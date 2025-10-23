Profilul candidatului PSD la Primăria Capitalei. Criteriile lui Grindeanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații vor desemna pentru Primăria Capitalei un candidat cu experiență administrativă concretă și cu rezultate reale în activitatea sa. „Candidatul nostru va fi cel care va veni deschis în fața bucureștenilor să spună ce vrea să facă, ce a făcut”, a spus acesta, la o conferință de presă.

Grindeanu a afirmat, joi, că PSD va desfășura o campanie „curată”, bazată pe proiecte, și că partidul își propune să vorbească despre realizări concrete, nu despre atacuri personale.

„Candidatul nostru va fi cel care va veni deschis în fața bucureștenilor să spună ce vrea să facă, ce a făcut”, a declarat liderul interimar.

El a criticat politicienii care, deși au deținut funcții importante, s-au concentrat doar pe imagine: „Sunt unii care, chiar și atunci când au fost în anumite funcții, doar au lucrat pe imagine, dar când te uiți n-au făcut nici măcar un kilometru de autostradă”.

Grindeanu a afirmat că, indiferent de persoana aleasă drept candidat al PSD la Primăria Capitalei, aceasta va avea experiență administrativă și rezultate concrete în activitatea sa. „Candidatul nostru, oricare va fi el, are ce să arate în spate, ca și experiența administrativă, ceea ce a făcut. Și, în mod sigur, campania va fi axată pe ceea ce vrea să facă, cu sprijinul nostru. Al tuturor”, a mai adăugat acesta.

Președintele interimar al PSD a declarat că își dorește ca viitoarea campanie electorală pentru Primăria Capitalei să se concentreze pe proiecte și soluții concrete pentru București. Până în prezent, partidul nu a anunțat oficial numele candidatului.

Sorin Grindeanu a anunțat, recent, că PSD realizează mai multe sondaje pentru a găsi persoana cu cele mai mari șanse de a câștiga Primăria Capitalei. El a precizat că printre opțiuni se numără Gabriela Firea și Daniel Băluță.

„Am avut discuţii şi cu Daniel Băluţă şi cu Gabi Firea. A rămas data de 7 decembrie. Vom demara în interiorul organizaţiei Bucureşti, urmând ca validarea să vină în Birou Permanent Naţional, a procedurii de desemnare a candidaţilor”, a spus acesta, la Parlament.

De asemenea, el a mai anunțat că analiza internă este deja în desfășurare: „În acest moment, avem şi măsurători în desfăşurare, astfel încât să vedem cine are şansele cele mai multe. Amândoi sunt colegii mei şi amândoi sunt colegi care pot să câştige alegerile”.

Daniel Băluță se află la al treilea mandat de primar al Sectorului 4, iar Gabriela Firea a condus Primăria Capitalei între 2016 și 2020, fiind învinsă de Nicușor Dan la alegerile din 2020 și 2024.