Majorat digital pentru copii. Propunerea lansată în Parlamentul European de Gabriela Firea

Siguranța copiilor în mediul online a fost dezbătută în Parlamentul European, unde Gabriela Firea a cerut introducerea „majoratului digital” și reguli mai stricte pentru platformele sociale, în contextul anchetelor Comisiei Europene privind protecția minorilor.

Siguranța copiilor în mediul online a fost tema principală a unei dezbateri din Parlamentul European, în contextul creșterii fenomenului de cyberbullying și al investigațiilor deschise de Comisia Europeană privind conținutul periculos accesibil minorilor pe platformele digitale.

În plenul Parlamentului European de la Strasbourg, europarlamentarul Gabriela Firea a susținut introducerea conceptului de „majorat digital” și adoptarea unor reguli mai stricte pentru rețelele sociale, argumentând că protecția copiilor în spațiul online trebuie să devină o prioritate legislativă la nivel european.

Dezbaterea a avut loc după prezentarea Planului de acțiune al Comisiei Europene împotriva cyberbullying-ului, document care vizează reducerea riscurilor din mediul digital pentru copii și adolescenți.

Fenomenul hărțuirii online afectează un număr tot mai mare de tineri. Conform datelor prezentate în cadrul dezbaterii, unul din șase adolescenți din Uniunea Europeană a fost victimă a cyberbullying-ului.

În România, aproximativ 21% dintre copii au fost expuși formelor de abuz în mediul virtual, potrivit datelor oficiale citate în intervențiile din Parlamentul European.

În prezent, Comisia Europeană are șapte anchete deschise privind distribuirea de conținut pornografic și alte materiale considerate periculoase pentru minori pe platformele sociale.

Investigațiile sunt realizate în baza Digital Services Act (DSA), legislația europeană care obligă marile platforme online să reducă riscurile sistemice, să elimine conținutul ilegal și să protejeze utilizatorii vulnerabili, inclusiv minorii.

Aceste demersuri instituționale reflectă preocuparea autorităților europene pentru protejarea copiilor în mediul digital și pentru responsabilizarea companiilor care administrează rețelele sociale.

În intervenția sa din plenul Parlamentului European, Gabriela Firea a atras atenția asupra efectelor psihologice ale abuzului online, inclusiv umilința publică, șantajul digital sau distribuirea de conținut fals generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Potrivit europarlamentarului, algoritmii platformelor sociale prioritizează conținutul care generează reacții puternice, chiar dacă acesta poate afecta sănătatea mentală a utilizatorilor, în special a minorilor.

„Am cerut, în plenul Parlamentului European la Strasbourg, măsuri urgente împotriva abuzului online.

Cifrele sunt alarmante: în România, 21% dintre copii sunt hărțuiți online. 1 din 6 tineri europeni a fost victimă a abuzurilor pe Internet.

Trauma nu trebuie să fie sursă de profit! Chiar acum, Comisia are 7 anchete deschise privind conținutul indecent pe marile platforme.

Am solicitat 3 măsuri clare:

Majoratul digital: Acces restricționat sub 13 ani și până la 16 ani cu acordul părinților. Verificarea strictă a vârstei. Eliminarea conținutului abuziv în ore, nu în săptămâni!

Copiii nu se cresc cu algoritmi, ci cu iubire, preocupare și dedicare! Familia și comunitatea pot face mai mult!”, a declarat Gabriela Firea.

Propunerea de „majorat digital” vizează limitarea accesului copiilor la rețelele sociale până la o anumită vârstă și introducerea unor mecanisme de verificare a vârstei utilizatorilor.

Ideea presupune interzicerea accesului pe platformele sociale pentru copiii sub 13 ani și obligativitatea acordului parental pentru utilizatorii minori până la vârsta de 16 ani.

În paralel, europarlamentarul a cerut eliminarea rapidă a conținutului abuziv și creșterea transparenței algoritmilor de recomandare utilizați de platformele digitale.

În cadrul dezbaterii europene, a fost subliniat faptul că măsurile legislative trebuie completate de educație digitală și de implicarea părinților și a școlii.

Autoritățile europene consideră că protecția copiilor în mediul online necesită o abordare integrată, care să includă reglementare, responsabilizarea platformelor digitale, programe educaționale și sprijin emoțional pentru tineri.