Congres PSD cu un singur candidat. Grindeanu intră în cursă cu moțiunea „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”

Sorin Grindeanu este singurul candidat la funcția de președinte al PSD, în cadrul congresului extraordinar care are loc vineri. Moțiunea cu care intră în competiție poartă titlul „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”.

„În fiecare epocă, un partid care a scris istoria trebuie să țină cont de experiența acumulată și să treacă la o nouă etapă. PSD a fost, în ultimele trei decenii, arhitectul stabilității românești. A fost chemat să redreseze țara și să gestioneze crizele, a apărat instituțiile, a dezvoltat economia, a oferit coerență și siguranță”, se arată în moțiunea lui Grindeanu.

Candidatul la șefia PSD mai arată că partidul nu trebuie să trăiască doar din amintirea reușitelor, ci din puterea de a-și defini noi obiective, adaptate prezentului și orientate spre viitor: „România a evoluat constant în ultimii 35 de ani, iar PSD a ținut pasul cu această evoluție. România este acum mai conectată, mai educată, dar și mai polarizată. Românii pun acum accent mai mult pe respect, demnitate, stabilitate, vor o direcție clară și rezultate concrete. Această moțiune este un exercițiu de luciditate colectivă”.

Grindeanu afirmă că trăim „într-o epocă a paradoxurilor, avem cea mai mare libertate din istorie, dar și cea mai adâncă neîncredere; avem cel mai mare nivel de conectare între persoane, dar și cea mai mare singurătate socială”.

În acest context, PSD este prezentat drept forța care ar trebui să restabilească un scop comun: „Să arate că modernitatea și solidaritatea nu se exclud, că economia poate fi eficientă fără cinism, că progresul și moralitatea nu se exclud, că noile tehnologii pot crește coeziunea socială”.

Această forță politică trebuie să fie PSD-partidul care a dovedit că știe să guverneze, iar acum trebuie să dovedească că știe să inspire din nou. Această moțiune este o reformă rațională și profundă – o schimbare de abordare. Partidul Social Democrat trebuie să fie un spațiu de merit, de competență și de idei, se mai arată în moțiune.

Grindeanu susține că partidul trebuie să își deschidă porțile către generațiile tinere, către profesioniști, mediul academic și societatea civilă. „Schimbarea nu înseamnă înlocuirea oamenilor, ci înlocuirea inerției cu inspirația. PSD are resursele, oamenii și structura pentru a rămâne reperul politic central al României”, afirmă el.

În moțiune se precizează că România nu trebuie să fie „elevul ascultător” al Uniunii Europene, ci „partenerul lucid” care aduce echilibru și solidaritate.

„Această moțiune este o chemare la responsabilitate. Moțiunea nu este doar un document politic, ci un angajament. Vom guverna mai eficient, vom asculta în continuare toate opiniile, dar vom decide cu măsură. Vom fi alături de români, vom promova valorile social-democrate”, notează Grindeanu.

El insistă pe nevoia unui PSD unit, cu identitate clară și obiective bine definite: „Echilibrul devine o virtute politică. Nu înseamnă indecizie, ci discernământ. Înseamnă capacitatea de a ține împreună două valori fundamentale: libertatea și protecția. PSD trebuie să reprezinte vocea centrului moral al României”.

Documentul afirmă că PSD este „cea mai mare forță politică a României democratice”, dar are nevoie de o clarificare identitară.

„PSD este pilonul stabilității românești -un partid cu rădăcini, structuri, oameni și experiență. În spatele acestei forțe administrative este nevoie de o clarificare doctrinară. PSD este un partid de centru-stânga, promovează progresul social și economic, dar nu și progresismul- în forma percepută la ora actuală de societatea românească.”

Grindeanu adaugă că formațiunea trebuie să aibă din nou curajul să vorbească despre demnitate și echitate ca obiective politice legitime și că trebuie reconectată la generațiile tinere, profesioniști, mediul academic și diaspora.

„Filialele noastre au funcționat bine ca mașinării electorale, dar rareori ca laboratoare civice. PSD trebuie să redescopere dezbaterea internă și să construiască o cultură a competiției bazată și pe idei, nu doar pe oameni”, se arată în moțiune.

Sorin Grindeanu propune ca liderii partidului să fie evaluați pe baza impactului real al muncii lor: „Trebuie să introducem un sistem intern de evaluare pe baza unui set de indicatori – participare publică, impact electoral, vizibilitate comunitară, implicare civică. Să promovăm o cultură a asumării și a feedbackului – succesul se recunoaște, eșecul se analizează, dar nu se ascunde.”

De asemenea, moțiunea prevede o reformă a funcției publice bazată pe competență, merit și formare continuă, digitalizarea statului și un Pact Național pentru Descentralizare, care să stabilească clar competențele între nivelurile administrației, reducând suprapunerile și blocajele birocratice.