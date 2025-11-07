PSD are o nouă echipă de conducere. Cine ocupă cele mai importante funcții. Lista completă

În urma Congresului Național al PSD, Sorin Grindeanu a fost ales în funcția de președinte al formațiunii. Acesta a fost votat cu 2.787 de voturi „pentru” și 8 abțineri, în timp ce lista sa de conducere cuprinde 27 de membri, printre care patru prim-vicepreședinți și o serie de vicepreședinți responsabili de domenii strategice, precum administrație, economie, educație, justiție, mediu și dezvoltare regională.

„Vă mulțumesc tuturor pentru încredere! De astăzi pornim la drum. Avem foarte mult de muncă. Forța pe care o are PSD nu o are nimeni. Nu trebuie să inventăm nimic nou: trebuie doar să facem ceea ce am făcut întotdeauna – să fim aproape de oameni și să facem politică publică pentru români. Uniți pentru români, puternici doar împreună. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a declarat Sorin Grindeanu în discursul de închidere al congresului.

Structura de vârf a partidului include cinci prim-vicepreședinți: Bogdan-Gruia Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuț-Florin Pucheanu și Corneliu Ștefan.

Printre vicepreședinți se regăsesc:

Daniel Băluță – Administrație Publică;

Adrian-Dragoș Benea – Regiunea Nord-Est;

Gheorghe Cârciu – Identitate Națională și Diasporă;

Francisk-Iulian Chiriac – Regiunea Sud-Est;

Mihnea-Cosmin Costoiu – Educație, Cercetare, Digitalizare și Inteligență Artificială;

Vasile Sebastian Dîncu – Afaceri Europene, Apărare și Siguranța Populației;

Andrei Dolineaschi – Economie și Antreprenoriat;

Marius-Alexandru Dunca – Regiunea Centru.

Alți membri ai conducerii: Doina Elena Fedorovici (Muncă și Protecție Socială), Gabriela Firea (Regiunea București-Ilfov), Adrian-Ionuț Gâdea (Regiunea Sud), Aladin-Gigi Georgescu (Investiții și Fonduri Europene), Dumitrița Gliga (Mediu și Energie), Romeo-Daniel Lungu (Agricultură, Dezvoltare Rurală și Turism), Silvia-Claudia Mihalcea (Strategie Legislativă și Coordonarea Grupurilor Parlamentare), Laurențiu Nistor (Regiunea Vest), Constantin Rădulescu (Regiunea Sud-Vest), Gheorghe Șoldan (Dezvoltare Regională și Infrastructură), Adriana-Diana Tușa (Politici Publice și Justiție) și Gabriel-Valer Zetea (Regiunea Nord-Vest).

Congresul a adus și o schimbare ideologică importantă, prin eliminarea din statut a etichetei de „progresiști”. Sorin Grindeanu a precizat că partidul revine la valorile sale tradiționale și la o linie clară de stânga.

„Vremea improvizațiilor a trecut. PSD are nevoie de o linie ideologică fermă, de o viziune economică clară și de o voce puternică în politica internațională. Românii așteaptă soluții pentru salarii, spitale, școli, locuri de muncă decente, siguranță economică pentru familii – nu experimente ideologice”, a spus liderul social-democrat.

El a insistat asupra importanței rădăcinilor și a valorilor care definesc partidul:

„Maeștrii urii publice ne spun să dărâmăm simboluri, să rescriem trecutul și să ne uităm rădăcinile. Eu vă cer astăzi să procedăm exact invers: să prețuim valorile care ne-au definit: libertatea, egalitatea, solidaritatea și credința! De asta am eliminat astăzi din statut eticheta de ‘progresiști’!”.

În încheiere, Sorin Grindeanu a subliniat direcția PSD pentru perioada următoare:

„PSD reprezintă o stângă modernă, preocupată de o economie puternică, servicii publice funcționale, industrie, agricultură, salarii corecte și sprijin pentru cei vulnerabili. Și da – insist pe ideea că avem nevoie de un patriotism economic matur, adică de investiții în producția internă, protejarea capitalului românesc, locuri de muncă stabile și parteneriate europene, dar cu interesele României respectate.”