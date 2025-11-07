Congresul PSD 2025. Se discută noua direcție politică. Grindeanu, unic candidat

Partidul Social-Democrat (PSD) îşi va alege, vineri, la Romexpo, în Congres, noua conducere, după mai multe luni de tensiuni apărute nivelul coaliției de guvernare. Grindeanu este singurul candidat rămas în cursa pentru conducerea Partidului Social Democrat, după ce senatorul Titus Corlățean și-a anunțat retragerea cu o lună înainte de Congres.

Sorin Grindeanu urmează să fie confirmat oficial în funcția de președinte al PSD, după o perioadă de șase luni în care a asigurat interimatul la conducerea formațiunii. Marcel Ciolacu a demisionat din funcția de președinte în luna mai, în cadrul Consiliului Politic Național al partidului. A fost a doua sa retragere anunțată public, după cea de la finalul primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, când a ratat calificarea în turul al doilea.

În urma deciziei, Sorin Grindeanu, la acel moment prim-vicepreședinte al PSD, a fost desemnat președinte interimar. El a obținut 67 de voturi din partea membrilor Consiliului Politic Național, în timp ce contracandidatul său, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a primit 14 voturi.

Cu o zi înainte de Congres, Sorin Grindeanu a declarat că partidul se pregătește să deschidă „un nou capitol pentru România. El a subliniat că această etapă va fi construită pe responsabilitate, unitate și soluții concrete pentru cetățeni și pentru economia națională.

Grindeanu a afirmat că reuniunea PSD reprezintă un moment de reflecție asupra direcției proprii a partidului și asupra așteptărilor pe care membrii formațiunii le au de la noua conducere.

„Congresul PSD este despre recunoaşterea propriului drum şi despre aşteptările pe care fiecare membru al PSD le are de la conducerea celei mai mari forţe politice de centru-stânga din România. Şi, mai ales, despre ce aşteptă românii de la noi să livrăm în continuare: seriozitate, stabilitate şi viziune, în orice context!”, spunea iderul politic.

Moțiunea prezentată de Sorin Grindeanu, intitulată „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!”, face referire la o schimbare profundă legată de PartidulSocial Democrat. Documentul subliniază ideea asumării greșelilor trecutului și a dorinței de modernizare fără pierderea identității politice a formațiunii.

Echipa lui Grindeanu propune, prin această moțiune, o „reformă rațională și profundă”, menită să aducă o nouă abordare în modul de acțiune al partidului și în relația acestuia cu societatea.

„Reforma internă, începută prin această moţiune, este şi un exerciţiu de onestitate. Ne recunoaştem greşelile şi nu le repetăm. Ne modernizăm fără să ne pierdem identitatea. Rămânem partidul echilibrului şi al decenţei. Congresul PSD 2025 trebuie să consacre o nouă etapă a partidului, definită de claritate doctrinară, modernizare internă, solidaritate atât naţională, cât şi europeană”, se arată în document.

Documentul este legat de ideea unei continuități asumate, care îmbină tradiția cu modernizarea, pentru a consolida identitatea partidului în raport cu provocările actuale ale societății românești.

„Moţiunea echipei Grindeanu porneşte de la această convingere: România poate face parte din construcţia europeană fără să-şi piardă identitatea, poate fi competitivă fără să sacrifice solidaritatea, şi poate fi modernă fără să-şi uite rădăcinile. PSD trebuie să fie centrul moral al acestei reconstrucţii, care păstrează echilibrul între ceea ce suntem şi ceea ce vrem să devenim”, adaugă sursa citată.

Inițial, la șefia PSD s-au înscris doi candidați: Sorin Grindeanu și senatorul Titus Corlățean. Cu aproximativ o lună înainte de Congres, Corlățean și-a anunțat retragerea din cursa pentru președinția partidului, lăsându-l pe Grindeanu singur în competiție.

„PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă”, spunea Corlăţean.

Sorin Grindeanu candidează la Congresul PSD în fruntea unei echipe extinse, cu Claudiu Manda propus pentru funcția de secretar general, cinci prim-vicepreședinți – Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuț Pucheanu și Corneliu Ștefan – și douăzeci de vicepreședinți, fiecare cu atribuții specifice.

Printre vicepreședinți se numără Daniel Băluță (Administrație Publică), Dragoș Benea (Regiunea Nord-Est), Gheorghe Cârciu (Identitate Națională și Diasporă), Francisk-Iulian Chiriac (Regiunea Sud-Est), Mihnea-Cosmin Costoiu (Educație, Cercetare, Digitalizare și Inteligență Artificială), Vasile Sebastian Dîncu (Afaceri Europene, Apărare și Siguranța Populației), Andrei Dolineaschi (Economie și Antreprenoriat), Marius-Alexandru Dunca (Regiunea Centru) și Doina Elena Fedorovici (Muncă și Protecție Socială).

Alți vicepreședinți propuși includ Gabriela Firea (Regiunea București-Ilfov), Adrian-Ionuț Gâdea (Regiunea Sud), Aladin-Gigi Georgescu (Investiții și Fonduri Europene), Dumitrița Gliga (Mediu și Energie), Romeo-Daniel Lungu (Agricultură, Dezvoltare Rurală și Turism), Silvia-Claudia Mihalcea (Strategie Legislativă și Coordonarea Grupurilor Parlamentare), Laurențiu Nistor (Regiunea Vest), Constantin Rădulescu (Regiunea Sud-Vest), Gheorghe Șoldan (Dezvoltare Regională și Infrastructură), Adriana-Diana Tușa (Politici Publice și Justiție) și Gabriel-Valer Zetea (Regiunea Nord-Vest).

Congresul PSD aduce și o schimbare de ideologie. Sorin Grindeanu a anunțat că statutul partidului va fi modificat pentru a elimina termenul „progresist”, revenind la valorile creștine și tradiționale ale formațiunii. Grindeanu a explicat că PSD nu a fost niciodată progresist și că este necesar ca partidul să se reconecteze cu valorile sale tradiționale și apropierea de oameni, recâștigând încrederea electoratului.

De asemenea, Congresul va fi marcat de prezența unor foști lideri PSD, o premieră în istoria partidului. Grindeanu a confirmat că Adrian Năstase și Victor Ponta vor participa, în timp ce Viorica Dăncilă a transmis că nu va fi prezentă.

Fostul lider Liviu Dragnea nu a fost invitat oficial, oficial motivându-se restricții privind participarea sa, deși Dragnea susține că acest lucru nu este adevărat și că doar i s-a comunicat că prezența sa ar putea crea tensiuni în cadrul Congresului.

„În concluzie, nu am fost invitat din laşitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup şi despre cine se află în spatele lor”, spune Dragnea.

Adrian Năstase a confirmat că va participa la Congresul PSD, precizând că decizia sa nu reprezintă doar un gest politic, ci una de conștiință.

El a subliniat că este momentul ca partidul să-și recâștige forța și claritatea care, de-a lungul timpului, l-au transformat într-un pilon al stabilității și al echilibrului social.

„Simt că trăim un moment important pentru partid şi, mai ales, pentru România. Este timpul să redăm Partidului Social Democrat forţa şi claritatea care l-au făcut, de-a lungul istoriei, un pilon al stabilităţii şi al echilibrului social”, spunea Adrian Năstase într-o postare pe blogul personal.

Congresul PSD are loc într-un context marcat de tensiuni în coaliția de guvernare. În prezent, reformele anunțate de Executiv se află în impas din cauza diferențelor de opinie între PSD și premierul Ilie Bolojan, vizând restructurările din administrație, reforma pensiilor speciale ale magistraților și majorarea salariului minim.

Conflictul a escaladat până la chemarea premierului în Parlament, la „Ora prim-ministrului”, o procedură utilizată de regulă de Opoziție. Inițial, mai multe voci din PSD au sugerat posibilitatea unei ieșiri de la guvernare, însă ulterior partidul a subliniat că, fiind cel mai mare din coaliție, are dreptul ca propunerile sale să fie luate în considerare.

În contextul disputelor privind reforma administrației și pensiile magistraților, PSD le-a transmis liberalilor că, în cazul în care premierul Bolojan ar renunța la funcție, ar susține un alt candidat al PNL pentru conducerea Guvernului.

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a comentat dur pe tema premierului, afirmând că „l-au tot ascultat pe omul de porțelan, care vine cu tot felul de soluții pe care doar el le știe și a dispărut mitul că dacă nu fac cum spune el, pleacă, pentru că începe să se agațe de scaun”. Manda a adăugat că PSD ar sprijini orice candidat pe care PNL l-ar propune pentru funcția de premier.

În replică, liberalul Mircea Abrudean a declarat că nu există motive pentru înlocuirea lui Bolojan. „Premierul Bolojan și-a făcut treaba pentru România și o face în continuare cu onestitate și decență. Acest lucru trebuie respectat și susținut de întreaga coaliție, pentru că este vorba despre angajamentul coaliției de a realiza reforme pentru România, nu doar despre PNL”, a subliniat Abrudean la Senat.