Grindeanu, pentru a proteja capitalul românesc și pentru a menține un mediu de afaceri capabil să reziste.

„Nicio țară nu s-a reformat pedepsindu-și propriii cetățeni. România are nevoie de politici inteligente, de stimulare a economiei și de stabilitate, nu de măsuri brutale care taie oxigenul celor care muncesc”, mai spune el.

Fifor afirmă că protestele programate pentru ziua următoare reflectă nemulțumirea unei țări obosite, care refuză să accepte astfel de măsuri. Deputatul consideră că nu se poate reforma o țară punând-o în genunchi și că România are nevoie de echilibru, rațiune și decență în guvernare

„Ceea ce se întâmplă mâine, domnule Bolojan, nu e un simplu protest. Este strigătul unei țări obosite, care nu mai acceptă să plătească nota în vreme ce alții se lăfăie în sinecuri nederanjați de vreo măsură. Sunt oameni care nu mai cer privilegii, ci respect. Care nu mai cer promisiuni, ci dreptate. Care nu mai cer miracole, ci un trai demn. Domnule Bolojan, nu poți reforma o țară punând-o în genunchi. România nu mai are nevoie de discursuri reci și de tabele cu tăieri. Are nevoie de echilibru, rațiune și decență în actul de guvernare.Ați vrut să fiți premierul reformei, salvatorul României pe cal alb... Dar, dacă continuați pe acest drum, veți rămâne doar premierul sărăciei”, a încheiat el.