Sorin Grindeanu vrea libertate financiară pentru primari: Să decidă cum reduc cheltuielile

Sorin Grindeanu. Sursă foto: Captură video
Sorin Grindeanu, a declarat vineri că formațiunea pe care o conduce susține ideea ca autoritățile locale să aibă autonomie în stabilirea măsurilor de reducere a cheltuielilor. „La administraţia locală noi am încercat să explicăm în toate aceste săptămâni că e mai bine să discutăm despre reducerea cheltuielilor versus reducerea de personal. Încă nu s-a ajuns la un punct de vedere comun, dar noi suntem adepţii, o să vedem, n-am să vă spun o concluzie, noi suntem adepţi şi ai descentralizării”, a precizat președintele interimar al PSD.

Sorin Grindeanu sprijină perspectiva reducerii cheltuielilor bugetare

El a explicat că social-democrații consideră mai potrivită abordarea din perspectiva reducerii cheltuielilor bugetare, în locul reducerii numărului de angajați din administrație, precizând că în coaliție nu a fost încă stabilită o poziție comună.

„Nu o să mai reiau toate dezbaterele pe care cred că le-aţi văzut, le-am văzut cu toţi în toate aceste săptămâni legate de modul în care am înţeles noi să abordăm acest subiect versus modul în care primul ministru doreşte să abordeze acest subiect legat de administraţia locală. Pot să vă spun, în schimb pe scurt, că lucrurile s-ar putea desfăşura în felul următor. Următoarea angajare de răspundere, dacă e să fie, trebuie să conţină şi lucruri care ţin de administraţia centrală, în mod obligatoriu. Şi de asemenea obligatoriu din perspectiva PSD-ului, şi asta este o decizie a PSD-ului, nu e a mea, e a PSD-ului, trebuie să conţină un pachet de relansare economică”, a afirmat Sorin Grindeanu în județul Olt.

PSD

Cum și-ar dori să funcționeze instituțiile la nivel local

Liderul PSD a insistat asupra faptului că formațiunea sa susține reducerea cheltuielilor în mod diferențiat, în funcție de deciziile autorităților locale, nu prin măsuri impuse centralizat.

Se reia furnizarea cu gaze pe Calea Rahovei. Anunțul Distrigaz
Nicuşor Dan, vizită la Antibiotice Iaşi. Discuții despre creșterea exporturilor companiei

„Adică îmi doresc ca un primar de la Caracal, să-i las posibilitatea lui şi Consiliului Local să decidă cum reduce cheltuielile prin anumite disponibilizări sau prin anumite reduceri de cheltuieli publice. Şi Consiliul Local împreună cu primarul să ia această decizie. Nu mi se pare că aduci plus valoare dacă apuci doar pe o singură cale şi spui că trebuie să plece acasă oameni”, a transmis Grindeanu.

Coaliția nu a ajuns la un acord pe subiectul reformei administrative

Acesta a explicat și impactul estimat al concedierilor la nivel național.

„Ştiţi cât e suma totală sau economia... nici măcar nu pot să o numesc economie, mă rog cât s-ar reduce la nivel naţional pe acest sistem? Undeva în jur de 1,2-1,3 miliarde de lei. Asta înseamnă 250 de milioane de euro per total buget naţional. Asta dacă toţi acei oameni pe care îi concediezi nu intră în şomaj şi statul nu vine să plătească tot de la stat şi atunci nu mai vorbim de 1,2-1,3 miliarde vorbim probabil de o economisire de vreo 800 de milioane, 700. Atunci nu e mai corect să încerc să abordez în funcţie de specificul fiecarei localităţi şi de ceea ce doreşte Consiliul Local şi primarul. Asta e ceea ce am propus şi aici diferim ca abordare ca viziune noi, cei de la PSD, versus ceea ce doreşte primul ministru”, a afirmat preşedintele interimar al PSD.

Subiectul reformei administrative este parte a celui de-al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, însă coaliția nu a ajuns încă la un acord în privința modului de implementare.

 

 

