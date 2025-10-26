Consultări guvern-sindicate-patronate pe salariul minim. Decizia finală, așteptată miercuri

Ce se întâmplă cu salariul minim. Săptămâna aceasta se anunță crucială pentru economia românească, odată cu discuțiile despre salariul minim pe economie. Premierul Ilie Bolojan a convocat miercuri o rundă de consultări la Palatul Victoria, la care vor participa sindicatele, patronatele și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Întâlnirea survine într-un context tensionat, cu proteste anunțate în mai multe sectoare economice, unde mii de angajați își exprimă nemulțumirea față de măsurile fiscale și plafonarea veniturilor.

Premierul a explicat că menținerea salariului minim la nivelul actual a fost discutată în coaliția de guvernare și argumentată din perspective economice. Bolojan a atras atenția că o majorare ar putea afecta micii angajatori și companiile din județele mai puțin dezvoltate.

El a subliniat că ajustarea salariului minim trebuie să țină cont de realitatea economică, iar impactul asupra sectoarelor cu salarii deja peste medie este limitat.

„Gândiţi-vă că creşterea salariului minim în IT nu are niciun efect. Sau în zona de construcţii, pentru că acolo salariile sunt mult mai mari. Dar la o fabrică de pantofi, dintr-un judeţ mic din România (…) o mutare a salariului minim (…) închide fabrica respectivă”, a completat Bolojan.

De asemenea, premierul a menționat că spațiul pentru majorarea salariului minim este limitat și că decizia finală va fi luată după consultarea patronatelor și a sindicatelor.

Pe de altă parte, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a atras atenția că România riscă să fie sancționată de Uniunea Europeană dacă nu majorează salariul minim, conform directivei privind salariile minime adecvate.

„Să ştiţi că e un angajament european pe care România l-a luat. (…) riscăm altfel să intrăm într-o zonă de infringement dacă nu vom face această creştere a salariului minim, pe care eu cred că e nevoie să o facem în România”, a spus Grindeanu.

Miercuri, la Palatul Victoria, vor avea loc discuțiile oficiale între guvern, sindicate și mediul de afaceri. Rezultatul acestor consultări va influența atât veniturile angajaților, cât și echilibrul economic al firmelor din întreaga țară, în condițiile unei economii deja afectate de presiuni fiscale și scăderea productivității.