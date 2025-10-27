Blocul Național Sindical, avertisment pentru Bolojan: Salariul minim trebuie să crească

Blocul Național Sindical (BNS) a transmis, joi, că refuzul premierului Ilie Bolojan de a majora salariul minim în 2026 ar putea avea efecte negative asupra economiei și ar lovi în peste 1,8 milioane de angajați, încălcând, potrivit sindicaliștilor, obligațiile europene privind asigurarea unui nivel minim adecvat al veniturilor.

Blocul Național Sindical (BNS) a solictat Guvernului să respecte obligația legală de majorare a salariului minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2026, subliniind că neaplicarea acestei măsuri ar încălca legislația europeană și ar contribui la creșterea sărăciei în rândul populației.

„Ne punem întrebarea de unde izvorăște atât de multă ostilitate în discursurile publice ale politicienilor prin care anunță că se împotrivesc protejării nivelului de trai al populației aflată la limita subzistenței – care este îndreptățită legal la majorarea salariului minim”, se arată în comunicat.

Într-un comunicat, BNS critică tonul public al politicienilor care se opun majorării salariului minim, arătând că acesta poate fi perceput ca ostil față de protejarea nivelului de trai al cetățenilor vulnerabili.

Sindicaliștii subliniază că, deși salariul minim a fost majorat în ianuarie 2025 cu 9,45%, creșterea productivității muncii a fost estimată la 9,9%, iar inflația pentru primele nouă luni ale anului a ajuns la 8,45%. În aceste condiții, blocarea salariului minim în 2026 ar pune presiune suplimentară asupra veniturilor angajaților, consideră BNS.

Organizația avertizează că, dacă Guvernul își menține intenția de a nu majora salariul minim, puterea de cumpărare a acestuia va scădea semnificativ în termeni reali. „Practic, puterea de cumpărare a salariului minim la sfârșitul anului 2026 ar putea fi sub cea de la finalul anului 2024”, se arată în comunicat.

Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a declarat că sindicaliștii vor organiza miercuri proteste în ziua întâlnirii premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor, pe tema majorării salariului minim.

Hossu a criticat intenția de a îngheța salariul minim, afirmând că măsura ar fi o „pedeapsă” pentru cetățeni, fără a-i face responsabili de deficitul bugetar al României, și a cerut oprirea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili.