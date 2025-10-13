Grindeanu și-ar fi ales echipa pentru conducerea PSD

Sorin Grindeanu își conturează echipa cu care va merge la Congresul PSD din noiembrie. Claudiu Manda este favorit pentru funcția de secretar general, în timp ce Victor Negrescu, Bogdan Ivan și Marius Oprescu sunt vehiculați pentru posturile de prim-vicepreședinți.

Europarlamentarul Claudiu Manda, liderul organizației PSD Dolj, este favorit pentru funcția de secretar general al partidului, potrivit informațiilor obținute de News.ro din surse politice.

Manda ar urma să-l înlocuiască pe Paul Stănescu, care se retrage din această funcție după aproape șase ani în care a controlat o parte importantă a organizațiilor județene.

Sursa citată afirmă că președintele interimar Sorin Grindeanu i-ar fi propus oficial lui Manda să preia funcția, pentru a asigura o continuitate administrativă și politică, dar și pentru a întări influența filialei Dolj în conducerea centrală.

Claudiu Manda conduce una dintre cele mai performante organizații ale PSD, alături de soția sa, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei. Grindeanu ar fi dorit ca aceasta să intre în echipa sa pe un post de prim-vicepreședinte, însă Vasilescu ar fi refuzat o funcție națională, preferând să rămână la nivel local.

În interiorul PSD se discută și alte variante pentru funcția de secretar general. Printre numele vehiculate se numără Florin Barbu, ministrul Agriculturii, și Adrian Gâdea, președintele Consiliului Județean Teleorman.

Barbu este considerat unul dintre apropiații lui Paul Stănescu, care ar fi susținut candidatura acestuia pentru a-și păstra influența asupra structurilor de partid. Cu toate acestea, Stănescu ar putea renunța la susținerea lui Barbu în favoarea unui alt lider din zona sa de influență, Marius Oprescu, președintele CJ Olt, văzut ca mai loial și mai ușor de integrat în noua echipă a lui Sorin Grindeanu.

Prin aceste mutări, Grindeanu ar urmări să își asigure sprijinul a două filiale importante — Dolj și Olt —, dar și să reducă tensiunile interne cu vechii lideri ai partidului.

Noua conducere a PSD va include patru posturi de prim-vicepreședinte, potrivit structurii aprobate informal de liderii partidului.

Primul dintre ele este deja rezervat europarlamentarului Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, susținut direct de Sorin Grindeanu. Negrescu este considerat un aliat strategic în relația cu Bruxelles-ul și unul dintre politicienii cu influență reală la nivel european.

Un alt loc ar urma să-i revină ministrului Energiei, Bogdan Ivan, sprijinit de Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Surse citate de News.ro spun că Ivan ar fi fost inițial luat în calcul ca posibil candidat la șefia partidului, dar că acceptarea unei funcții de prim-vicepreședinte ar reprezenta o consolidare a poziției sale interne și o soluție de echilibru între generații.

În același timp, Marius Oprescu, liderul PSD Olt, este considerat aproape sigur în echipa de prim-vicepreședinți. Oprescu este un apropiat al lui Paul Stănescu și ar putea asigura o tranziție lină între vechea și noua gardă de la vârful partidului.

Pentru cel de-al patrulea post de prim-vicepreședinte, competiția este strânsă între Gheorghe Șoldan, Corneliu Ștefan și Ionuț Pucheanu, reprezentanți ai noii generații de lideri locali.

Gheorghe Șoldan , președintele Consiliului Județean Suceava, a devenit una dintre figurile emergente ale partidului după ce l-a învins pe liberalul Gheorghe Flutur în alegerile locale din 2024.

Corneliu Ștefan , liderul PSD Dâmbovița, conduce una dintre cele mai puternice organizații județene, care a obținut aproape 60% la alegerile locale din 2024.

Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului, este perceput drept un politician pragmatic, dar a fost unul dintre puținii contestatari ai lui Sorin Grindeanu.

Potrivit surselor din partid, Grindeanu ar putea oferi o funcție lui Pucheanu tocmai pentru a evita formarea unei tabere adverse în preajma Congresului.

Actualul secretar general, Paul Stănescu, ar urma să se retragă din funcția executivă, însă își va menține influența politică prin Marius Oprescu, liderul PSD Olt.

Sursele citate afirmă că Stănescu va rămâne un jucător important în negocierile interne, chiar dacă nu va mai deține o funcție formală. Retragerea sa ar permite însă lui Sorin Grindeanu să preia controlul complet asupra echipei de conducere.

Potrivit informațiilor News.ro, data vehiculată pentru Congresul PSD este 7 noiembrie 2025, deși unele surse interne vorbesc despre un interval extins până la 9 noiembrie.

„În această toamnă vom organiza Congresul, sigur. Și ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului”, a declarat recent Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă.

Evenimentul va marca oficial alegerea noii conduceri a partidului, într-un context intern tensionat, după alegerile prezidențiale și plecarea unor lideri importanți.

Fostul ministru de Externe Titus Corlățean, care își anunțase inițial candidatura la șefia partidului, s-a retras luni din competiție.

„PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorință de reformă. În aceste condiții, proiectul meu nu este posibil”, a declarat Corlățean.

Retragerea sa confirmă faptul că Sorin Grindeanu este favoritul cert pentru a fi validat ca președinte plin al PSD la Congresul din noiembrie.

Prin negocierile în curs, Sorin Grindeanu încearcă să creeze o echipă care să reflecte echilibrul regional al partidului și să includă lideri din mai multe generații.

Formula actuală – Manda la secretariat, Negrescu, Ivan, Oprescu și un reprezentant al „lupilor tineri” la prim-vicepreședinție – ar urma să stabilească noua arhitectură de putere în PSD pentru următorii ani.

Congresul din noiembrie va fi, potrivit surselor interne, cel mai important moment de reașezare internă de după alegerile prezidențiale, iar Sorin Grindeanu pare pregătit să își consolideze controlul asupra partidului.