Politica

Consultări guvern-sindicate-patronate pe salariul minim. Decizia finală, așteptată miercuri

Comentează știrea
Consultări guvern-sindicate-patronate pe salariul minim. Decizia finală, așteptată miercuriSalariu. Sursa foto: Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Ce se întâmplă cu salariul minim. Săptămâna aceasta se anunță crucială pentru economia românească, odată cu discuțiile despre salariul minim pe economie. Premierul Ilie Bolojan a convocat miercuri o rundă de consultări la Palatul Victoria, la care vor participa sindicatele, patronatele și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Decizia Guvernului, așteptată miercuri

Întâlnirea survine într-un context tensionat, cu proteste anunțate în mai multe sectoare economice, unde mii de angajați își exprimă nemulțumirea față de măsurile fiscale și plafonarea veniturilor.

Premierul a explicat că menținerea salariului minim la nivelul actual a fost discutată în coaliția de guvernare și argumentată din perspective economice. Bolojan a atras atenția că o majorare ar putea afecta micii angajatori și companiile din județele mai puțin dezvoltate.

Ilie Bolojan

Sursa foto: Captură de ecran Facebook

„Companiile au spații mai mici de mişcare şi orice presiune suplimentară legată de creşterea salariului minim, care nu se bazează pe elemente de productivitate (…) creează probleme unor tipuri de afaceri, în anumite zone ale ţării”, a explicat premierul.

Cea mai sănătoasă făină. Recomandările nutriționiștilor
Cea mai sănătoasă făină. Recomandările nutriționiștilor
Politicieni petrecuți cu huiduieli la plecarea de la Catedrala Națională: Hoții!
Politicieni petrecuți cu huiduieli la plecarea de la Catedrala Națională: Hoții!

Ce se întâmplă cu salariul minim

El a subliniat că ajustarea salariului minim trebuie să țină cont de realitatea economică, iar impactul asupra sectoarelor cu salarii deja peste medie este limitat.

„Gândiţi-vă că creşterea salariului minim în IT nu are niciun efect. Sau în zona de construcţii, pentru că acolo salariile sunt mult mai mari. Dar la o fabrică de pantofi, dintr-un judeţ mic din România (…) o mutare a salariului minim (…) închide fabrica respectivă”, a completat Bolojan.

De asemenea, premierul a menționat că spațiul pentru majorarea salariului minim este limitat și că decizia finală va fi luată după consultarea patronatelor și a sindicatelor.

România riscă să fie sancționată de UE

Pe de altă parte, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a atras atenția că România riscă să fie sancționată de Uniunea Europeană dacă nu majorează salariul minim, conform directivei privind salariile minime adecvate.

Sorin Grindeanu

Sursă foto: Captură de ecran Facebook

„Să ştiţi că e un angajament european pe care România l-a luat. (…) riscăm altfel să intrăm într-o zonă de infringement dacă nu vom face această creştere a salariului minim, pe care eu cred că e nevoie să o facem în România”, a spus Grindeanu.

Miercuri, la Palatul Victoria, vor avea loc discuțiile oficiale între guvern, sindicate și mediul de afaceri. Rezultatul acestor consultări va influența atât veniturile angajaților, cât și echilibrul economic al firmelor din întreaga țară, în condițiile unei economii deja afectate de presiuni fiscale și scăderea productivității.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:01 - Ponta face PACE cu Makaveli. Discuții surprinse la ceas de seară
15:53 - Consultări guvern-sindicate-patronate pe salariul minim. Decizia finală, așteptată miercuri
15:44 - De ce a divorțat Anda Adam. Confesiuni în premieră
15:36 - Turiştii morţi în Munții Făgăraș sunt polițiști. Salvamontiștii spun că operațiunea de recuperare este dificilă
15:31 - Gala Companii de elită. Zoltan Szigeti, The Group: Nu știm altă formulă decât hărnicie, ritm alert și rigoare
15:25 - Maia Sandu: Rusia va încerca să influențeze alte țări în care se vor organiza alegeri

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale