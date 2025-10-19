Gabriela Firea a făcut anunțul chiar de la spital. Familia ei intră într-o nouă etapă

O schimbare importantă de statut în familia Gabrielei Firea și a luiFlorentin Pandele a fost făcută publică chiar din incinta unui spital, acolo unde emoțiile au atins cote maxime. Fostul primar al Capitalei a dezvăluit că ea și soțul său au devenit oficial bunici, un moment de bucurie profundă pentru întreaga familie.

Fiul cel mare al Gabrielei Firea, Tudor, din prima sa căsnicie cu Răsvan Firea, a devenit tată pentru prima dată. Soția lui Tudor, Eva, cu care acesta s-a căsătorit în urmă cu doi ani, a adus pe lume o fetiță. Evenimentul fericit a fost anunțat cu emoție de Gabriela Firea, care a dezvăluit și numele nepoatei: micuța se numește Emily Victoria, potrivit retetesivedete.ro.

Fosta jurnalistă a împărtășit fotografii emoționante în care apare ținând în brațe nepoțica, iar în alte imagini, bebelușa se află pe rând în brațele părinților ei.

„Bine ai venit în familia noastră, Emily Victoria! Îți dorim o viață plină de sănătate, zile senine, bucuria de a trăi și a explora lumea. Felicitări, norei mele dragi Eva și primului meu fiu Tudor! Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii. Să fiți binecuvântați! Vă iubim! Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu”, a scris Gabriela Firea în mediul online, exprimându-și emoția și mulțumirea.

Tudor este fiul din prima căsnicie a Gabrielei Firea cu Răsvan Firea, cu care a fost căsătorită timp de 17 ani. Fostul soț al acesteia a trecut prin probleme medicale grave, în urma unui transplant de rinichi, suferind un atac cerebral care i-a fost fatal, la vârsta de 54 de ani.

Gabriela Firea a povestit de-a lungul timpului că a devenit mamă la 23 de ani și că primii ani alături de Tudor au fost plini de provocări. După toate încercările, acum trăiește bucuria unică de a-și vedea fiul trecând prin aceeași experiență a maternității și paternității, de data aceasta în rolul de bunică.

Momentul, surprins chiar de pe holurile spitalului, marchează pentru Gabriela Firea și Florentin Pandele începutul unei noi etape de viață, trăită cu emoție și împlinire familială.