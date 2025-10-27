Politica

Blocul Național Sindical, avertisment pentru Bolojan: Salariul minim trebuie să crească

Comentează știrea
Blocul Național Sindical, avertisment pentru Bolojan: Salariul minim trebuie să creascăSursă foto:Facebooki
Din cuprinsul articolului

Blocul Național Sindical (BNS) a transmis, joi, că refuzul premierului Ilie Bolojan de a majora salariul minim în 2026 ar putea avea efecte negative asupra economiei și ar lovi în peste 1,8 milioane de angajați, încălcând, potrivit sindicaliștilor, obligațiile europene privind asigurarea unui nivel minim adecvat al veniturilor.

BNS avertizează asupra consecințelor refuzului majorării salariului minim

Blocul Național Sindical (BNS) a solictat Guvernului să respecte obligația legală de majorare a salariului minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2026, subliniind că neaplicarea acestei măsuri ar încălca legislația europeană și ar contribui la creșterea sărăciei în rândul populației.

„Ne punem întrebarea de unde izvorăște atât de multă ostilitate în discursurile publice ale politicienilor prin care anunță că se împotrivesc protejării nivelului de trai al populației aflată la limita subzistenței – care este îndreptățită legal la majorarea salariului minim”, se arată în comunicat.

Într-un comunicat, BNS critică tonul public al politicienilor care se opun majorării salariului minim, arătând că acesta poate fi perceput ca ostil față de protejarea nivelului de trai al cetățenilor vulnerabili.

Coaliția, sub presiune. Programul negocierilor de marți ar putea fi decalat
Coaliția, sub presiune. Programul negocierilor de marți ar putea fi decalat
Încă un oraș din România renunță la artificiile de Revelion. Vor fi înlocuite cu jocuri de lasere
Încă un oraș din România renunță la artificiile de Revelion. Vor fi înlocuite cu jocuri de lasere

Înghețarea salariului minim ar reduce puterea de cumpărare

Sindicaliștii subliniază că, deși salariul minim a fost majorat în ianuarie 2025 cu 9,45%, creșterea productivității muncii a fost estimată la 9,9%, iar inflația pentru primele nouă luni ale anului a ajuns la 8,45%. În aceste condiții, blocarea salariului minim în 2026 ar pune presiune suplimentară asupra veniturilor angajaților, consideră BNS.

economie

economie / sursa foto: dreamstime.com

Organizația avertizează că, dacă Guvernul își menține intenția de a nu majora salariul minim, puterea de cumpărare a acestuia va scădea semnificativ în termeni reali. „Practic, puterea de cumpărare a salariului minim la sfârșitul anului 2026 ar putea fi sub cea de la finalul anului 2024”, se arată în comunicat.

Sindicatele anunță proteste în contextul discuțiilor asupra salariului minim

Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a declarat că sindicaliștii vor organiza miercuri proteste în ziua întâlnirii premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor, pe tema majorării salariului minim.

Hossu a criticat intenția de a îngheța salariul minim, afirmând că măsura ar fi o „pedeapsă” pentru cetățeni, fără a-i face responsabili de deficitul bugetar al României, și a cerut oprirea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:26 - Ciolacu, mesaj tăios la adresa lui Bolojan: Nu poți veni cu o reformă ca pe timpul comunismului
15:20 - Marco Rubio și JD Vance, nominalizați de Trump ca favoriți pentru candidatura republicană
15:10 - Coaliția, sub presiune. Programul negocierilor de marți ar putea fi decalat
15:05 - Ion Ceban se vrea în Guvern. Primarul Chișinăului insistă pentru reprezentare directă în Executiv Video
14:57 - Caz de spionaj în Polonia. Doi cetățeni ucraineni, reținuți în Katowice
14:51 - Îl are idol pe Buffon și vrea să-i calce pe urme lui David Popovici

HAI România!

O rușine națională. Hai LIVE cu Turcescu
O rușine națională. Hai LIVE cu Turcescu
Șoc și Groază în TV: Radu Coșarcă - Cârtițe Regizate, Mineri la Poartă și 9/11 Live!
Șoc și Groază în TV: Radu Coșarcă - Cârtițe Regizate, Mineri la Poartă și 9/11 Live!
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.

Proiecte speciale