PSD intră în febra congresului. Între cine se dă lupta pentru putere

Partidul Social Democrat (PSD) se pregătește pentru un congres crucial, cel mai probabil pe 7 noiembrie, unde delegații vor alege noua conducere a partidului. Vor fi desemnați președintele, secretarul general, prim-vicepreședinții și vicepreședinții, iar data oficială va fi confirmată luni, în ședința liderilor PSD.

Actualul președinte interimar, Sorin Grindeanu, și-a anunțat candidatura și susține că alegerea membrilor echipei de conducere ar trebui să se facă pe liste, pentru a simplifica procesul și a asigura o majoritate clară.

Până în acest moment, singurul său competitor pentru conducerea PSD este Titus Corlățean, fost ministru de Externe. Acesta militează pentru o conducere a partidului bazată pe experiență și competență și avertizează că, fără o schimbare de direcție, PSD riscă să devină un instrument folosit de guvernele de dreapta.

Conform surselor din interiorul PSD, lista propusă de Grindeanu pentru funcțiile de conducere ar putea include pe Claudiu Manda pentru postul de secretar general, iar Lia Olguța Vasilescu și Victor Negrescu ca prim-vicepreședinți.

Congresul PSD marchează o etapă decisivă pentru partid, după demisia lui Marcel Ciolacu și interimatul asigurat de Grindeanu. Alegerea unei conduceri stabile va fi esențială pentru consolidarea formațiunii și pentru pregătirea acesteia în perspectiva viitoarelor alegeri.

Comitetul Politic Național (CPN) al PSD urmează să fie convocat miercurea viitoare pentru a stabili detaliile organizatorice și agenda oficială a congresului.

„Sunt convins că în următoarele zile domnul preşedinte Sorin Grindeanu, preşedinte interimar, va anunţa momentul în care este congresul, după ce, în prealabil, ne vom consulta împreună în CPN”, a spus Daniel Băluță.